15 tysięcy podpisów w cztery dni. Trwa akcja na rzecz odwołania władz Warszawy

3 sierpnia 2026 11:55 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nabiera tempa. Maciej Wilk poinformował, że w ciągu zaledwie czterech dni udało się zebrać 15 tysięcy podpisów.

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SOR Stołeczna Operacja Referendalna Fot. Warszawa w Pigułce
SOR Stołeczna Operacja Referendalna Fot. Warszawa w Pigułce

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Maciej Wilk przekazał w mediach społecznościowych, że dotychczasowy wynik pokazuje duże zaangażowanie mieszkańców.

„15 000 podpisów w 4 dni. Stolica się budzi! Zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie władz miasta wzbudza entuzjazm Warszawiaków” – napisał.

Jak podkreślił, akcja ma charakter oddolny i obywatelski.

Apel do mieszkańców i organizacji

Organizatorzy zachęcają do włączenia się w zbiórkę nie tylko mieszkańców, ale również organizacje społeczne, stowarzyszenia mieszkańców, wspólnoty, spółdzielnie oraz związki zawodowe działające w miejskich spółkach.

Według Macieja Wilka inicjatywa ma łączyć osoby o różnych poglądach politycznych.

„Łączymy ludzi i organizacje ze wszystkich stron politycznego spektrum. Łączy nas jedno: chęć zapoczątkowania zmian – na lepsze – w naszym ukochanym mieście” – napisał.

Do końca zbiórki pozostało 55 dni

Z opublikowanej informacji wynika, że do zakończenia akcji pozostało jeszcze 55 dni. Organizatorzy zapowiadają dalszą zbiórkę podpisów i liczą na kolejne osoby, które poprą inicjatywę.

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Przypomnijmy, że aby możliwe było przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania władz miasta, komitet musi zebrać wymaganą przepisami liczbę ważnych podpisów mieszkańców Warszawy. Po ich złożeniu zostaną one zweryfikowane przez właściwe organy, które zdecydują o dalszym toku procedury.

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