Kluczowe skrzyżowanie na Bielanach zostanie zamknięte na miesiąc. Od środy wchodzą tam drogowcy
Od środy, 22 lipca, skrzyżowanie ulic Staffa i Makuszyńskiego na Bielanach zniknie z mapy przejezdnych tras na najbliższy miesiąc. Drogowcy podniosą jezdnię do poziomu chodnika, żeby wymusić na kierowcach zwolnienie w miejscu, którym na co dzień do przedszkola i szkoły podstawowej idą dzieci.
Prace ruszają o godzinie 8:00 i mają potrwać około miesiąca. Po przebudowie jezdnia obu ulic znajdzie się dokładnie na tej samej wysokości co chodnik – to rozwiązanie znane już z innych rejonów Bielan, gdzie podobne wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych ZDM wprowadza od kilku lat w ramach uspokajania ruchu wokół szkół i przedszkolii.
Jak pojedziesz w czasie prac
Samo skrzyżowanie będzie całkowicie zamknięte dla ruchu przez cały okres robót. Kierowcy poruszający się ulicą Makuszyńskiego dojadą od strony placu budowy tylko do ulicy Nałkowskiej, a ci jadący Staffa – do skrzyżowań z Romaszewskiego i Perzyńskiego, w obu przypadkach w obu kierunkach. Nie jest to więc objazd w klasycznym sensie, tylko podział newralgicznego odcinka na dwa osobne, niepołączone ze sobą fragmenty do czasu zakończenia prac.
Na obu ulicach w rejonie budowy staną znaki zakazu parkowania z ostrzeżeniem o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela – to standardowa procedura przy tego typu robotach, więc kierowcy przyzwyczajeni do zostawiania auta w tej okolicy powinni znaleźć inne miejsce na czas prac. Zatoki postojowe pozostają jednak czynne, więc parkowanie w wyznaczonych miejscach nadal będzie możliwe.
Piesi pójdą inną trasą
Przejścia dla pieszych na samym skrzyżowaniu również zostaną zamknięte na czas budowy. Osoby idące pieszo, w tym rodzice odprowadzający dzieci do pobliskiego przedszkola czy szkoły, zostaną skierowane na sąsiednie przejścia – warto zaplanować dodatkowe kilka minut na tę zmianę trasy, zwłaszcza w godzinach porannego pośpiechu przed zajęciami.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj inną trasę na najbliższy miesiąc
- Jeśli codziennie przejeżdżasz przez skrzyżowanie Staffa i Makuszyńskiego, sprawdź już teraz alternatywną trasę przez Nałkowskiej, Romaszewskiego lub Perzyńskiego, zamiast szukać jej dopiero rano 22 lipca.
- Auto zostawione w rejonie budowy poza wyznaczoną zatoką postojową ryzykuje odholowaniem na koszt właściciela – warto to sprawdzić zawczasu, jeśli parkujesz w tej okolicy regularnie.
- Rodzice odprowadzający dzieci do przedszkola lub szkoły w tym rejonie powinni doliczyć kilka dodatkowych minut na dojście do sąsiedniego, czynnego przejścia dla pieszych.
- Prace mają potrwać około miesiąca, ale przy tego typu robotach terminy czasem się wydłużają – warto na bieżąco sprawdzac komunikaty ZDM, zanim uzna się objazd za już nieaktualny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.