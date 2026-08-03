Utrudnienia, zamknięte ulice i objazdy komunikacji w środku tygodnia. Tak będzie dwa dni z rzędu w Warszawie
We wtorek i środę, 4 i 5 sierpnia, na PGE Narodowym odbędą się dwa koncerty The Weeknd w ramach trasy „After Hours Til Dawn Tour”, a miasto już zapowiedziało zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. Zarówno w dojeździe, jak i w powrocie z wydarzenia zdecydowanie lepszym wyborem będzie komunikacja miejska – kierowcy jadący własnym samochodem w rejon Saskiej Kępy w godzinach poprzedzających koncerty mogą nie dojechać na miejsce w ogóle, bo część ulic zostanie objęta ograniczeniami wjazdu.
Metro i SKM podjadą pod sam stadion, tramwaje w rejon centrum nie dojadą
Najwygodniejszym połączeniem pozostaje metro linii M2, które ma stację Stadion Narodowy bezpośrednio przy obiekcie. Obok, na stacji PKP Warszawa Stadion, zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, co daje dodatkową opcję dojazdu spoza centrum miasta bez konieczności przesiadki na metro. Z powodu trwającego remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na wiadukcie mostu Poniatowskiego, na koncerty nie da się dojechać tramwajem bezpośrednio z centrum – w zastępstwie kursuje linia autobusowa Z-9. Aktualne rozkłady i połączenia warto sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego przed wyjściem z domu, bo objazdy związane z remontem torowiska nakładają się na tymczasowe zmiany wprowadzone specjalnie na czas koncertów.
Na Saską Kępę wjadą tylko identyfikatory SK, taksówki i jednoślady
W obu dniach koncertowych, od godziny 17:00 do 20:00, wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony do pojazdów z identyfikatorem SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy nie wjadą w obszar wyznaczony ulicami Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim, a także w drugi obszar wyznaczony Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Mieszkańcy tej części Pragi-Południe, którzy nie mają identyfikatora SK, powinni zaplanować powrót do domu z uwzględnieniem tego trzygodzinnego okna, w którym normalny wjazd samochodem nie będzie możliwy.
Dodatkowo, w zależności od bieżącej sytuacji, policja może zdecydować o czasowym zamknięciu ulicy Sokolej na odcinku od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, a w kolejnym wariancie także ulic Zamoście i Zamoyskiego. W pierwszym przypadku autobusy linii 102, 125 i 202 zostaną skierowane Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, a linie 146 i 147 pojadą Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. W drugim, szerszym wariancie zamknięcia te same linie 102, 125 i 202 również pojadą przez Targową i Kijowską, linia 135 skorzysta z Targowej, a 146 i 147 pojadą Aleją Zieleniecką. Linie E-1 i Z21 w takiej sytuacji dojadą przez most Świętokrzyski do Centrum Nauki Kopernik zamiast kontynuować swoją zwykłą trasę.
Po koncercie ruszą dodatkowe autobusy i częstsze metro
Po zakończeniu każdego z koncertów miasto uruchomi dodatkowe kursy, które mają rozładować tłum opuszczający stadion. Autobus linii 138 pojedzie z ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej, linia 509 – w stronę Gocławia i Winnicy, a linia 517 wyruszy z Nowego Światu przy rondzie de Gaulle’a w kierunku Włoch. Linia Z-9 pojedzie z ronda Waszyngtona w stronę placu Narutowicza, a jeśli tego wieczoru zamknięty zostanie most Poniatowskiego, autobusy tej linii skorzystają z mostu Łazienkowskiego. Częściej będą też kursować tramwaje linii 7, jadące z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska w pobliżu Dworca Wschodniego i ronda Wiatraczna, gdzie można przesiąść się na autobusy w stronę centrum, oraz linii 76, które z pętli w Alei Zielenieckiej pojadą Targową, Aleją „Solidarności” i Marszałkowską do placu Unii Lubelskiej, a stamtąd Rakowiecką i Wołoską do zajezdni Mokotów. Pociągi metra linii M2 w obie strony będą kursować częściej niż zwykle.
Po godzinie 23:00 mosty mogą zamknąć się też dla pieszych
Jeśli po koncercie na mostach pojawi się duży tłum pieszych wracających w stronę centrum, około godziny 23:00 policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego wraz z wiaduktem na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a, mostu Świętokrzyskiego oraz Alei Zielenieckiej. W takiej sytuacji autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 zostaną skierowane na most Łazienkowski, a linie 146, 147 i Z21 zawrócą na Targowej w kierunku Alei Zielenieckiej. Linie 118 i 127 dojadą do pętli na Powiślu przez ulicę Dobrą, natomiast 162, N16 i N64 skorzystają z mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
Tramwaje wciąż jeżdżą objazdami związanymi z remontem wiaduktu
Niezależnie od samych koncertów, w mieście wciąż obowiązują objazdy tramwajowe wprowadzone na czas remontu torowiska na wiadukcie mostu Poniatowskiego. Tramwaje linii 7 kursują z pętli Kawęczyńska do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona, linia 9 dojeżdża z pętli P+R Aleja Krakowska tylko do przystanku Muzeum Narodowe, a linie 22 i 24 nie docierają na Pragę i kończą trasy na placu Starynkiewicza. Na czas objazdów uruchomiona została też linia 76 na trasie Miasteczko Wilanów – Wiatraczna, która z placu Bankowego jedzie Trasą W-Z, Targową, Zamoyskiego i Grochowską. Osoby planujące dojazd w rejon Pragi w dniach koncertów powinny uwzględnić te utrudnienia niezależnie od tego, czy wybierają się na stadion, czy tylko przejeżdżają przez tę część miasta.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.