Kobieta miała przekazać 2,5 miliona złotych. W ostatniej chwili do akcji wkroczyła policja
60-letnia mieszkanka Warszawy omal nie padła ofiarą oszustów, którzy próbowali wyłudzić od niej aż 2,5 miliona złotych. Dzięki czujności kobiety i błyskawicznej reakcji policjantów z Pragi-Południe przestępcy nie dostali ani złotówki, a 18-letni kurier został zatrzymany na gorącym uczynku.
Kobieta zgłosiła się do komendy po tym, jak odebrała telefon od osób podających się za pracowników banku i funkcjonariuszy publicznych. Oszuści przekonywali ją do przekazania ogromnej sumy pieniędzy. Ponieważ wcześniej miała już do czynienia z podobnymi próbami wyłudzenia, tym razem natychmiast powiadomiła policję.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną przygotowali zasadzkę. Zgodnie z instrukcjami oszustów kobieta miała przekazać worek z pieniędzmi młodemu mężczyźnie z walizką po ustalonym haśle.
W rzeczywistości w worku nie było 2,5 miliona złotych. Zamiast pieniędzy znajdowały się pocięte kartki papieru, książki oraz falsyfikaty. Gdy 18-letni obywatel Mołdawii odebrał pakunek i schował go do walizki, został natychmiast zatrzymany przez policjantów.
Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji kobieta nie straciła swoich oszczędności. Zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania oszustwa znacznej wartości. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa–Praga Południe sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.
Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa–Praga Południe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.