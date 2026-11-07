Biedronka sprzedaje drugie opakowanie jaj za 1 zł. Tylko 7 listopada, z limitem na kartę

7 listopada 2026 07:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W sobotę 7 listopada w Biedronce drugie, tańsze opakowanie jaj Moja Kurka kosztuje 1 zł. Oferta obejmuje jaja z chowu ściółkowego w rozmiarach M i L, pakowane po 10 sztuk. Potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, a dzienny limit wynosi 4 opakowania na kartę.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To jednodniowa promocja, w której można łączyć wskazane rozmiary jaj. Najważniejsze jest jednak prawidłowe odczytanie warunków: 1 zł kosztuje drugie, tańsze opakowanie, a pierwsze jest płatne według ceny obowiązującej w sklepie.

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Jakie jaja obejmuje promocja?

Na grafice Biedronka wskazuje jaja z chowu ściółkowego marki Moja Kurka, w rozmiarze M lub L, po 10 sztuk w opakowaniu.

Oferta jest oznaczona hasłem „Mieszaj dowolnie”. Można więc wybrać dwa opakowania tego samego rozmiaru albo połączyć rozmiar M z L. Oba produkty muszą należeć do wskazanej oferty.

Promocja nie oznacza obniżki na wszystkie jaja dostępne w sklepie. Przed włożeniem produktu do koszyka warto sprawdzić markę, rodzaj chowu i liczbę sztuk.

Drugie opakowanie za 1 zł. Ile zapłacisz za 20 jaj?

Dwa opakowania to łącznie 20 jaj. Cena takiego zestawu będzie równa cenie droższego opakowania powiększonej o 1 zł.

Na przesłanym banerze nie podano ceny pierwszego opakowania, dlatego nie można na jego podstawie wskazać jednej końcowej kwoty za zestaw.

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Mechanizm pokazują przykładowe obliczenia:

Przykładowe ceny opakowań przed rabatem Łączna cena po rabacie
9 zł i 9 zł 10 zł
11 zł i 10 zł 12 zł
13 zł i 11 zł 14 zł

Podane kwoty są wyłącznie przykładami, a nie cenami jaj w aktualnej ofercie. Rzeczywistą cenę pierwszego opakowania trzeba sprawdzić przy półce.

Limit: 4 opakowania, najwyżej 2 po 1 zł

Biedronka podaje dzienny limit 4 opakowań na kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie 2 opakowania po 1 zł.

Oznacza to, że w ramach limitu można kupić łącznie 40 jaj: dwa opakowania w zwykłej cenie i dwa po 1 zł, zgodnie z zasadami naliczania promocji.

Limit jest przypisany do karty. Nie należy więc traktować kolejnego paragonu jako sposobu na ponowne wykorzystanie całej dziennej puli.

Od kiedy i dla kogo?

Oferta obowiązuje wyłącznie 7 listopada 2026 r. Skorzystają z niej klienci, którzy podczas zakupów użyją karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Przed zapłatą należy zidentyfikować konto w programie i sprawdzić, czy rabat został naliczony na właściwe produkty.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz zakup dwóch opakowań jaj, sprawdź przede wszystkim łączną cenę zestawu i koszt jednej sztuki. Przy zakupie 20 jaj wystarczy podzielić końcowy rachunek za parę przez 20.

Nie sugeruj się samym dużym napisem „1 zł”. O opłacalności decyduje również cena pierwszego opakowania. Przy większych zakupach pamiętaj o limicie: najwyżej 4 opakowania objęte akcją na kartę dziennie.

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