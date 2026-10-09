Kolejny 16-latek nagrał groźby ataku w szkole. Został zatrzymany
Kolejne zatrzymanie, tym razem w sąsiednim woj. Warmińsko-Mazurskim. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie ustalili i zatrzymali 16-latka, który nagrał oraz rozpowszechnił film zawierający groźby ataku w szkole. W nagraniu wskazał konkretne osoby, przeciwko którym miał być skierowany atak. Nastolatek miał tłumaczyć swoje zachowanie żartem. Sprawą zajęli się jednak funkcjonariusze, a autor filmu będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego działania.
Groźby dotyczyły konkretnych osób
Z informacji przekazanej przez policję wynika, że nagranie zawierało zapowiedź ataku na konkretne osoby w szkole. 16-latek nie tylko przygotował film, ale również go rozpowszechnił. Funkcjonariusze ustalili tożsamość autora i zatrzymali nastolatka. Komunikat nie precyzuje, w jaki sposób nagranie trafiło do policjantów ani gdzie zostało opublikowane. Nie podaje również nazwy szkoły ani danych osób, których dotyczyły groźby.
Tłumaczenie o żarcie nie zakończyło sprawy
Według komunikatu nastolatek miał nagrać film „dla żartu”. Takie wyjaśnienie nie sprawiło jednak, że służby odstąpiły od działania. Policja potraktowała groźby poważnie i dotarła do ich autora. W przekazanej informacji nie opisano dalszych decyzji procesowych ani konkretnych środków, które mogą zostać zastosowane wobec 16-latka. Wiadomo natomiast, że publikacja filmu zakończyła się zatrzymaniem, a deklarowany przez nastolatka żart stał się sprawą wymagającą interwencji funkcjonariuszy.
Niepokojące nagranie należy zgłosić
Jeżeli uczeń lub rodzic otrzyma film zawierający groźby wobec szkoły albo konkretnych osób, powinien przekazać informację policji i powiadomić szkołę. Warto zachować nagranie, wiadomość lub link, aby umożliwić sprawdzenie jego treści i pochodzenia. Nie należy samodzielnie zakładać, że autor tylko żartuje, ani rozsyłać materiału kolejnym osobom z sensacyjnym komentarzem. Zgłoszenie pozwala służbom zweryfikować sytuację, natomiast dalsze rozpowszechnianie filmu może zwiększać niepokój uczniów, rodziców i nauczycieli.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.