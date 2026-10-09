Gigantyczna akcja policji. Ponad 10 tysięcy placówek sprawdzonych, 10 osób zatrzymanych. Policja reaguje po tragediach w szkołach
Policja skontrolowała ponad 10 tysięcy placówek w całym kraju i zatrzymała 10 osób. W 13 przypadkach zgromadzone informacje uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstwa. To bilans działań prowadzonych po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu i kolejnych zgłoszeniach dotyczących bezpieczeństwa uczniów. Funkcjonariusze sprawdzają groźby, monitorują internet i zapowiadają więcej patroli w pobliżu szkół.
10 zatrzymanych. Większość spraw dotyczy gróźb karalnych
Jak informuje Policja, działania obejmują zgłoszenia dotyczące gróźb, zapowiedzi przemocy oraz incydentów, które mogą zagrażać uczniom i pracownikom placówek oświatowych. Funkcjonariusze w całym kraju weryfikują każdy sygnał, także taki, który początkowo może wydawać się mało istotny. Dotychczas w 13 zdarzeniach stwierdzono podstawy do podejrzenia popełnienia przestępstwa, a zatrzymano 10 osób. Większość z nich ma odpowiedzieć za kierowanie gróźb karalnych. Podane liczby dotyczą różnych zgłoszeń sprawdzanych przez służby i nie oznaczają, że doszło do 13 ataków w szkołach.
Groźby w sieci są sprawdzane przez całą dobę
W działania zaangażowane jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, którego funkcjonariusze przez całą dobę monitorują internet. Policja wskazuje, że po ostatnich tragediach pojawiła się fala nieprawdziwych informacji, zwiększających niepokój społeczny. Według służb część osób wykorzystuje dramatyczne wydarzenia do publikowania niemądrych żartów i zdobywania zasięgów. Takie treści również wymagają sprawdzenia, ponieważ mogą zawierać zapowiedzi przemocy lub wywołania alarmu. Policja przypomina, że publikowanie podobnych zapowiedzi może nieść poważne konsekwencje prawne.
Najtragiczniejsze zdarzenia na Mazowszu, działania w całym kraju
Najpoważniejsze zdarzenia, tragiczne w skutkach, miały miejsce w województwie mazowieckim. Policjanci zabezpieczyli miejsca przestępstw i zatrzymali napastników, współpracując przy działaniach z prokuraturą oraz psychologami. Reakcja służb obejmuje jednak placówki w całej Polsce, co pokazuje liczba ponad 10 tysięcy skontrolowanych miejsc. Równolegle funkcjonariusze sprawdzają kolejne niepokojące informacje i prowadzą czynności dotyczące zgłoszonych gróźb. Komunikat nie podaje szczegółowego podziału kontroli ani zatrzymań na poszczególne województwa.
Więcej patroli przy szkołach. Policjanci spotkają się z młodzieżą
Dalsze działania mają obejmować zwiększoną liczbę patroli wokół szkół oraz spotkania funkcjonariuszy z młodzieżą. Podczas rozmów policjanci będą wyjaśniać, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach. Służby podkreślają, że bezpieczeństwo dzieci i pedagogów pozostaje priorytetem, a niepokojące sygnały będą nadal weryfikowane. Oznacza to kontynuowanie zarówno działań w terenie, jak i monitorowania treści publikowanych w internecie. Zapowiedziane spotkania mają uzupełniać pracę patroli i pomóc uczniom przygotować się do właściwej reakcji na zagrożenie.
Co zrobić, gdy trafisz na niepokojącą wiadomość?
Informację zawierającą konkretną groźbę wobec szkoły lub jej uczniów należy przekazać policji, zamiast ograniczać się do udostępniania jej w mediach społecznościowych. Warto zachować treść wiadomości i wskazać, gdzie została opublikowana, aby ułatwić jej sprawdzenie. Przy śledzeniu sytuacji należy opierać się na komunikatach służb i informacjach przekazywanych przez szkołę. Policja apeluje o powściągliwość w rozpowszechnianiu niesprawdzonych doniesień, które mogą nasilać strach. Szczególną ostrożność warto zachować przy anonimowych wpisach i zrzutach ekranu, których pochodzenia ani aktualności nie znamy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.