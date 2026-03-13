Klasa średnia – wszyscy chcą do niej należeć, niewielu faktycznie należy. Nie łapią się już na początkowe wymagania
Zapytaj dziesięć osób, czy są klasą średnią – prawdopodobnie osiem powie, że tak. Badanie przeprowadzone przez serwis LiveCareer w lutym 2026 roku pokazało, że aż 63 proc. Polaków uważa się za klasę średnią. Problem w tym, że gdy przyłożyć do tych samych respondentów obiektywne kryteria, okazuje się, że tylko 45 proc. z nich je spełnia. Reszta po prostu tak się czuje. I to jest sedno problemu z klasą średnią – pojęcie to ma tyle definicji, ile instytucji próbuje je zmierzyć.
Czym jest klasa średnia? Zależy, kogo pytasz
- Najszerzej stosowana jest definicja OECD – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Według niej do klasy średniej należą osoby zarabiające od 75 do 200 proc. mediany wynagrodzeń w danym kraju. To kryterium czysto dochodowe, łatwe do policzenia i porównania między państwami, dlatego tak chętnie po nie sięgają ekonomiści.
- Inaczej podchodzi do tematu Polski Instytut Ekonomiczny, który w swojej analizie zastosował wskaźnik EHDI – dochód ekwiwalentny gospodarstwa domowego, uwzględniający nie tylko to, ile zarabia jedna osoba, ale ile realnie przypada na każdego członka rodziny. W ujęciu PIE dolny próg klasy średniej wynosi 67 proc. mediany, a górny – 200 proc. To nieco szersze sito niż model OECD.
- Jeszcze inaczej definiuje klasę średnią CBOS w swoich badaniach socjologicznych. Tam kryterium dochodowe ustępuje miejsca kryteriom jakościowym: stabilności finansowej, możliwości oszczędzania, dostępowi do edukacji i kultury oraz stylowi życia. Według CBOS typowy członek klasy średniej to osoba, której dochód na głowę wynosi 2000-2999 zł miesięcznie. Ta kwota może wydawać się zaskakująco niska – ale wynika ona z subiektywnych deklaracji samych respondentów, a nie z wyliczeń ekonomistów.
- Istnieje też podejście zawodowo-socjologiczne: klasa średnia to specjaliści, menedżerowie, pracownicy umysłowi, wolne zawody i drobni przedsiębiorcy. W tym ujęciu o przynależności decyduje charakter pracy i wykształcenie, a nie wyłącznie liczba na pasku płac. Osoba z dyplomem uczelni wyższej, pracująca jako nauczyciel za pensję bliską minimalnej, może być „klasą średnią” socjologicznie, ale już niekoniecznie ekonomicznie.
Ile trzeba zarabiać w Polsce w 2026 roku?
Przeliczmy to na konkretne cyfry. Według danych GUS mediana wynagrodzeń brutto w lipcu 2025 roku wyniosła 7246,64 zł. To wartość środkowa – połowa Polaków zarabia mniej, połowa więcej. Jest ona o ok. 18 proc. niższa od popularnie cytowanej „średniej krajowej” (przeciętnego wynagrodzenia), która w tym samym czasie wynosiła 8866 zł. Właśnie dlatego ekonomiści wolą operować medianą – nie jest ona zawyżona przez wysokie zarobki nielicznych.
Podstawiając lipiec 2025 jako punkt odniesienia i stosując wzór OECD:
- Dolna granica klasy średniej: ok. 5435 zł brutto (75 proc. mediany)
- Górna granica klasy średniej: ok. 14 490 zł brutto (200 proc. mediany)
Na rękę przekłada się to na widełki od ok. 4060 zł netto do ok. 10 400 zł netto. To szeroki przedział – obejmuje zarówno kasjerkę w supermarkecie zarabiającą niewiele powyżej minimum, jak i starszego specjalistę w korporacji.
Według węższej interpretacji PIE (67-200 proc. mediany) dolna granica spada do ok. 4855 zł brutto – już w tej chwili nieznacznie powyżej płacy minimalnej (4806 zł brutto). W tej wersji prawie każdy zatrudniony pełnoetatowo mieści się w dolnym pasie klasy średniej, co sprawia, że pojęcie traci ostrość.
Warto pamiętać, że te progi są średnią ogólnopolską. W Warszawie te same pieniądze znaczą co innego niż w Suwałkach. W ok. 20 proc. polskich gmin mediana wynagrodzeń była w lipcu 2025 roku równa lub niższa niż 5500 zł brutto – co oznacza, że w tych miejscach dolny próg klasy średniej jest dla sporej części mieszkańców nieosiągalny, nawet jeśli oficjalnie go „spełniają”.
Ile Polaków faktycznie jest w klasie średniej?
