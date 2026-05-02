Kobieta wpadła pod tramwaj na Marszałkowskiej. Zginęła na miejscu
Na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, przy przystanku Metro Świętokrzyska 05, doszło do tragicznego wypadku z udziałem tramwaju. Kobieta, która przewróciła się na przystanku, wpadła pod skład tramwaju linii nr 4 jadącego w kierunku Ronda Dmowskiego. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej poszkodowana zmarła.
Do wydostania poszkodowanej konieczne było podniesienie tramwaju
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta przewróciła się i znalazła się pod pierwszym składem tramwaju. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się wszystkie służby ratunkowe: Straż Pożarna, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Nadzór Ruchu, Pogotowie Techniczne Tramwajów Warszawskich oraz Policja. Aby dostać się do poszkodowanej, ratownicy musieli unieść tramwaj. Mimo podjętych działań kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.
Na miejscu czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora.
Ruch tramwajowy częściowo przywrócony.
W związku ze zdarzeniem ruch tramwajowy na Marszałkowskiej został wstrzymany w obu kierunkach. Przywrócono już kursowanie w kierunku Muranowa. Kierunek na Rondo Dmowskiego pozostaje nadal wyłączony.
Jak informuje ZTM, z powodu zdarzenia z pasażerem i działań służb w rejonie zespołu przystankowego Metro Świętokrzyska występują utrudnienia w kursowaniu linii 4, 15, 16 i 18. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe.
- Linia 16 została skierowana na trasę objazdową w obu kierunkach ulicami : … – MARSZAŁKOWSKA — NOWOWIEJSKA – ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI – ALEJA JANA PAWŁA II – … .
- Linia 4 została skierowana w obu kierunkach na trasę objazdową ulicami : … – MARSZAŁKOWSKA — NOWOWIEJSKA – ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI – ALEJA JANA PAWŁA II – ALEJA SOLIDARNOŚCI … .
- Linie 15 i 18 zostały skierowane na trasę objazdową w obu kierunkach ulicami : … – MARSZAŁKOWSKA — NOWOWIEJSKA – ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI – ALEJA JANA PAWŁA II – STAWKI — ANDERSA — … .
- Uruchomiono autobusową linię Z ZA TRAMWAJ kursującą w obu kierunkach na trasie : METRO POLITECHNIKA — WARYŃSKIEGO — PLAC KONSTYTUCJI — MARSZAŁKOWSKA — ANDERSA – MURANOWSKA 03.
- Pomiędzy zespołami przystankowymi METRO POLITECHNIKA <–> DW. GDAŃSKI prosimy o korzystanie z linii metra M1.
