Kolizja na Grochowskiej. Samochód uderzył w latarnię

24 lipca 2026 19:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do kolizji doszło w piątek około godziny 18:55 na ulicy Grochowskiej, na wysokości numeru 91 w Warszawie. Kierujący mazdą stracił panowanie nad pojazdem, który bokiem uderzył w latarnię.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Grochów. Praga POłudnie
Fot. Grochów. Praga POłudnie

Na miejsce skierowano służby. Jak wynika ze wstępnych informacji, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Zobacz również:

Kierowca otrzymał polecenie zabezpieczenia miejsca zdarzenia poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego i oczekiwanie na przyjazd kolejnego patrolu, który przeprowadzi dalsze czynności.

Okoliczności kolizji będą wyjaśniane. W miejscu zdarzenia mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna