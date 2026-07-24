Woda niezdatna do picia w podwarszawskich miejscowościach. Sanepid wydał pilny komunikat

24 lipca 2026 19:25 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim wydał pilny komunikat dotyczący jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Czarnowie. Badania wykazały obecność niebezpiecznych bakterii, dlatego woda nie nadaje się ani do spożycia, ani do celów higienicznych.

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Woda lecąca z kranu. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Woda lecąca z kranu. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Ograniczenia dotyczą mieszkańców 14 miejscowości zasilanych przez Stację Uzdatniania Wody w Czarnowie. Są to: Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Grądki, Grądy, Korfowe, Marianów, Plewniak, Podrochale, Powązki, Szadkówek, Szymanówek, Walentów, Wilkowa Wieś oraz Wilków.

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Wykryto bakterie

Decyzję podjęto po analizie próbek pobranych 21 lipca, już po przeprowadzeniu działań naprawczych. Mimo to badania wykazały obecność bakterii z grupy coli oraz enterokoków jelitowych.

W wodzie kierowanej do sieci stwierdzono 5 jednostek bakterii z grupy coli na 100 mililitrów, natomiast w jednym z punktów sieci wykryto 3 jednostki enterokoków jelitowych oraz 4 jednostki bakterii z grupy coli na 100 mililitrów. Zgodnie z obowiązującymi normami dopuszczalna wartość dla obu rodzajów bakterii wynosi zero.

Woda tylko do spłukiwania toalet

Sanepid podkreśla, że woda nie może być wykorzystywana do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, naczyń, mycia zębów, kąpieli ani innych czynności higienicznych.

Wcześniejsze zalecenie dotyczące gotowania wody nie obowiązuje. Obecnie może być ona używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Inspektorat sanitarny zapowiada dalszy monitoring jakości wody. Mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty służb dotyczące przywrócenia jej do bezpiecznego użytkowania.

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