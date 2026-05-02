Kobieta wpadła pod tramwaj na Marszałkowskiej. Zginęła na miejscu

2 maja 2026 23:04 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, przy przystanku Metro Świętokrzyska 05, doszło do tragicznego wypadku z udziałem tramwaju. Kobieta, która przewróciła się na przystanku, wpadła pod skład tramwaju linii nr 4 jadącego w kierunku Ronda Dmowskiego. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej poszkodowana zmarła.

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.

Do wydostania poszkodowanej konieczne było podniesienie tramwaju

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta przewróciła się i znalazła się pod pierwszym składem tramwaju. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się wszystkie służby ratunkowe: Straż Pożarna, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Nadzór Ruchu, Pogotowie Techniczne Tramwajów Warszawskich oraz Policja. Aby dostać się do poszkodowanej, ratownicy musieli unieść tramwaj. Mimo podjętych działań kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Na miejscu czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora.

Ruch tramwajowy częściowo przywrócony.

W związku ze zdarzeniem ruch tramwajowy na Marszałkowskiej został wstrzymany w obu kierunkach. Przywrócono już kursowanie w kierunku Muranowa. Kierunek na Rondo Dmowskiego pozostaje nadal wyłączony.

Jak informuje ZTM, z powodu zdarzenia z pasażerem i działań służb w rejonie zespołu przystankowego Metro Świętokrzyska  występują utrudnienia w kursowaniu linii 4, 15, 16 i 18. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe.

  • Linia 16 została skierowana na trasę objazdową w obu kierunkach ulicami : … – MARSZAŁKOWSKA — NOWOWIEJSKA – ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI – ALEJA JANA PAWŁA II – … .
  • Linia 4 została skierowana w obu kierunkach na trasę objazdową ulicami : … – MARSZAŁKOWSKA — NOWOWIEJSKA – ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI – ALEJA JANA PAWŁA II – ALEJA SOLIDARNOŚCI … .
  • Linie 15 i 18 zostały skierowane na trasę objazdową w obu kierunkach ulicami : … – MARSZAŁKOWSKA — NOWOWIEJSKA – ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI – ALEJA JANA PAWŁA II – STAWKI — ANDERSA — … .
  • Uruchomiono autobusową linię Z ZA TRAMWAJ kursującą w obu kierunkach na trasie : METRO POLITECHNIKA — WARYŃSKIEGO — PLAC KONSTYTUCJI — MARSZAŁKOWSKA — ANDERSA – MURANOWSKA 03.
  • Pomiędzy zespołami przystankowymi METRO POLITECHNIKA <–> DW. GDAŃSKI prosimy o korzystanie z linii metra M1.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna