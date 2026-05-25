Kolejne zmiany w 800 plus, tym razem dla wszystkich. Rząd ujawnił dwa różne terminy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o 800 plus. Koniec corocznego składania wniosku, nowe osoby uprawnione, nowe zasady od ZUS. Ale zmiany wchodzą dwutorowo – i część rodziców może zrobić błąd, sądząc, że stare obowiązki już nie dotyczą.
Projekt trafił do konsultacji 20 kwietnia – co dokładnie planuje resort rodziny
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 20 kwietnia 2026 roku skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Założenia projektu trafiły do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów już 13 stycznia 2026 roku, co oznacza, że prace trwają od kilku miesięcy. Projekt nosi oznaczenie UDER106 i wpisuje się w rządową politykę deregulacji – ograniczenia zbędnych obowiązków administracyjnych nakładanych na obywateli.
Zmiany obejmują dwa odrębne elementy, które wejdą w życie w różnym czasie. Pierwsza zmiana – rozszerzenie katalogu uprawnionych – ma obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Druga – automatyczne odnawianie prawa do świadczenia – wejdzie w życie dopiero od okresu świadczeniowego 2027/2028, czyli od 1 czerwca 2027 roku. To ważne rozróżnienie, bo większość rodziców kojarzy tę nowelizację wyłącznie z końcem corocznego wniosku – tymczasem to zmiana odleglejsza.
Automatyczny wniosek od 2027 roku – ZUS potrzebuje czasu na systemy
Dziś zasada jest prosta i bezwzględna: wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy trzeba złożyć co roku. Aktualny okres trwa od 1 czerwca 2025 do 31 maja 2026 roku, kolejny – od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027 roku. Brak wniosku oznacza wstrzymanie pieniędzy, nawet jeśli rodzina spełnia wszystkie wymogi. ZUS nie „pamięta” za rodziców – ani nie wysyła decyzji z automatu.
Po wejściu nowelizacji w życie to ZUS sam przedłuży świadczenie na kolejny rok, korzystając z danych posiadanych w systemie. Wniosek będzie wymagany wyłącznie przy pierwszym ubieganiu się o świadczenie na dane dziecko – na przykład przy narodzinach lub powrocie z zagranicy – oraz gdy sytuacja rodzinna ulegnie zmianie (nowe dziecko, zmiana opieki naprzemiennej, zmiana miejsca zamieszkania). Rodzice zachowają możliwość samodzielnej aktualizacji danych przez aplikację mZUS w dowolnym momencie.
Dlaczego nie wcześniej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrzebuje czasu na kompleksową modernizację systemów informatycznych obsługujących świadczenie. Rząd wskazuje II kwartał 2026 jako termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, natomiast wdrożenie techniczne po stronie ZUS ma zająć kolejne miesiące – stąd dopiero czerwiec 2027 jako realne wejście w życie nowych zasad. W 2025 roku ZUS wypłacił łącznie ponad 64 miliardy złotych z tytułu świadczenia wychowawczego, obsługując niemal 5 milionów dzieci – skala systemu, który trzeba zmodyfikować, jest ogromna.
Dziadkowie z sądową pieczą nad wnukiem dostaną 800 plus – i stanie się to szybciej
Drugi element nowelizacji to rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego. Chodzi o osoby sprawujące tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu. Najczęściej – jak wskazuje sam resort – jest to sytuacja, gdy sąd powierza bieżącą opiekę nad dzieckiem dziadkom na czas trwania postępowania mającego uregulować sytuację prawną dziecka.
Do tej pory takie osoby nie miały prawa do 800 plus i – jak zaznacza projektodawca – mogły je uzyskać dopiero po złożeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. To postulat Rzecznika Praw Dziecka i praktyczna zmiana dla grupy opiekunów, którzy de facto sprawują całodobową opiekę, ale formalnie nie byli uwzględnieni w katalogu uprawnionych. Ta zmiana ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw – a więc znacznie szybciej niż automatyczne odnawianie.
Dotychczasowy katalog uprawnionych obejmuje: rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, opiekunów tymczasowych, rodziny zastępcze, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po nowelizacji dołączą do tej listy osoby z sądowym orzeczeniem o pieczy bieżącej.
Obietnica zniesienia wniosków padła już w 2021 roku – historia lubi się powtarzać
Warto pamiętać o kontekście, bo on daje właściwą miarę ostrożności przy śledzeniu terminu wdrożenia. Gdy w 2022 roku obsługę programu przenoszono z gmin do ZUS, rząd zapowiadał, że automatyczne odnawianie wniosków będzie jednym z efektów tej zmiany. Nie stało się. Teraz obietnica wraca – tym razem z konkretnym terminem (czerwiec 2027) i projektem w konsultacjach. To dobry znak, ale historia uczy, że między złożeniem projektu do konsultacji a wdrożeniem technicznym przez ZUS zdarzają się opóźnienia.
Dla porządku: 800 plus przeszło następującą ścieżkę zmian. W 2016 roku weszło jako 500 plus, początkowo z kryterium dochodowym dla pierwszego dziecka. W 2019 roku świadczenie rozszerzono na każde dziecko do 18. roku życia bez kryterium dochodowego – objęło wówczas ok. 2,4 mln nowych beneficjentów. W 2022 roku przeniesiono obsługę do ZUS, wnioski od tego momentu wyłącznie elektronicznie. Od 1 stycznia 2024 roku kwota wzrosła z 500 do 800 zł miesięcznie. Planowany 2027 rok to kolejny krok – automatyzacja.
Warszawa: 270 000 dzieci objętych świadczeniem i coroczny szczyt wniosków w lutym
W skali Warszawy świadczenie 800 plus pobiera ok. 270 000 dzieci – to jeden z największych skupisk beneficjentów w Polsce, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Co roku między lutym a majem stołeczne centrum ZUS przy ul. Senatorskiej i obsługujące Warszawę oddziały przy ul. Czerniakowskiej i Płockiej notują znaczący wzrost liczby wniosków elektronicznych składanych przez aplikację mZUS.
Nowelizacja będzie miała dla Warszawy podwójne znaczenie. Po pierwsze, automatyczne odnawianie wniosków uderzy w problem, który w dużym mieście jest szczególnie dotkliwy: brak ciągłości wypłat z powodu przeoczenia terminu. Przy intensywnym trybie pracy coroczny wniosek potrafi po prostu umknąć – zwłaszcza że okres składania trwa od 1 lutego do 30 czerwca, a jego początku nie towarzyszy żaden oficjalny list czy powiadomienie z ZUS. Po drugie, rozszerzenie katalogu o osoby z pieczą bieżącą obejmie część warszawskich dziadków, którzy w warunkach rozbitych rodzin sprawują realną opiekę nad wnukami, ale do tej pory musieli dochodzić swoich praw sądownie.
Co to oznacza dla Ciebie? Złóż wniosek teraz – nowe zasady jeszcze nie obowiązują
1. Wniosek na okres 2026/2027 musisz złożyć samodzielnie – i to pilnie. Nowe przepisy nie działają wstecz ani nie obejmują bieżącego okresu. Nowy okres świadczeniowy startuje 1 czerwca 2026 roku. Jeśli złożysz wniosek do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem od 1 czerwca. Jeśli złożysz do 30 czerwca – bez przerwy w wypłatach, ale bez wyrównania za czerwiec. Jeśli przekroczysz 30 czerwca – świadczenie będzie wypłacane dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Stracisz pieniądze bezpowrotnie.
2. Wniosek złożysz wyłącznie elektronicznie – przez mZUS, eZUS lub bankowość elektroniczną. ZUS nie obsługuje papierowych wniosków o 800 plus. Jeśli korzystałeś z aplikacji mZUS w poprzednim roku – dane z poprzedniego wniosku uzupełnią się automatycznie jako podpowiedź, ale musisz wniosek zatwierdzić i przesłać samodzielnie.
3. Automatyczne odnawianie zacznie działać dopiero od 1 czerwca 2027 roku. To nie jest zmiana na dziś ani na przyszły rok świadczeniowy. Rząd planuje przyjąć projekt w II kwartale 2026, ale ZUS potrzebuje czasu na wdrożenie techniczne. Rok 2026 to ostatni rok, w którym na pewno trzeba złożyć wniosek samodzielnie.
4. Jeśli sprawujesz pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu – śledź datę ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Zmiana dotycząca rozszerzenia katalogu uprawnionych wejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dz.U. Od tego dnia ZUS nie będzie mógł odmówić ci świadczenia wyłącznie z powodu braku formalnego statusu opiekuna prawnego. Wniosek złóż w ciągu 3 miesięcy od wejścia przepisów – jeśli zmieścisz się w tym terminie, ZUS przyzna świadczenie z wyrównaniem od dnia nabycia prawa.
5. Jeśli twoja sytuacja rodzinna się zmieniła – nie czekaj na nowe przepisy. Narodziny dziecka, powrót z zagranicy, zmiana opieki naprzemiennej, ustanie pieczy zastępczej – każda z tych sytuacji wymaga złożenia nowego lub zaktualizowanego wniosku już teraz, na podstawie obecnych przepisów. Automatyczne odnawianie od 2027 roku zadziała wyłącznie wtedy, gdy dane w systemie ZUS są aktualne i kompletne.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.