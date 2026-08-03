Uwaga mieszkańcy Warszawy. Będzie bardzo niebezpiecznie. Wydano komunikat
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat dotyczący upałów. W wielu regionach Polski temperatura osiągnęła już 26–30°C, a synoptycy prognozują, że w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nawet 32°C. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
Temperatura nadal będzie rosła
Według IMGW wysokie temperatury utrzymują się na rozległym obszarze kraju. Choć lokalnie rozwój chmur burzowych może chwilowo ograniczać wzrost temperatury, w większości regionów dzień będzie bardzo gorący.
Najwyższe wartości prognozowane są na południu i w centrum Polski.
IMGW apeluje o rozwagę
Meteorolodzy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas upałów. Zalecają przede wszystkim:
- regularne picie wody,
- unikanie długotrwałego przebywania na słońcu, szczególnie między godziną 11:00 a 17:00,
- noszenie nakrycia głowy i jasnej, przewiewnej odzieży,
- ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz.
Szczególną opieką należy otoczyć osoby starsze, małe dzieci oraz osoby przewlekle chore, które najciężej znoszą wysokie temperatury.
Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w samochodzie
Służby przypominają również, że podczas upałów wnętrze zaparkowanego samochodu nagrzewa się w błyskawicznym tempie. Nawet kilka minut może wystarczyć, aby temperatura osiągnęła poziom zagrażający życiu.
Nigdy nie należy pozostawiać w aucie dzieci ani zwierząt, nawet na krótki czas.
Komunikat obowiązuje do godziny 14:15
IMGW poinformował, że obecny komunikat meteorologiczny obowiązuje do godziny 14:15. W przypadku utrzymywania się wysokich temperatur lub zmian w prognozach mogą zostać wydane kolejne ostrzeżenia.
Synoptycy apelują o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i dostosowanie swoich planów do aktualnych warunków atmosferycznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.