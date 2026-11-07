W sobotę ludzie pobiegną do Lidla. Gigantyczne promocje dla każdego
Gęsina w Lidlu jest tańsza o 20% w ofercie obowiązującej od 5 do 7 listopada. Kilogram tuszki polskiej gęsi białej kołudzkiej kosztuje 23,99 zł, a piersi i nóg — 55,99 zł. Promocja obejmuje również porcję rosołową oraz podroby, ale przy każdym produkcie obowiązuje limit na paragon.
To propozycja dla osób planujących posiłki przed 11 listopada. W gazetce znalazły się zarówno cała gęś do pieczenia, jak i pojedyncze elementy oraz produkty na zupę. Sobota 7 listopada jest ostatnim dniem wskazanej oferty.
Gęsina w Lidlu. Ile kosztują poszczególne produkty?
Promocją objęto polską gęś białą kołudzką z oferty Regionalne Szlaki. Sieć podaje następujące ceny i ograniczenia:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Limit na paragon
|Tuszka gęsi
|23,99 zł/kg
|12 kg
|Pierś gęsi
|55,99 zł/kg
|6 kg
|Nogi gęsi
|55,99 zł/kg
|6 kg
|Porcja rosołowa
|11,99 zł/kg
|3 kg
|Podroby, różne rodzaje, opakowanie 500 g
|11,99 zł/opak.
|3 opakowania
Przy podrobach cena 11,99 zł dotyczy opakowania 500 g. W przeliczeniu na kilogram jest to 23,98 zł. Pozostałe ceny w tabeli podano za kilogram, dlatego końcowy koszt zależy od masy wybranego produktu.
Tuszka po 23,99 zł za kilogram. Ile zapłacisz za całą gęś?
W gazetce przy tuszce widnieje obniżka z 29,99 zł do 23,99 zł za kilogram. Różnica wynosi 6 zł na każdym kilogramie.
Przykładowo tuszka ważąca 4 kg kosztowałaby w promocji 95,96 zł, zamiast 119,96 zł przy wskazanej cenie porównawczej. Daje to 24 zł różnicy.
To obliczenie dla przykładowej masy. Przed zakupem trzeba sprawdzić wagę i cenę konkretnego opakowania — duża kwota na reklamie nie oznacza ceny całej tuszki.
Piersi i nogi również tańsze o 20%
Za kilogram piersi lub nóg gęsi Lidl podaje 55,99 zł, wobec wskazanych na grafice 69,99 zł. Różnica to 14 zł na kilogramie.
Dla osób, które nie potrzebują całej tuszki, zakup wybranego elementu może ułatwić dopasowanie ilości mięsa do planowanego posiłku. Warto jednak porównać końcową cenę opakowań, a nie tylko stawkę za kilogram.
Od kiedy i gdzie obowiązuje oferta?
Przesłana gazetka Lidla wskazuje termin od czwartku 5 listopada do soboty 7 listopada 2026 r. Nie należy zakładać, że te same ceny będą obowiązywały również 11 listopada.
Dostępność konkretnych elementów i opakowań trzeba sprawdzić w wybranym sklepie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Przed zakupami wybierz, czy potrzebujesz całej tuszki, mięsa na mniejszy posiłek, czy porcji na zupę. Następnie sprawdź masę produktu, cenę za kilogram i limit na paragon.
Jeżeli kupujesz gęsinę z wyprzedzeniem, uwzględnij termin przydatności oraz warunki przechowywania podane na opakowaniu. Sama promocja nie oznacza, że produkt można przechowywać w lodówce do dowolnie wybranego dnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.