Biedronka sprzedaje drugie opakowanie jaj za 1 zł. Tylko 7 listopada, z limitem na kartę
W sobotę 7 listopada w Biedronce drugie, tańsze opakowanie jaj Moja Kurka kosztuje 1 zł. Oferta obejmuje jaja z chowu ściółkowego w rozmiarach M i L, pakowane po 10 sztuk. Potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, a dzienny limit wynosi 4 opakowania na kartę.
To jednodniowa promocja, w której można łączyć wskazane rozmiary jaj. Najważniejsze jest jednak prawidłowe odczytanie warunków: 1 zł kosztuje drugie, tańsze opakowanie, a pierwsze jest płatne według ceny obowiązującej w sklepie.
Jakie jaja obejmuje promocja?
Na grafice Biedronka wskazuje jaja z chowu ściółkowego marki Moja Kurka, w rozmiarze M lub L, po 10 sztuk w opakowaniu.
Oferta jest oznaczona hasłem „Mieszaj dowolnie”. Można więc wybrać dwa opakowania tego samego rozmiaru albo połączyć rozmiar M z L. Oba produkty muszą należeć do wskazanej oferty.
Promocja nie oznacza obniżki na wszystkie jaja dostępne w sklepie. Przed włożeniem produktu do koszyka warto sprawdzić markę, rodzaj chowu i liczbę sztuk.
Drugie opakowanie za 1 zł. Ile zapłacisz za 20 jaj?
Dwa opakowania to łącznie 20 jaj. Cena takiego zestawu będzie równa cenie droższego opakowania powiększonej o 1 zł.
Na przesłanym banerze nie podano ceny pierwszego opakowania, dlatego nie można na jego podstawie wskazać jednej końcowej kwoty za zestaw.
Mechanizm pokazują przykładowe obliczenia:
|Przykładowe ceny opakowań przed rabatem
|Łączna cena po rabacie
|9 zł i 9 zł
|10 zł
|11 zł i 10 zł
|12 zł
|13 zł i 11 zł
|14 zł
Podane kwoty są wyłącznie przykładami, a nie cenami jaj w aktualnej ofercie. Rzeczywistą cenę pierwszego opakowania trzeba sprawdzić przy półce.
Limit: 4 opakowania, najwyżej 2 po 1 zł
Biedronka podaje dzienny limit 4 opakowań na kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie 2 opakowania po 1 zł.
Oznacza to, że w ramach limitu można kupić łącznie 40 jaj: dwa opakowania w zwykłej cenie i dwa po 1 zł, zgodnie z zasadami naliczania promocji.
Limit jest przypisany do karty. Nie należy więc traktować kolejnego paragonu jako sposobu na ponowne wykorzystanie całej dziennej puli.
Od kiedy i dla kogo?
Oferta obowiązuje wyłącznie 7 listopada 2026 r. Skorzystają z niej klienci, którzy podczas zakupów użyją karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Przed zapłatą należy zidentyfikować konto w programie i sprawdzić, czy rabat został naliczony na właściwe produkty.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup dwóch opakowań jaj, sprawdź przede wszystkim łączną cenę zestawu i koszt jednej sztuki. Przy zakupie 20 jaj wystarczy podzielić końcowy rachunek za parę przez 20.
Nie sugeruj się samym dużym napisem „1 zł”. O opłacalności decyduje również cena pierwszego opakowania. Przy większych zakupach pamiętaj o limicie: najwyżej 4 opakowania objęte akcją na kartę dziennie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.