Wypłaty ZUS w listopadzie 2026. Część emerytur, rent i 800+ przyjdzie wcześniej [KALENDARZ]
Listopadowy kalendarz przesuwa część wypłat z ZUS. Seniorzy z terminem płatności na 15 listopada powinni otrzymać świadczenie najpóźniej w piątek 13 listopada. Wcześniejsze wypłaty dotyczą również trzech terminów 800+, które przypadają w weekendy.
O dacie otrzymania pieniędzy decyduje termin przypisany konkretnej osobie. Emerytury i renty mają inny harmonogram niż świadczenie wychowawcze. Gdy właściwy dzień przypada w weekend lub święto, ZUS realizuje wypłatę wcześniej.
Emerytury i renty w listopadzie. Dwa terminy z przesunięciem
ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w sześciu standardowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Datę swojej wypłaty należy sprawdzić w decyzji.
W listopadzie 2026 r. 1 i 15 listopada wypadają w niedzielę. Zastosowanie zasady wcześniejszej wypłaty daje następujące daty:
|Termin przypisany w decyzji
|Dzień tygodnia
|Termin wynikający z kalendarza
|1 listopada
|Niedziela, Wszystkich Świętych
|Najpóźniej 30 października
|6 listopada
|Piątek
|6 listopada
|10 listopada
|Wtorek
|10 listopada
|15 listopada
|Niedziela
|Najpóźniej 13 listopada
|20 listopada
|Piątek
|20 listopada
|25 listopada
|Środa
|25 listopada
Zestawienie jest obliczeniem na podstawie kalendarza i zasady opisanej przez ZUS, nie osobnym komunikatem Zakładu o wykonaniu listopadowych przelewów.
Emerytura otrzymana w październiku była już za listopad
Osoby ze standardowym terminem na pierwszy dzień miesiąca powinny uwzględnić, że wcześniejsza wypłata pokrywała należność za listopad. Nie jest dodatkową emeryturą.
Przy wpływie 30 października i kolejnym regularnym terminie 1 grudnia przerwa wynosi 32 dni. Wcześniejsze otrzymanie pieniędzy warto więc uwzględnić przy planowaniu listopadowych wydatków.
Kalendarz 800+ w listopadzie 2026
Świadczenie 800+ ma odrębne terminy. W informacji ZUS opublikowanej przez samorząd wskazano także 24. dzień miesiąca jako dodatkowy termin dla części odbiorców. Nie należy zatem zakładać, że wszystkie wypłaty kończą się 22. dnia miesiąca. Solec Kujawski
W listopadzie weekend wymusza przesunięcia terminów przypadających na 7, 14 i 22 listopada.
|Przypisany termin 800+
|Dzień tygodnia
|Data wypłaty wynikająca z kalendarza
|2 listopada
|Poniedziałek
|2 listopada
|4 listopada
|Środa
|4 listopada
|7 listopada
|Sobota
|Najpóźniej 6 listopada
|9 listopada
|Poniedziałek
|9 listopada
|12 listopada
|Czwartek
|12 listopada
|14 listopada
|Sobota
|Najpóźniej 13 listopada
|16 listopada
|Poniedziałek
|16 listopada
|18 listopada
|Środa
|18 listopada
|20 listopada
|Piątek
|20 listopada
|22 listopada
|Niedziela
|Najpóźniej 20 listopada
|24 listopada — jeśli taki termin został przypisany
|Wtorek
|24 listopada
Tabela przedstawia zastosowanie zasady wcześniejszej wypłaty do listopadowego kalendarza. Własny termin i informacje dotyczące świadczenia trzeba sprawdzić na koncie eZUS.
Czy 11 listopada przyspieszy wszystkie świadczenia?
Nie. Święto Niepodległości przypada w środę. Nie powoduje automatycznego przesunięcia wypłat zaplanowanych na sąsiednie dni robocze.
Emerytury i renty z terminem na 10 listopada oraz 800+ z terminem na 12 listopada pozostają w tych datach według przedstawionych zasad. Znaczenie ma dzień płatności, a nie samo występowanie święta w danym tygodniu.
Jakie formalności trzeba spełnić?
Kalendarzowe przyspieszenie wypłaty nie wymaga dodatkowego wniosku. Nie zmienia jednak warunków przyznania świadczenia.
W przypadku 800+ musi być ustalone prawo do wypłaty na właściwy okres. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Informacje o obsłudze wniosku i korespondencję z ZUS można sprawdzić w eZUS.
Zmiana rachunku bankowego wymaga osobnej formalności. ZUS w komunikacie z 8 października 2026 r. wyjaśnił, że przy 800+ należy złożyć nowy wniosek z nowym numerem konta. Zakład ma 30 dni na jego rozpatrzenie, dlatego nie warto zostawiać tego na dzień oczekiwanej wypłaty.
Co to oznacza dla Ciebie?
Sprawdź przypisany termin, zamiast sugerować się datą przelewu otrzymanego przez inną osobę. 13 listopada będzie istotny dla seniorów z terminem na 15. dzień miesiąca i rodziców z terminem 800+ na 14 listopada. Z kolei wypłaty 800+ przypadające na 22 listopada powinny zostać zrealizowane przed weekendem — najpóźniej 20 listopada.
Jeśli pieniędzy brakuje mimo upływu właściwego terminu, sprawdź status świadczenia, korespondencję i numer rachunku, a następnie wyjaśnij sprawę z ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.