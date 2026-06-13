Kolejny etap modernizacji torowiska. Cały weekend ogromnych utrudnień w centrum
W ten weekend pasażerowie warszawskiej komunikacji oraz kierowcy muszą zmagać się z potężnymi utrudnieniami w samym sercu miasta. Tramwaje Warszawskie rozpoczęły kolejny etap modernizacji torowiska w Alejach Jerozolimskich. Prace przeniosły się na przejazdy poprzeczne, co spowodowało czasowe zamknięcie ruchu na Rondzie Czterdziestolatka oraz Rondzie Dmowskiego. Zmiany dotyczą kilkunastu linii autobusowych i tramwajowych
Trwający od ostatniego weekendu maja remont sześciu kilometrów pojedynczego toru wzdłuż Alej Jerozolimskich wkroczył w decydującą fazę. Robotnicy wymienili już część szyn na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda De Gaulle’a oraz na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Obecnie wykonawca przystępuje do całkowitej przebudowy pięciu przejazdów przez torowisko. Na pierwszy ogień idą skrzyżowania w osi Alei Jana Pawła II oraz ulicy Marszałkowskiej.
Urzędnicy podkreślają, że harmonogram został precyzyjnie dostosowany do wydarzeń odbywających się w stolicy. Aby zminimalizować korki, po raz pierwszy zastosowano na taką skalę dynamiczną organizację ruchu – w popołudniowym szczycie kierowcom udostępniane są pasy wyprowadzające ruch z centrum. Na wniosek pogotowia ratunkowego zachowana zostanie również twarda nawierzchnia torowiska, umożliwiająca przejazd ambulansów.
Rondo Czterdziestolatka: Zmiany od nocy z piątku na sobotę
Prace u zbiegu Alei Jerozolimskich i Alei Jana Pawła II rozpoczęły się w nocy z piątku na sobotę (z 12 na 13 czerwca) o godzinie 0:15 i potrwają do niedzieli, 14 czerwca, do godziny 23:30.
Organizacja ruchu dla kierowców:
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Zamknięty jest przejazd przez tory tramwajowe w kierunku ulicy Chałubińskiego.
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Jadący od strony Alei Jana Pawła II będą mogą na rondzie skręcić wyłącznie w prawo w Aleje Jerozolimskie (zawrotka na Placu Zawiszy).
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Jadący Alejami Jerozolimskimi od Dworca Centralnego nie skręcą w lewo w Chałubińskiego.
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Ruch na wiadukcie nad rondem oraz relacja z ul. Chałubińskiego w stronę Ronda ONZ odbywają się bez zmian.
Komunikacja miejska: Autobusy linii 174 jadą skróconą trasą do Ronda Czterdziestolatka (pętla przy Dworcu Centralnym). W kierunku Mokotowa kursują objazdem przez Plac Starynkiewicza, Nowogrodzką, Lindleya i Koszykową. Identyczną trasą kursują linie nocne: N34, N36 oraz N86. Tramwaje przejeżdżają przez rondo bez zakłóceń.
Rondo Dmowskiego: Dłuższy remont i wyłączona Marszałkowska
Większe rewolucje są w rejonie skrzyżowania z ulicą Marszałkowską. Ekipy remontowe pojawiły się tam w piątek, 13 czerwca, o 0:15, a barierki znikną dopiero we wtorek, 16 czerwca, o 23:30. Prace stanowią przygotowanie do zaplanowanej na lipiec wymiany konstrukcji krzyżownicy tramwajowej.
Organizacja ruchu dla kierowców:
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Przejazd przez tory w osi Marszałkowskiej jest całkowicie zablokowany – kierowcy zostaną zmuszeni do skrętu w prawo w Aleje Jerozolimskie.
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Wyznaczone zostały tymczasowe zawrotki przez torowisko: na wysokości Poznańskiej (dla jadących od Świętokrzyskiej) oraz przy Rotundzie (dla jadących od Placu Konstytucji).
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W Alejach Jerozolimskich kierowcy zyskali po dwa pasy ruchu, jednak obowiązuje zakaz skrętu w lewo na rondzie.
Komunikacja miejska (sobota – niedziela): całkowicie wstrzymany jest ruch tramwajowy na Marszałkowskiej i Andersa (od Placu Zbawiciela do ul. Stawki).
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Linie 15, 16 i 18 są zawieszone.
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Linie 4, 33, 36 i 79 kursują trasami objazdowymi (głównie przez Aleję Niepodległości i Al. Jana Pawła II).
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Uruchomione zostały uzupełniające linie tramwajowe: 75 (P+R Al. Krakowska – PKP Służewiec) oraz 78 (Piaski – Żerań FSO).
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Autobusy linii 151 i 520 wydłużyły swoje trasy do Placu Bankowego (przystanek Ratusz Arsenał).
Tramwaje powrócą na ulicę Marszałkowską w poniedziałek, 15 czerwca.
Warto pamiętać: W dalszym ciągu obowiązuje całkowite wstrzymanie ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich na odcinku Plac Starynkiewicza – Rondo Waszyngtona. Pasażerowie mogą korzystać z zastępczej linii autobusowej Z-9, częściej kursującej linii 158 oraz autobusów Z21 dowożących do stacji metra Stadion Narodowy.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.