Kolizja na Grochowskiej. Samochód uderzył w latarnię
Do kolizji doszło w piątek około godziny 18:55 na ulicy Grochowskiej, na wysokości numeru 91 w Warszawie. Kierujący mazdą stracił panowanie nad pojazdem, który bokiem uderzył w latarnię.
Na miejsce skierowano służby. Jak wynika ze wstępnych informacji, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
Kierowca otrzymał polecenie zabezpieczenia miejsca zdarzenia poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego i oczekiwanie na przyjazd kolejnego patrolu, który przeprowadzi dalsze czynności.
Okoliczności kolizji będą wyjaśniane. W miejscu zdarzenia mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.