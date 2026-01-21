Kłęby pary i ciężki sprzęt przy Galerii Mokotów. Awaria ciepłownicza na Wołoskiej [ZDJĘCIA]
Kierowcy podróżujący wieczorem przez warszawski Mokotów muszą zachować szczególną ostrożność. Na ulicy Wołoskiej, vis-à-vis znanej galerii, doszło do rozszczelnienia sieci ciepłowniczej. Na miejscu pracują już ciężkie maszyny i służby techniczne Veolii. Nad jezdnią unosi się gęsta para, która ogranicza widoczność.
Do awarii doszło w środę wieczorem (21 stycznia 2026 roku). Jak relacjonują świadkowie, w rejonie skrzyżowania przy centrum handlowym nagle pojawiły się kłęby pary wodnej, co jest typowym objawem pęknięcia rury z gorącą wodą technologiczną.
Służby walczą z awarią na Mokotowie
Na przesłanych do redakcji zdjęciach widać zaawansowane prace naprawcze. Teren został wygrodzony barierkami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, w tym koparki, które muszą dostać się do uszkodzonej infrastruktury podziemnej. Obecne są również wozy techniczne Veolii Energii Warszawa.
Z wykopu wydobywają się kłęby pary, co sugeruje, że w rurach wciąż znajduje się czynnik grzewczy o wysokiej temperaturze. Tego typu awarie w sezonie zimowym są zazwyczaj spowodowane dużą różnicą temperatur oraz naprężeniami materiału, z którego wykonane są rurociągi.
Utrudnienia dla kierowców na Wołoskiej
Awaria ma bezpośredni wpływ na ruch drogowy w jednej z najbardziej newralgicznych części Służewca.
- Zajęty jest fragment pasa drogowego lub pobocza w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska tramwajowego.
- Widoczność w rejonie awarii jest miejscami ograniczona przez parę, co przy nocnym oświetleniu może stwarzać zagrożenie dla kierowców.
- Zalecamy zdjęcie nogi z gazu. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że kierowcy zwalniają w tym rejonie do około 40 km/h.
Czy mieszkańcy będą mieli zimne kaloryfery?
Interwencja na taką skalę zazwyczaj wiąże się z koniecznością czasowego odcięcia dopływu ciepła do okolicznych budynków. W rejonie ulicy Wołoskiej znajduje się gęsta zabudowa mieszkaniowa oraz liczne biurowce. Mieszkańcy Służewca i Ksawerowa mogą spodziewać się w najbliższych godzinach spadku temperatury w grzejnikach oraz braku ciepłej wody w kranach.
Zazwyczaj w takich sytuacjach Veolia stara się przepiąć sieć na zasilanie obwodowe, aby zminimalizować skutki dla odbiorców, jednak przy poważnych pęknięciach przerwy w dostawach są nieuniknione.
Poradnik: Twoje prawa w przypadku awarii ogrzewania
W sytuacjach takich jak ta na Wołoskiej, odbiorcy ciepła często zastanawiają się, czy przysługują im rekompensaty. Poniżej wyjaśniamy, jak to wygląda w świetle przepisów.
Kiedy przysługuje bonifikata za brak ciepła?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, dostawca ma obowiązek udzielić bonifikaty (upustu), jeśli parametry dostarczanego ciepła są niższe od tych zawartych w umowie lub jeśli nastąpiła przerwa w dostawach przekraczająca dopuszczalne normy.
- Jeśli przerwa w dostawie ciepła w sezonie grzewczym trwa dłużej niż przyjmuje to umowa (zazwyczaj są to 24 godziny dla planowanych prac, ale przy awariach czas ten może być liczony inaczej), masz prawo do obniżenia rachunku.
- Bonifikata nie jest przyznawana automatycznie „z urzędu” każdemu lokatorowi z osobna. Odbiorcą ciepła dla dostawcy (np. Veolii) jest zazwyczaj Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Wspólnota. To zarządca budynku musi wystąpić o korektę faktury.
- Jak zgłosić problem?
Jeśli Twój kaloryfer jest zimny:
- Krok 1: Sprawdź stronę dostawcy ciepła (w Warszawie jest to mapa awarii Veolii). Jeśli Twój adres tam widnieje, oznacza to, że awaria jest znana i służby już działają.
- Krok 2: Jeśli awarii nie ma na mapie, zadzwoń do administratora budynku lub na pogotowie lokatorskie. Czasami problem leży w węźle cieplnym wewnątrz bloku, a nie w sieci miejskiej.
- Krok 3: Nie próbuj odpowietrzać kaloryferów na własną rękę, jeśli cały pion jest zimny – to zazwyczaj nie pomaga przy braku czynnika grzewczego, a może doprowadzić do zapowietrzenia instalacji u sąsiadów po wznowieniu dostaw.
- Bezpieczeństwo przy miejscu awarii
Widząc taką sytuację jak na Wołoskiej – wygrodzony teren i parę – pod żadnym pozorem nie wchodź za barierki.
- Woda w sieci ciepłowniczej może mieć temperaturę przekraczającą 100 stopni Celsjusza (jest pod ciśnieniem).
- Para wodna może powodować dotkliwe oparzenia w ułamku sekundy.
- Podmyty przez wyciek grunt (tzw. kawerna) może zapaść się pod ciężarem człowieka lub samochodu. Dlatego strefa robót jest tak szeroko wygrodzona.
Będziemy monitorować sytuację na Mokotowie i informować o przewidywanym czasie usunięcia usterki.
