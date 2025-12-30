Klienci przecierają oczy ze zdumienia, patrząc na tę żółtą kartkę. Rossmann wyprzedaje hitowe produkty za mniej niż złotówkę. Półki pustoszeją w mgnieniu oka
Dla wielu osób okres poświąteczny to czas demontażu choinek i chowania dekoracji do piwnicy. Jednak dla prawdziwych łowców okazji to moment, na który czekali cały rok. Podczas gdy większość sklepów oferuje standardowe rabaty rzędu 30 czy 50 procent, jedna z najpopularniejszych sieci drogeryjnych w Polsce postanowiła zagrać va banque. W alejkach Rossmanna pojawiły się charakterystyczne żółte etykiety z napisem, który działa na klientów jak magnes. Kwota 0,99 zł za artykuły, które jeszcze tydzień temu kosztowały kilkanaście razy więcej, brzmi jak pomyłka cenowa, ale to zaplanowana akcja czyszczenia magazynów. Kto pierwszy, ten lepszy – a patrząc na zdjęcia nadesłane przez czytelników, towar znika w tempie ekspresowym.
Żółta kartka, która zmienia wszystko
Wchodząc do drogerii po szampon czy pastę do zębów, można się teraz mocno zdziwić. W sekcjach sezonowych, gdzie zazwyczaj królowały drogie zestawy prezentowe i błyszczące bombki, teraz panuje atmosfera wielkiej wyprzedaży. Na nadesłanych do redakcji zdjęciach widzimy wyraźny, duży komunikat: „WSZYSTKO ZA 0,99 ZŁ”.
To psychologiczna granica, która w dobie szalejącej inflacji wydaje się wręcz nierealna. Za niecałą złotówkę trudno dziś kupić nawet kajzerkę w dobrej piekarni, a tymczasem Rossmann oferuje w tej cenie pełnowartościowe dekoracje świąteczne. Taka strategia cenowa ma jeden cel: błyskawiczne zwolnienie miejsca na półkach pod asortyment walentynkowy i wiosenny. Dla sieci handlowej koszt magazynowania ozdób przez kolejny rok jest wyższy niż strata na marży, dlatego decydują się na tak drastyczne cięcia. Dla klienta to okazja, która zdarza się raz na 12 miesięcy.
Co dokładnie można upolować za grosze?
Na podstawie fotografii z wnętrza sklepu możemy dokładnie przeanalizować, co wchodzi w skład tej niezwykłej oferty. Nie są to uszkodzone czy wybrakowane produkty, ale estetyczne dodatki, które wpisują się w najnowsze trendy wnętrzarskie.
Na półkach widać między innymi urocze, pluszowe zawieszki w kształcie nóg Mikołaja lub elfa, wykonane z miękkiego, czerwono-białego materiału. Tego typu tekstylne ozdoby są bezpieczne dla dzieci i zwierząt (nie tłuką się), co czyni je towarem bardzo pożądanym. Obok nich wiszą drewniane dekoracje w stylu skandynawskim lub rustykalnym – widać naturalne drewno, sznurek jutowy i delikatne akcenty kolorystyczne.
Dostępne są również delikatne, tiulowe lub koronkowe zawieszki w kolorze białym, które mogą służyć nie tylko jako ozdoba choinkowa, ale też element całorocznego wystroju w stylu boho. Widać wyraźnie, że asortyment jest zróżnicowany – od zabawnych gadżetów po stylowe dodatki do stroików. Wszystko to łączy jedna, wspólna cecha: cena 99 groszy za sztukę.
Wyścig z czasem – puste haki mówią same za siebie
Patrząc na regały uwiecznione na zdjęciach, widać, że akcja cieszy się gigantycznym zainteresowaniem. Wiele metalowych haków jest już pustych, a pozostałe produkty są mocno przebrane. To sygnał, że klienci nie kupują pojedynczych sztuk, ale biorą całe garście ozdób.
