Wielka akcja na Mazowszu. Rusza budowa setek schronów. Rząd przeznacza miliony na przygotowanie regionu
Mazowsze czeka ogromna inwestycja związana z ochroną ludności. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że samorządy w województwie otrzymają ponad 190 mln zł na modernizację i budowę blisko 600 obiektów ochrony zbiorowej. Pierwsze umowy zostały już podpisane.
Ponad 190 mln zł dla Mazowsza
Program realizowany jest w ramach rządowego projektu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jak przekazało MSWiA, środki mają zostać przeznaczone na modernizację istniejących schronów oraz przygotowanie nowych miejsc, które w razie zagrożenia będą mogły zapewnić schronienie mieszkańcom.
Pierwsze umowy z samorządami podpisał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
Blisko 600 obiektów ochrony
Jeszcze w tym roku zaplanowano modernizację około 90 istniejących obiektów. Równocześnie powstanie dokumentacja dla kolejnych około 500 lokalizacji, które będą pełnić funkcję schronów, ukryć lub miejsc doraźnego schronienia.
W wielu przypadkach nie będą to zupełnie nowe budowle. Program zakłada także dostosowanie już istniejących obiektów, takich jak:
- piwnice w szkołach i urzędach,
- parkingi podziemne,
- podziemne hale,
- inne obiekty o tzw. podwójnym zastosowaniu.
Nie tylko na czas wojny
Ministerstwo podkreśla, że inwestycje mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko w przypadku zagrożeń militarnych.
Przystosowane obiekty mają być wykorzystywane również podczas innych sytuacji kryzysowych, takich jak gwałtowne nawałnice, awarie infrastruktury, katastrofy techniczne czy klęski żywiołowe.
Element ogólnopolskiego programu
Mazowsze jest jednym z regionów objętych szerokim programem modernizacji infrastruktury ochrony ludności. W skali kraju na ten cel przeznaczono 34 mld zł, które mają zostać wykorzystane na rozwój systemu obrony cywilnej oraz zwiększenie odporności państwa na różnego rodzaju zagrożenia.
Rząd podkreśla, że celem programu jest przygotowanie infrastruktury, która w razie potrzeby pozwoli skuteczniej chronić mieszkańców i usprawni reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.