To pytanie, na które GUS odpowiada – tylko trzeba wiedzieć, jak czytać dane. Co miesiąc urząd publikuje decylowy rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej. W lipcu 2025 roku wyglądało to tak:
- 10 proc. najniżej zarabiających zarabiało co najwyżej 4666 zł brutto (czyli dokładnie ówczesną płacę minimalną)
- 20 proc. najniżej zarabiających zarabiało do ok. 5067 zł brutto
- Mediana (50. percentyl): 7246,64 zł brutto
- 10 proc. najlepiej zarabiających zarabiało co najmniej 14 000 zł brutto
Dolna granica klasy średniej według OECD to 5435 zł brutto. Z powyższych danych wynika, że mniej więcej 20-25 proc. zatrudnionych zarabia poniżej tego progu. Powyżej górnej granicy (14 490 zł) – czyli w klasie wyższej – jest ok. 10 proc. pracowników. Matematycznie w środku zostaje ok. 65-68 proc. zatrudnionych w gospodarce narodowej.
Ale tu pojawia się kluczowe zastrzeżenie metodologiczne. Dane GUS o rozkładzie wynagrodzeń obejmują wyłącznie podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę na umowę o pracę – a realnie są zdominowane przez firmy średnie i duże. Nie ma w nich mikrofirm zatrudniających do 9 osób, samozatrudnionych, zleceniobiorców ani pracowników na czarno. W tych pominiętych grupach zarobki są przeważnie niskie – w mikrofirmach mediana płac była w 2025 roku równa płacy minimalnej. Gdyby uwzględnić te osoby, odsetek Polaków spełniających kryterium dochodowe klasy średniej byłby wyraźnie niższy.
Wspomniany sondaż LiveCareer (699 respondentów, luty 2026) dał wynik 45 proc. – tyle badanych faktycznie zarabiało w przedziale 5435-14490 zł brutto. Połowa respondentów zarabiała poniżej dolnego progu, a 5 proc. powyżej górnego. To bardziej wiarygodne przybliżenie rzeczywistości niż dane GUS oparte na pełnym zbiorze, bo objęło osoby z różnych form zatrudnienia.
Klasa średnia i 9000 zł „średniej” – dlaczego to mylące
Oficjalna „średnia krajowa” – przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – wyniosła w styczniu 2026 roku 9002 zł. Ta liczba regularnie pojawia się w nagłówkach gazet i często służy jako punkt odniesienia przy dyskusjach o zamożności Polaków. Problem w tym, że zdecydowana większość zatrudnionych jej nie osiąga.
GUS sam to przyznaje: w lipcu 2025 roku mediana wynagrodzeń była o 18,3 proc. niższa od przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że ponad połowa pracowników zarabiała mniej niż 9000 zł – a realnie mniej niż 7247 zł brutto (ok. 5270 zł netto). Wysoka średnia jest efektem statystycznym: kilka procent najlepiej opłacanych pracowników mocno podciąga wynik w górę, zafałszowując obraz typowego pracownika. To efekt znany w statystyce jako „przekłamanie przez wartości skrajne”.
Dlatego ekonomiści, którzy chcą uczciwie opisać, ile zarabia „typowy Polak”, sięgają po medianę. I na jej podstawie klasa średnia zaczyna się w Polsce na poziomie ok. 5435 zł brutto – a kończy mniej więcej tam, gdzie 10 proc. najlepiej zarabiających.
Czuję się klasą średnią – czy to wystarczy?
Definicja socjologiczna jest pod tym względem najbardziej wyrozumiała. Jeśli zarabiasz stabilnie, nie martwisz się o opłacenie rachunków, raz do roku wyjeżdżasz na urlop, możesz sobie pozwolić na drobne oszczędności i od czasu do czasu na wyjście do kina – wielu socjologów zaliczy cię do klasy średniej, nawet jeśli twoje zarobki nominalnie są bliskie dolnej granicy. Klasa średnia to w tym ujęciu pewien sposób życia i myślenia o sobie, a nie konkretna liczba na przelewie.
To właśnie ten efekt tłumaczy, dlaczego 63 proc. Polaków identyfikuje się z klasą średnią. Ludzie często porównują się nie do statystyk, lecz do sąsiadów, rodziny i kolegów z pracy. Jeśli w otoczeniu wszyscy mają podobny standard życia – klasa środkowa wydaje się naturalnym miejscem dla siebie. Niezależnie od tego, co pokazuje decylowy rozkład GUS.
Ile trzeba zarabiać – krótkie podsumowanie dla czytelnika
Jeśli chcesz sprawdzić, gdzie jesteś na skali, pomocna jest prosta tabela:
- Poniżej 5435 zł brutto – poniżej klasy średniej wg OECD (ok. 20-25 proc. zatrudnionych)
- 5435-7246 zł brutto – dolna część klasy średniej (poniżej mediany, ale w przedziale OECD)
- 7247-14490 zł brutto – właściwa i górna część klasy średniej
- Powyżej 14 490 zł brutto – klasa wyższa wg OECD (ok. 10 proc. zatrudnionych)
Pamiętaj, że te progi odnoszą się do zarobków na osobę, a nie na gospodarstwo domowe. Para, w której oboje zarabiają po 5500 zł brutto, ma łącznie 11 000 zł – ale na jedną osobę to wciąż 5500 zł, czyli dolna granica klasy średniej. Rosnące koszty wynajmu mieszkania, prywatna opieka medyczna czy kredyt hipoteczny sprawiają, że realne poczucie bezpieczeństwa finansowego charakterystyczne dla klasy średniej jest w Polsce – szczególnie w dużych miastach – dostępne dopiero przy wyraźnie wyższych zarobkach niż sugerują same progi procentowe.
