Utrudnienia w centrum Warszawy. Opóźnienia autobusów i tramwajów w rejonie Dworca Centralnego
Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w kursowaniu autobusów i tramwajów w rejonie Dworca Centralnego. Powodem jest bardzo duże natężenie ruchu w centrum stolicy.
Największe problemy występują w Alejach Jerozolimskich, na odcinku od Placu Starynkiewicza do ronda Dmowskiego. W związku z korkami opóźnienia notują autobusy kursujące Alejami Jerozolimskimi.
Utrudnienia dotyczą również tramwajów przejeżdżających przez rondo Dmowskiego (w ciągu ulicy Marszałkowskiej) oraz rondo Czterdziestolatka (w ciągu ulic Chałubińskiego i al. Jana Pawła II).
WTP przeprasza pasażerów za utrudnienia i apeluje o uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży. Na razie nie podano, jak długo potrwają problemy w ruchu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.