Utrudnienia w centrum Warszawy. Opóźnienia autobusów i tramwajów w rejonie Dworca Centralnego

24 lipca 2026 18:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w kursowaniu autobusów i tramwajów w rejonie Dworca Centralnego. Powodem jest bardzo duże natężenie ruchu w centrum stolicy.

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Ścisłe centrum Warszawy niedaleko ronda Dmowskiego. Na pierwszym planie widać Pałac Kultury i Nauki. W tle warszawskie wieżowce, po prawej Muzeum Sztuki Współczesnej. Fot. Warszawa w Pigułce.
Ścisłe centrum Warszawy niedaleko ronda Dmowskiego. Na pierwszym planie widać Pałac Kultury i Nauki. W tle warszawskie wieżowce, po prawej Muzeum Sztuki Współczesnej. Fot. Warszawa w Pigułce.

Największe problemy występują w Alejach Jerozolimskich, na odcinku od Placu Starynkiewicza do ronda Dmowskiego. W związku z korkami opóźnienia notują autobusy kursujące Alejami Jerozolimskimi.

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Utrudnienia dotyczą również tramwajów przejeżdżających przez rondo Dmowskiego (w ciągu ulicy Marszałkowskiej) oraz rondo Czterdziestolatka (w ciągu ulic Chałubińskiego i al. Jana Pawła II).

WTP przeprasza pasażerów za utrudnienia i apeluje o uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży. Na razie nie podano, jak długo potrwają problemy w ruchu.

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