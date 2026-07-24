Rozłam w PiS. Znamy pełną listę polityków, którzy opowiedzieli się po stronie Mateusza Morawieckiego
Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości staje się faktem. Po decyzji władz partii o usunięciu polityków, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń dotyczących działalności w stowarzyszeniach, Polsat News ujawnił pełną listę osób, które związały się z frakcją Mateusza Morawieckiego.
Były premier poinformował w piątek, że wokół niego skupionych jest 40 posłów i posłanek. Spośród nich 37 należy do Prawa i Sprawiedliwości, natomiast troje to parlamentarzyści spoza partii – Marek Jakubiak, Agnieszka Ścigaj oraz Andrzej Gut-Mostowy.
Frakcję Morawieckiego wspiera również senator PiS Włodzimierz Bernacki, a także trzech europosłów ugrupowania: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda.
Kaczyński: członkostwo wygasło
W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że parlamentarzyści, którzy nie złożyli oświadczeń o braku aktywności w stowarzyszeniach, utracili członkostwo w partii. Formalne potwierdzenie tej decyzji ma nastąpić podczas wtorkowego posiedzenia Komitetu Politycznego PiS.
Zdaniem władz ugrupowania sprawa jest przesądzona. Jacek Sasin w rozmowie z Polsat News podkreślił, że uchwała komitetu będzie jedynie formalnością.
– Zasady są jasne. Trzeba było wybrać albo działalność w stowarzyszeniu, albo w partii. Termin minął. Członkostwo tych parlamentarzystów wygasło, a komitet polityczny tylko potwierdzi ten fakt – powiedział polityk.
Kto znalazł się we frakcji Morawieckiego?
Wśród 37 posłów PiS, którzy opowiedzieli się po stronie byłego premiera, znaleźli się m.in. Marcin Horała, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Łukasz Kmita, Maria Koc, Krzysztof Kubów, Olga Semeniuk-Patkowska, Łukasz Schreiber, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Ryszard Terlecki, Grzegorz Puda oraz Ireneusz Zyska.
Poza politykami PiS do frakcji dołączyli Marek Jakubiak, Agnieszka Ścigaj i Andrzej Gut-Mostowy, a wsparcia udzielili także senator Włodzimierz Bernacki oraz europosłowie Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda.
To największy kryzys wewnętrzny w Prawie i Sprawiedliwości od wielu lat. Nie wiadomo jeszcze, czy środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego pozostanie nieformalną frakcją, czy też w przyszłości zdecyduje się na stworzenie nowego projektu politycznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.