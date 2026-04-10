Kolejki i chaos w urzędach. Wszyscy chcą ratować swoje działki, mieszkania i domy. Niektóre urzędy nie wydadzą Ci już dokumentu
Urzędy w całej Polsce nadal toną w wnioskach, a termin graniczny zbliża się nieubłaganie. 30 czerwca 2026 roku studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tracą moc prawną. Gminy bez nowego planu ogólnego stracą możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy – popularnych „wuzetek” – do momentu uchwalenia tego dokumentu. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Technologii realną szansę na zdążenie ma zaledwie około 30% spośród blisko 2500 gmin. Resztę czeka paraliż inwestycyjny.
Kilka gmin na 2500 – tyle udało się zdążyć
Skala opóźnień jest zatrważająca. Według danych przekazanych przez wiceministra rozwoju podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury w listopadzie 2025 roku, zaledwie 2 gminy w całej Polsce uchwaliły wtedy plan ogólny. Na przełomie roku ta liczba wzrosła do kilku, ale na tle 2477 samorządów to ledwie promil. Dla porównania – w tym samym czasie 39% gmin wciąż tylko przymierzało się do wyboru zewnętrznego urbanisty w przetargu, a projekt planu gotowy miało jedynie 30% samorządów. Konsultacje społeczne – jeden z obowiązkowych etapów procedury – przeprowadziło zaledwie 2% gmin.
Opracowanie planu ogólnego to wieloetapowy proces, który – jak wynika z doświadczeń tych nielicznych gmin, które już go uchwaliły – trwa od 15 do 20 miesięcy. Przy takim tempie prac i tak krótkim czasie do końca czerwca matematyka jest bezlitosna.
Lepiej wyglądają dane dla największych miast: spośród 18 największych ośrodków miejskich w Polsce 11 wyłożyło projekt planu do konsultacji, co daje im realną szansę na uchwalenie dokumentu przed deadline’em. Warszawa, Poznań i inne duże miasta mają własne pracownie planistyczne – mniejsze gminy wiejskie takiego zaplecza nie mają i są zdane na zewnętrznych urbanistów, których brakuje na rynku.
Kary zawieszone, ale wnioski się piętrzą
Jeszcze rok temu urzędnicy drżeli przed karami finansowymi za przekraczanie terminów rozpatrywania wniosków WZ. 500 zł za każdy dzień zwłoki – taki był koszt dla gminy przy 21-dniowym terminie dla domów jednorodzinnych do 70 m² zabudowy i 90-dniowym dla pozostałych inwestycji. Nowelizacja ustawy z jesieni 2025 roku zawiesiła jednak kary za nieterminowe wydawanie decyzji WZ do końca 2026 roku. Gminy odetchnęły, ale problem wcale nie zniknął – zniknęła tylko finansowa presja, żeby go rozwiązywać szybko.
Liczba wniosków o warunki zabudowy w wielu gminach wzrosła w 2025 roku dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. Właściciele działek, którzy widzieli zbliżający się koniec „wuzetek” na starych zasadach, masowo składali dokumenty. Efekt jest taki, że wydziały planowania przestrzennego są wciąż zapchane wnioskami, a daty wydania decyzji sukcesywnie się przesuwają.
Istotne jest tu rozróżnienie, które ma ogromne znaczenie prawne: wnioski złożone do 16 października 2025 roku dają prawo do decyzji bezterminowej – bez względu na to, kiedy urząd ją faktycznie wyda. To wynik nowelizacji, która chroni tych inwestorów przed konsekwencjami przeciążenia urzędów. Natomiast wnioski złożone po tej dacie skutkują decyzjami ważnymi przez 5 lat od uprawomocnienia – niezależnie od tego, kiedy wniosek złożono.
Co się stanie po 1 lipca w gminie bez planu ogólnego
Skutki prawne są jednoznaczne i wynikają wprost z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.): gmina, która nie uchwali planu ogólnego do 30 czerwca 2026 roku, nie będzie mogła wydawać żadnych nowych decyzji o warunkach zabudowy. Jednocześnie nie będzie mogła uchwalać nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Innymi słowy, samorząd traci zdolność planowania przestrzeni do momentu uchwalenia planu ogólnego – a to może trwać kolejne miesiące, a nawet lata.
Dotyczy to przede wszystkim terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Tymczasem MPZP pokrywa w Polsce zaledwie około 30% powierzchni kraju. Na pozostałych 70% podstawą do wydania pozwolenia na budowę była właśnie „wuzetka”. W tych miejscach, gdzie gmina nie ma ani planu miejscowego, ani planu ogólnego, nowa zabudowa zostanie praktycznie zablokowana.
Warto zaznaczyć wyjątek: inwestycje celu publicznego – drogi, szkoły, sieci wodociągowe – zachowają możliwość uzyskania decyzji lokalizacyjnej nawet bez planu ogólnego. Prywatni inwestorzy i osoby budujące domy na działkach bez MPZP tego przywileju nie mają.
Sierpień zamiast czerwca – zmiana zapowiedziana, ale jeszcze nie prawo
W grudniu 2025 roku Komisja Europejska zgodziła się, a Rada Unii Europejskiej zatwierdziła 12 grudnia 2025 roku zmianę warunków Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Modyfikacja ta obniżyła wymóg z 80% do 50% gmin, które muszą uchwalić plany ogólne w terminie, i przesunęła ten termin – ale wyłącznie dla celów rozliczenia środków z KPO – do 31 sierpnia 2026 roku.
Wiceminister Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski zapowiedział, że przedłużenie terminu ustawowego do 31 sierpnia znajdzie się w procedowanej nowelizacji ustawy planistycznej. Zmiana ta jednak – według stanu na chwilę pisania tego tekstu – wciąż nie weszła w życie. Obowiązujący termin prawny dla gmin to nadal 30 czerwca 2026 roku, wynikający z ustawy z 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2025 r. poz. 527). Ministerstwo celowo nie spieszyło się z ogłoszeniem nowelizacji, obawiając się, że zmniejszenie presji czasowej spowolni prace w samorządach.
Nawet jeśli termin zostanie oficjalnie przesunięty do sierpnia, problem nie zniknie. Szacuje się, że nawet 70% gmin nie zdąży uchwalić planu ogólnego w żadnym z tych terminów. Dwumiesięczne przesunięcie przy kilkunastomiesięcznej procedurze planistycznej to korekta, która realnie pomoże tylko gminom, które i tak były już blisko finiszu.
Plan ogólny nie wystarczy – liczy się też obszar uzupełnienia zabudowy
Nawet gminy, które uchwalą plan ogólny, mogą sprawić przykrą niespodziankę właścicielom działek. Plan ogólny dzieli teren gminy na strefy planistyczne i – opcjonalnie – wyznacza obszary uzupełnienia zabudowy (OUZ). To właśnie na tych obszarach będzie można uzyskiwać nowe „wuzetki” po 1 lipca 2026 roku.
Kluczowe słowo to „opcjonalnie”. Zgodnie z przepisami, gmina nie ma obowiązku wyznaczania OUZ. Jeśli tego nie zrobi, nikt na jej terenie nie uzyska decyzji WZ – i to niezależnie od tego, czy plan ogólny jest uchwalony, czy nie. Działki leżące poza wyznaczonym OUZ tracą możliwość uzyskania „wuzetki”, nawet gdy sąsiednia parcela jest już zabudowana. Jedyną drogą do zmiany tej sytuacji jest zmiana planu ogólnego – a to kolejna wielomiesięczna procedura.
Dotyczy to też istniejących obszarów zabudowanych. OUZ musi być wyznaczany zgodnie z ściśle określonymi zasadami z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz.U. z 2024 r. poz. 828). Plan ogólny nie aktualizuje się automatycznie – nawet gdy w sąsiedztwie pojawi się nowa zwarta zabudowa, granice OUZ nie przesuną się same.
Co to oznacza dla Ciebie? Masz 3 miesiące na złożenie wniosku – i to nie jest figura retoryczna
Jeśli posiadasz działkę bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planujesz kiedykolwiek na niej budować – złóż wniosek o warunki zabudowy jak najszybciej. Do 30 czerwca 2026 roku (lub do momentu uchwalenia planu ogólnego przez twoją gminę, jeśli nastąpi to wcześniej) możesz jeszcze wnioskować na dotychczasowych zasadach – bez wymogu leżenia w obszarze uzupełnienia zabudowy.
Sam fakt złożenia wniosku wszczyna postępowanie – data doręczenia żądania organowi jest datą wszczęcia postępowania zgodnie z art. 61 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie musisz czekać na decyzję przed deadline’em. Musisz tylko złożyć wniosek. Jeśli zrobiłeś to przed 16 października 2025 roku – dostaniesz decyzję bezterminową bez względu na to, kiedy urząd ją wyda. Jeśli złożysz wniosek teraz – decyzja będzie ważna 5 lat.
Przed złożeniem wniosku sprawdź w Biuletynie Informacji Publicznej swojej gminy, czy plan ogólny jest już uchwalony. Jeśli tak – weryfikuj, czy twoja działka trafia do obszaru uzupełnienia zabudowy. Jeśli plan jest w trakcie opracowania, masz jeszcze szansę wziąć udział w konsultacjach społecznych i złożyć uwagi dotyczące wyznaczenia OUZ. To jedyny moment, w którym możesz realnie wpłynąć na to, czy twoja działka zachowa możliwość zabudowy w nowej rzeczywistości planistycznej. Po uchwaleniu planu zmiana granic OUZ wymaga osobnej, wielomiesięcznej procedury.
Jeśli gmina nie uchwali planu do końca okresu przejściowego – i tak nie stracisz wniosku złożonego przed deadline’em. Zostanie on rozpatrzony po uchwaleniu planu ogólnego, na starych zasadach. Ale nie masz gwarancji, że plan będzie dla ciebie korzystny – i to jest właśnie największe ryzyko biernego czekania
