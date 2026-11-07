Wypłaty ZUS w listopadzie 2026. Część emerytur, rent i 800+ przyjdzie wcześniej [KALENDARZ]

7 listopada 2026 09:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Listopadowy kalendarz przesuwa część wypłat z ZUS. Seniorzy z terminem płatności na 15 listopada powinni otrzymać świadczenie najpóźniej w piątek 13 listopada. Wcześniejsze wypłaty dotyczą również trzech terminów 800+, które przypadają w weekendy.

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Senior patrzący w ekran komputera.
Senior patrzący w ekran komputera. | Fot. Shutterstock.

O dacie otrzymania pieniędzy decyduje termin przypisany konkretnej osobie. Emerytury i renty mają inny harmonogram niż świadczenie wychowawcze. Gdy właściwy dzień przypada w weekend lub święto, ZUS realizuje wypłatę wcześniej.

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ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w sześciu standardowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Datę swojej wypłaty należy sprawdzić w decyzji.

W listopadzie 2026 r. 1 i 15 listopada wypadają w niedzielę. Zastosowanie zasady wcześniejszej wypłaty daje następujące daty:

Termin przypisany w decyzji Dzień tygodnia Termin wynikający z kalendarza
1 listopada Niedziela, Wszystkich Świętych Najpóźniej 30 października
6 listopada Piątek 6 listopada
10 listopada Wtorek 10 listopada
15 listopada Niedziela Najpóźniej 13 listopada
20 listopada Piątek 20 listopada
25 listopada Środa 25 listopada

Zestawienie jest obliczeniem na podstawie kalendarza i zasady opisanej przez ZUS, nie osobnym komunikatem Zakładu o wykonaniu listopadowych przelewów.

Emerytura otrzymana w październiku była już za listopad

Osoby ze standardowym terminem na pierwszy dzień miesiąca powinny uwzględnić, że wcześniejsza wypłata pokrywała należność za listopad. Nie jest dodatkową emeryturą.

Przy wpływie 30 października i kolejnym regularnym terminie 1 grudnia przerwa wynosi 32 dni. Wcześniejsze otrzymanie pieniędzy warto więc uwzględnić przy planowaniu listopadowych wydatków.

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Świadczenie 800+ ma odrębne terminy. W informacji ZUS opublikowanej przez samorząd wskazano także 24. dzień miesiąca jako dodatkowy termin dla części odbiorców. Nie należy zatem zakładać, że wszystkie wypłaty kończą się 22. dnia miesiąca. Solec Kujawski

W listopadzie weekend wymusza przesunięcia terminów przypadających na 7, 14 i 22 listopada.

Przypisany termin 800+ Dzień tygodnia Data wypłaty wynikająca z kalendarza
2 listopada Poniedziałek 2 listopada
4 listopada Środa 4 listopada
7 listopada Sobota Najpóźniej 6 listopada
9 listopada Poniedziałek 9 listopada
12 listopada Czwartek 12 listopada
14 listopada Sobota Najpóźniej 13 listopada
16 listopada Poniedziałek 16 listopada
18 listopada Środa 18 listopada
20 listopada Piątek 20 listopada
22 listopada Niedziela Najpóźniej 20 listopada
24 listopada — jeśli taki termin został przypisany Wtorek 24 listopada

Tabela przedstawia zastosowanie zasady wcześniejszej wypłaty do listopadowego kalendarza. Własny termin i informacje dotyczące świadczenia trzeba sprawdzić na koncie eZUS.

Czy 11 listopada przyspieszy wszystkie świadczenia?

Nie. Święto Niepodległości przypada w środę. Nie powoduje automatycznego przesunięcia wypłat zaplanowanych na sąsiednie dni robocze.

Emerytury i renty z terminem na 10 listopada oraz 800+ z terminem na 12 listopada pozostają w tych datach według przedstawionych zasad. Znaczenie ma dzień płatności, a nie samo występowanie święta w danym tygodniu.

Jakie formalności trzeba spełnić?

Kalendarzowe przyspieszenie wypłaty nie wymaga dodatkowego wniosku. Nie zmienia jednak warunków przyznania świadczenia.

W przypadku 800+ musi być ustalone prawo do wypłaty na właściwy okres. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Informacje o obsłudze wniosku i korespondencję z ZUS można sprawdzić w eZUS.

Zmiana rachunku bankowego wymaga osobnej formalności. ZUS w komunikacie z 8 października 2026 r. wyjaśnił, że przy 800+ należy złożyć nowy wniosek z nowym numerem konta. Zakład ma 30 dni na jego rozpatrzenie, dlatego nie warto zostawiać tego na dzień oczekiwanej wypłaty.

Co to oznacza dla Ciebie?

Sprawdź przypisany termin, zamiast sugerować się datą przelewu otrzymanego przez inną osobę. 13 listopada będzie istotny dla seniorów z terminem na 15. dzień miesiąca i rodziców z terminem 800+ na 14 listopada. Z kolei wypłaty 800+ przypadające na 22 listopada powinny zostać zrealizowane przed weekendem — najpóźniej 20 listopada.

Jeśli pieniędzy brakuje mimo upływu właściwego terminu, sprawdź status świadczenia, korespondencję i numer rachunku, a następnie wyjaśnij sprawę z ZUS.

 

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