Mechanizm jest prosty: widząc cenę 0,99 zł, przestajemy analizować przydatność produktu tu i teraz. Uruchamia się instynkt zbieracza. „Wezmę 10 sztuk, przydadzą się za rok, albo do prezentów dla bliskich” – myśli przeciętny konsument. I ma rację, bo za rok te same ozdoby, w nowej kolekcji, będą kosztować 9,99 zł lub więcej. Matematyka jest bezlitosna – kupując teraz, oszczędzamy realnie 90% wartości produktu.
Ekologia i styl – drewno zamiast plastiku
Warto zwrócić uwagę na jakość oferowanych produktów. Wyprzedaż w Rossmannie wyróżnia się na tle marketowych koszy z chińskim plastikiem. Widoczne na zdjęciach drewniane zawieszki z napisami czy naturalnym wykończeniem wpisują się w trend eko. Są trwałe, ponadczasowe i biodegradowalne.
Za 99 groszy możemy więc skompletować zestaw dekoracji, który posłuży nam przez lata. Drewniane elementy można też łatwo spersonalizować – przemalować, ozdobić brokatem czy wykorzystać do prac plastycznych z dziećmi (DIY). To kolejny argument, który sprawia, że towar znika z półek w takim tempie. Nauczyciele, przedszkolanki czy osoby prowadzące warsztaty kreatywne często „czyszczą” sklepy z takich okazji, bo to najtańszy sposób na zdobycie bazy do zajęć.
Dlaczego Rossmann to robi?
Wielu klientów zastanawia się, gdzie jest haczyk. Czy produkty są wadliwe? Nie. To klasyczny przykład zarządzania sezonowością w handlu detalicznym (retail). Rossmann, jako sieć drogeryjna, ma ograniczoną powierzchnię magazynową na zapleczu każdego sklepu. Nie może sobie pozwolić na trzymanie kartonów z bombkami do listopada przyszłego roku.
Bardziej opłacalne jest sprzedanie towaru nawet poniżej kosztów zakupu, byle tylko odzyskać „półkę” i wstawić tam produkty, które będą rotować w lutym (np. serduszka na Walentynki czy kosmetyki do pielęgnacji wiosennej). Żółta kartka z ceną 0,99 zł to sygnał SOS dla magazynu, a dla klienta – złoty bilet do tanich zakupów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli lubisz oszczędzać i planujesz wydatki z wyprzedzeniem, ta informacja jest dla Ciebie kluczowa. Oto co powinieneś zrobić:
- Nie zwlekaj: Promocja „wszystko za 0,99 zł” ma charakter wyprzedażowy do wyczerpania zapasów. Sytuacja na półkach zmienia się z godziny na godzinę. To, co widzisz na zdjęciach, to może być ostatnia partia towaru w danym sklepie.
- Sprawdź dolne półki i tyły sklepu: Często wyprzedażowe produkty są przenoszone w mniej eksponowane miejsca lub do specjalnych koszy w alejkach promocyjnych. Szukaj charakterystycznych żółtych kartek.
- Pomyśl o przyszłym roku: Kupując teraz zestaw ozdób za 10-15 złotych, ubierzesz całą choinkę w przyszłym roku. Za tę samą kwotę w grudniu kupiłbyś może jedną, szklaną bombkę. To realna ulga dla domowego budżetu w gorącym okresie przedświątecznym.
- Wykorzystaj kreatywnie: Drewniane zawieszki to świetny dodatek do pakowania prezentów. Zamiast drogiej kokardy, przywiąż do upominku (nawet urodzinowego!) taką drewnianą ozdobę. Wygląda to stylowo i kosztuje grosze.
Wyprzedaż w Rossmannie to dowód na to, że nawet przy wysokiej inflacji można znaleźć okazje, które wydają się niemożliwe. Wystarczy tylko uważnie rozglądać się po sklepowych półkach i nie bać się kupować „nie w sezonie”.
