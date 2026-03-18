Kolejny kraj na celowniku Waszyngtonu? Trump: „Mogę z nią zrobić, co chcę”. Szokujące słowa zwiastują nową wojnę?
Donald Trump wywołał kolejną burzę w relacjach międzynarodowych. W najnowszym wystąpieniu prezydent USA odniósł się do przyszłości Kuby w sposób, który nie pozostawia złudzeń co do kierunku jego polityki. „Mogę z nią zrobić, co chcę” – te słowa padły w kontekście pytań o dalsze sankcje, embargo, a nawet status dyplomatyczny wyspy. To sygnał, że administracja w Waszyngtonie zamierza całkowicie odejść od polityki odprężenia, stawiając na totalną izolację komunistycznego reżimu.
Koniec taryfy ulgowej. USA stawiają ultimatum
Wypowiedź Trumpa z marca 2026 roku jest interpretowana jako zapowiedź powrotu do doktryny Monroe w jej najbardziej stanowczej formie. Prezydent sugeruje, że Kuba – ze względu na swoje położenie i powiązania z przeciwnikami USA jest obszarem bezpośredniej odpowiedzialności i wpływów Stanów Zjednoczonych. Hawana musi przygotować się na odcięcie od resztek amerykańskiego kapitału oraz uderzenie w sektory turystyczny i energetyczny.
|Obszar nacisku
|Zapowiadane kroki USA (2026)
|Cel polityczny
|Embargo handlowe
|Całkowite uszczelnienie i nowe kary dla firm
|Paraliż finansowy reżimu
|Turystyka
|Zakaz lotów i rejsów dla obywateli USA
|Odcięcie dopływu twardej waluty
|Sektor paliwowy
|Sankcje na tankowce dostarczające ropę
|Wywołanie kryzysu energetycznego
|Relacje dyplomatyczne
|Groźba zerwania stosunków
|Pełna izolacja na arenie międzynarodowej
- Polityka siły: USA mogą rozważyć blokadę morską wyspy pod pretekstem bezpieczeństwa narodowego.
- Instrument transakcyjny: Kuba może być kartą przetargową w relacjach z Rosją lub Chinami.
- Wsparcie opozycji: Otwarte i bezpośrednie finansowanie ruchów antyrządowych na wyspie.
Świat patrzy na Florydę
Deklaracja Trumpa wywołała euforię wśród radykalnej emigracji kubańskiej w Miami, ale wzbudziła niepokój w stolicach europejskich i latynoamerykańskich. Unia Europejska, która jest znaczącym inwestorem na Kubie, obawia się, że jednostronne działania USA uderzą w europejskie firmy działające na wyspie. Jeśli Waszyngton rzeczywiście „zrobi, co chce”, możemy być świadkami najbardziej napiętego okresu w Cieśninie Floridzkiej od czasów zimnej wojny.
