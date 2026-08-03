15 tysięcy podpisów w cztery dni. Trwa akcja na rzecz odwołania władz Warszawy
Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nabiera tempa. Maciej Wilk poinformował, że w ciągu zaledwie czterech dni udało się zebrać 15 tysięcy podpisów.
Maciej Wilk przekazał w mediach społecznościowych, że dotychczasowy wynik pokazuje duże zaangażowanie mieszkańców.
„15 000 podpisów w 4 dni. Stolica się budzi! Zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie władz miasta wzbudza entuzjazm Warszawiaków” – napisał.
Jak podkreślił, akcja ma charakter oddolny i obywatelski.
Apel do mieszkańców i organizacji
Organizatorzy zachęcają do włączenia się w zbiórkę nie tylko mieszkańców, ale również organizacje społeczne, stowarzyszenia mieszkańców, wspólnoty, spółdzielnie oraz związki zawodowe działające w miejskich spółkach.
Według Macieja Wilka inicjatywa ma łączyć osoby o różnych poglądach politycznych.
„Łączymy ludzi i organizacje ze wszystkich stron politycznego spektrum. Łączy nas jedno: chęć zapoczątkowania zmian – na lepsze – w naszym ukochanym mieście” – napisał.
Do końca zbiórki pozostało 55 dni
Z opublikowanej informacji wynika, że do zakończenia akcji pozostało jeszcze 55 dni. Organizatorzy zapowiadają dalszą zbiórkę podpisów i liczą na kolejne osoby, które poprą inicjatywę.
Przypomnijmy, że aby możliwe było przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania władz miasta, komitet musi zebrać wymaganą przepisami liczbę ważnych podpisów mieszkańców Warszawy. Po ich złożeniu zostaną one zweryfikowane przez właściwe organy, które zdecydują o dalszym toku procedury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.