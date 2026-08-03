Uwaga mieszkańcy Warszawy. Będzie bardzo niebezpiecznie. Wydano komunikat

3 sierpnia 2026 12:28 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat dotyczący upałów. W wielu regionach Polski temperatura osiągnęła już 26–30°C, a synoptycy prognozują, że w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nawet 32°C. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

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Fot. Warszawa w Pigułce

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Temperatura nadal będzie rosła

Według IMGW wysokie temperatury utrzymują się na rozległym obszarze kraju. Choć lokalnie rozwój chmur burzowych może chwilowo ograniczać wzrost temperatury, w większości regionów dzień będzie bardzo gorący.

Najwyższe wartości prognozowane są na południu i w centrum Polski.

IMGW apeluje o rozwagę

Meteorolodzy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas upałów. Zalecają przede wszystkim:

  • regularne picie wody,
  • unikanie długotrwałego przebywania na słońcu, szczególnie między godziną 11:00 a 17:00,
  • noszenie nakrycia głowy i jasnej, przewiewnej odzieży,
  • ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz.

Szczególną opieką należy otoczyć osoby starsze, małe dzieci oraz osoby przewlekle chore, które najciężej znoszą wysokie temperatury.

Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w samochodzie

Służby przypominają również, że podczas upałów wnętrze zaparkowanego samochodu nagrzewa się w błyskawicznym tempie. Nawet kilka minut może wystarczyć, aby temperatura osiągnęła poziom zagrażający życiu.

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Nigdy nie należy pozostawiać w aucie dzieci ani zwierząt, nawet na krótki czas.

Komunikat obowiązuje do godziny 14:15

IMGW poinformował, że obecny komunikat meteorologiczny obowiązuje do godziny 14:15. W przypadku utrzymywania się wysokich temperatur lub zmian w prognozach mogą zostać wydane kolejne ostrzeżenia.

Synoptycy apelują o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i dostosowanie swoich planów do aktualnych warunków atmosferycznych.

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