Kobieta miała przekazać 2,5 miliona złotych. W ostatniej chwili do akcji wkroczyła policja

3 sierpnia 2026 08:21 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

60-letnia mieszkanka Warszawy omal nie padła ofiarą oszustów, którzy próbowali wyłudzić od niej aż 2,5 miliona złotych. Dzięki czujności kobiety i błyskawicznej reakcji policjantów z Pragi-Południe przestępcy nie dostali ani złotówki, a 18-letni kurier został zatrzymany na gorącym uczynku.

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Policjanci z podejrzanym Fot. policja
Policjanci z podejrzanym Fot. policja

Kobieta zgłosiła się do komendy po tym, jak odebrała telefon od osób podających się za pracowników banku i funkcjonariuszy publicznych. Oszuści przekonywali ją do przekazania ogromnej sumy pieniędzy. Ponieważ wcześniej miała już do czynienia z podobnymi próbami wyłudzenia, tym razem natychmiast powiadomiła policję.

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Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną przygotowali zasadzkę. Zgodnie z instrukcjami oszustów kobieta miała przekazać worek z pieniędzmi młodemu mężczyźnie z walizką po ustalonym haśle.

W rzeczywistości w worku nie było 2,5 miliona złotych. Zamiast pieniędzy znajdowały się pocięte kartki papieru, książki oraz falsyfikaty. Gdy 18-letni obywatel Mołdawii odebrał pakunek i schował go do walizki, został natychmiast zatrzymany przez policjantów.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji kobieta nie straciła swoich oszczędności. Zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania oszustwa znacznej wartości. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa–Praga Południe sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa–Praga Południe.

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