Wymiana liczników prądu obejmie bloki i domy. Sprawdź, kiedy trzeba wpuścić montera i kto płaci
Do końca 2028 r. liczniki zdalnego odczytu mają objąć co najmniej 80% punktów poboru wskazanych w przepisach. Planowa wymiana nie wymaga osobnej opłaty od mieszkańca, ale trzeba zapewnić dostęp do urządzenia. Nowy licznik nie zmienia też automatycznie taryfy ani nie likwiduje rachunków opartych na prognozach.
Wymiany organizują operatorzy sieci dystrybucyjnych. Wizyta montera może więc dotyczyć zarówno mieszkania w bloku, jak i domu jednorodzinnego. To, czy trzeba być na miejscu, zależy przede wszystkim od lokalizacji licznika.
Licznik w mieszkaniu czy na klatce? To ważna różnica
Stoen Operator wyjaśnia, że gdy licznik znajduje się wewnątrz lokalu lub domu, konieczne jest zapewnienie dostępu do niego. Jeśli urządzenie zamontowano w ogólnodostępnym miejscu, np. na klatce schodowej, obecność mieszkańca nie jest potrzebna.
Energa-Operator wskazuje wprost, że odbiorca ma obowiązek udostępnić pomieszczenie z licznikiem do wymiany lub kontroli urządzenia. Prace mogą wykonywać również podmioty działające na zlecenie operatora.
Nie oznacza to konieczności wpuszczenia każdej osoby przedstawiającej się jako monter. Przed udostępnieniem urządzenia sprawdź identyfikator, a w razie wątpliwości potwierdź wizytę przez oficjalny kontakt z operatorem.
Kto płaci za wymianę licznika?
URE podaje, że koszty zakupu licznika zdalnego odczytu, jego instalacji, uruchomienia oraz niezbędnej infrastruktury pokrywa operator. Przy wymianie realizowanej według harmonogramu monter nie powinien pobierać pieniędzy od mieszkańca.
Trzeba odróżnić od tego wcześniejszą wymianę na indywidualny wniosek. Stoen Operator informuje, że taka usługa jest płatna. Osoba, która chce przyspieszyć montaż, powinna najpierw sprawdzić aktualne warunki i koszt.
Brak opłaty za planową wymianę oznacza brak osobnego rachunku za tę wizytę. Nie należy przedstawiać całej modernizacji sieci jako przedsięwzięcia pozbawionego kosztów.
Harmonogram: ważne daty do 2031 r.
Program jest rozłożony na etapy. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawia następujące progi wdrażania liczników zdalnego odczytu:
|Termin
|Zakładany poziom objęcia odbiorców nowym opomiarowaniem
|Do końca 2027 r.
|Co najmniej 65%
|Do końca 2028 r.
|Co najmniej 80%
|Do 4 lipca 2031 r.
|100% odbiorców końcowych
To harmonogram zbiorczy, a nie informacja o terminie wizyty pod konkretnym adresem. Szczegółową kolejność ustala właściwy operator.
W Warszawie Stoen Operator planuje zakończyć wymiany u wszystkich swoich odbiorców do 2030 r., czyli wcześniej niż wskazany termin końcowy. Spółka zakłada osiągnięcie poziomu 80% w 2028 r.
Co zmienia nowe urządzenie?
Najważniejszą różnicą jest możliwość automatycznego przesyłania wskazań do operatora. Nie trzeba każdorazowo odczytywać ich na miejscu.
|Funkcja
|Licznik bez zdalnego odczytu
|Licznik zdalnego odczytu
|Przekazywanie wskazań
|Odczyt na miejscu lub podanie stanu
|Automatyczna transmisja danych
|Dane o zużyciu
|Porównywanie kolejnych stanów
|Możliwość dostępu do bardziej szczegółowych pomiarów
|Wizyta inkasenta
|Może być potrzebna
|Zwykle zbędna przy prawidłowej transmisji
|Zmiana warunków umowy
|Wymaga odrębnej procedury
|Sam montaż również ich nie zmienia
Dostęp do szczegółowych danych i sposób ich prezentacji zależą od udostępnionych usług operatora oraz sprzedawcy.
Czy nowy licznik oznacza niższy rachunek?
Nie ma automatycznej obniżki tylko dlatego, że wymieniono urządzenie. Dokładniejsze pomiary mogą pomóc ocenić zużycie i zmienić nawyki, ale oszczędność zależy od działań gospodarstwa domowego oraz warunków rozliczeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.