Pilne! Kolejny gigantyczny atak na BLIK. System sparaliżowany, klienci wściekli
Miliony użytkowników w całej Polsce mają dziś problem z płatnościami BLIKIEM. Popularny system przestał działać około godziny 13:00 w poniedziałek 3 listopada, uniemożliwiając dokonanie zakupów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych.
BLIK przestał działać. Setki zgłoszeń i wściekli klienci
Dane z serwisu Downdetector pokazują gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń. W szczytowym momencie, po południu, ich liczba sięgnęła blisko 2800 w ciągu zaledwie 24 godzin. Najczęstsze problemy dotyczą generowania kodów, autoryzacji transakcji oraz braku możliwości potwierdzenia płatności w aplikacjach bankowych.
Internauci masowo dzielą się frustracją w mediach społecznościowych. Na platformie X (dawny Twitter) pojawiają się wpisy o nieudanych transakcjach i zablokowanych zakupach.
Atak DDoS na system płatności
Operator systemu potwierdził, że za awarię odpowiada atak typu DDoS. To rodzaj cyberataku, który polega na przeciążeniu serwerów dużą liczbą żądań, co prowadzi do spowolnienia lub całkowitego zatrzymania działania usługi.
„Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania” – poinformował BLIK w oficjalnym komunikacie opublikowanym w swoich mediach społecznościowych.
Co to oznacza dla użytkowników
Do czasu przywrócenia pełnej sprawności systemu warto przygotować alternatywne formy płatności – gotówkę lub kartę. Eksperci przypominają, że tego typu ataki nie zagrażają bezpośrednio środkom na kontach klientów, ale mogą powodować opóźnienia w przetwarzaniu transakcji. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie BLIK wróci do pełnej funkcjonalności.
