Kobieta wjechała samochodem wprost pod pociąg. Nie żyje
Tragiczny poranek niedaleko Mińska Mazowieckiego. Na przejeździe kolejowym doszło do zderzenia pociągu z samochodem osobowym. Kobieta prowadząca pojazd nie żyje. Do wypadku doszło jeszcze przed świtem, gdy ruch na drogach i torach był niewielki.
Zdarzenie miało miejsce około godz. 5:20 w miejscowości Chrośla, w pobliżu stacji Wrzosów. Samochód osobowy wjechał na przejazd kolejowy w momencie nadjeżdżania pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Siedlce. Kierowca składu nie miał szans na reakcję.
Przejazd, na którym doszło do tragedii, był wyposażony w rogatki oraz sygnalizację świetlną. Jak wynika ze wstępnych informacji, samochód wjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek.
Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie kilka minut po zdarzeniu. Na miejscu pojawiły się jednostki straży pożarnej, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Teren został zabezpieczony, a ruch kolejowy na tym odcinku czasowo wstrzymany. Niestety życia prowadzącej pojazd nie udało się uratować.
Trwają czynności prowadzone przez policję i prokuraturę. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku, w tym przebieg zdarzeń na przejeździe i zachowanie kierującej pojazdem.
Wypadek spowodował zakłócenia w kursowaniu pociągów na trasie Warszawa – Siedlce. Część składów notuje opóźnienia, a pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w rozkładzie jazdy.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.