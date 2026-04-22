Komisja Europejska chce walczyć z kryzysem paliwowym. Jest propozycja zmian w podatkach
W środę 22 kwietnia Komisja Europejska zaprezentowała pakiet AccelerateEU – odpowiedź na kryzys energetyczny wywołany wojną USA i Izraela z Iranem oraz zablokowaniem cieśniny Ormuz. Codzienne koszty importu paliw kopalnych do Unii wzrosły w tym czasie o 500 mln euro. Dziś, dzień po prezentacji dokumentu, szefowa KE Ursula von der Leyen leci na Cypr, by omówić go z przywódcami państw UE na nieformalnym szczycie. Problem w tym, że Polska – której pakiet obniżek CPN Bruksela przyjęła chłodno już miesiąc temu – właśnie pokazuje, że skuteczna odpowiedź na kryzys paliwowy nie czeka na unijne komunikaty.
Co wywołało kryzys i dlaczego trwa dłużej niż oczekiwano
Punkt zapalny jest jeden: cieśnina Ormuz – wąskie gardło przez które przepływa od jednej czwartej do jednej trzeciej globalnego eksportu ropy i skroplonego gazu ziemnego. Jej blokada w następstwie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie odcięła lub poważnie utrudniła dostawy do Europy i Azji. Według analityków Ember i think tanku Bruegel, obecny kryzys ujawnił głębszy problem strukturalny: Europa pozostaje gospodarstwem domowym, które co roku wydaje na import ropy i gazu kwotę odpowiadającą ponad 660 mld euro, a każda eskalacja geopolityczna w rejonach wydobycia przekłada się natychmiast na ceny na stacjach w Berlinie, Warszawie i Paryżu.
KE szacuje, że dzienny wzrost kosztów importu paliw kopalnych do UE w wyniku bieżącego kryzysu sięgnął 500 mln euro. Analitycy wskazują, że jest to drugi poważny wstrząs energetyczny w ciągu czterech lat – po kryzysie wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę w 2022 roku. Paweł Czyżak z Ember zauważa, że „skrajna zmienność cen jest kolejnym przypomnieniem, że posiadanie gospodarki uzależnionej od importu ropy i gazu to zły pomysł”, bo stabilność dostaw może zostać przerwana nawet w ciągu jednego weekendu.
Trzy filary AccelerateEU: elektryfikacja, sieci, pomoc publiczna
Dokument zaprezentowany przez Komisję w środę opiera się na 3 wzajemnie powiązanych filarach. Żaden z nich nie jest zaskoczeniem dla obserwatorów polityki energetycznej UE – w dokumentach roboczych, które wyciekły przed prezentacją, zarys był czytelny od tygodni.
Filar pierwszy: elektryfikacja gospodarski. KE przyjęła strategię inwestycyjną na rzecz czystej energii i zapowiedziała, że do lata przedstawi osobny plan działania w tym zakresie. Mają zostać wyznaczone nowe cele elektryfikacji dla przemysłu, transportu i sektora budowlanego – z usunięciem barier regulacyjnych blokujących przestawienie tych sektorów z paliw kopalnych na energię elektryczną. Wiceprzewodnicząca KE Teresa Ribera powiedziała wprost: „Odpowiedzią nie są nowe zależności, lecz szybsza elektryfikacja, energia odnawialna i wydajność energetyczna. Rzeczywistym zagrożeniem nie jest zbyt szybkie przechodzenie na czystą energię, lecz zbyt wolne”. Komisja zapowiada też szczyt inwestycyjny z udziałem sektora finansowego i inwestorów instytucjonalnych, który ma przyspieszyć finansowanie prywatne transformacji.
Filar drugi: infrastruktura sieciowa. KE wezwała do natychmiastowego przyspieszenia procedowania tzw. Grids Package – pakietu sieciowego regulującego rozbudowę transgranicznej infrastruktury elektroenergetycznej. Lepsza sieć połączeń między krajami UE ma zwiększyć wykorzystanie już istniejących mocy odnawialnych, które dziś często są marnowane, bo lokalny system nie jest w stanie przesłać nadwyżki tam, gdzie jest potrzeba. KE powołuje się na przykład Hiszpanii, która przez cały pierwszy tydzień kryzysu na Bliskim Wschodzie utrzymała najbardziej stabilne i konkurencyjne ceny energii elektrycznej w UE – właśnie dzięki zdywersyfikowanemu systemowi z dużym udziałem OZE i nowoczesnej infrastrukturze sieciowej. Komisja zapowiada też osobny szczyt energetyczny poświęcony sieci.
Filar trzeci: pomoc publiczna i ochrona konsumentów. Von der Leyen zapowiedziała jeszcze w kwietniu zmianę zasad przyznawania pomocy publicznej, by dać państwom członkowskim więcej elastyczności w dotowaniu energii dla grup wrażliwych i sektorów najbardziej narażonych – rolnicy, rybacy, transport. Komisja naciska jednak, by pomoc była ukierunkowana i tymczasowa, z wbudowanym mechanizmem wycofania po ustąpieniu kryzysu. KE wyraźnie ostrzega przed generalnym zbijaniem cen przez państwa: sztuczne obniżki zachęcają do zwiększonego zużycia w momencie, gdy paliwa może zacząć brakować, a turystyka paliwowa między krajami o różnych stawkach podatkowych destabilizuje wspólny rynek. Do tego KE rekomenduje – w sposób niewiążący – dotowanie transportu publicznego, obniżkę VAT na pompy ciepła, kotły i panele słoneczne oraz promowanie pracy zdalnej: w dokumentach roboczych, do których dotarł Financial Times, pojawia się zalecenie zachęcania firm do co najmniej jednego obowiązkowego dnia pracy zdalnej tam, gdzie jest to możliwe.
Na stole leży też kwestia windfall tax – podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rekordowe ceny surowców przyniosły importerom i rafineriom zyski niemające związku z inwestycjami czy efektywnością – a wynikające wyłącznie ze splotu geopolitycznego. Kilka państw już wystąpiło z propozycją powrotu do tego mechanizmu. KE prowadzi analizy. Decyzja – według zapowiedzi – ma zapaść na Cyprze podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej 23-24 kwietnia.
Polska pobiegła do przodu – i dostała ostrzeżenie od Brukseli
Gdy KE pracowała nad AccelerateEU, rząd Donalda Tuska działał. 26 marca 2026 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła pakiet CPN – Ceny Paliwa Niżej. Legislacja przeszła przez Sejm i Senat błyskawicznie – 428 posłów za, 12 przeciw – i jeszcze tego samego dnia trafiła do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Pakiet wszedł w życie 31 marca 2026 roku, na 22 dni przed prezentacją AccelerateEU w Brukseli.
Zawartość CPN jest konkretna. VAT na paliwa obniżony z 23 do 8 proc. Akcyza zredukowana do minimum dopuszczanego przez przepisy unijne – o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego. Do tego mechanizm ceny maksymalnej: minister energii Miłosz Motyka publikuje codziennie – w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim – pułap cenowy wyznaczony algorytmem opartym na średnich cenach hurtowych pięciu największych uczestników rynku. Stacja, która go przekroczy, ryzykuje surowe kary. Na 23 kwietnia maksymalna cena benzyny 95 to 5,97 zł za litr, benzyny 98 – 6,56 zł, oleju napędowego – 6,71 zł. Według rządu kierowcy oszczędzają około 1,20 zł na każdym litrze w porównaniu z cenami sprzed pakietu – co przy tankowaniu 50-litrowego baku daje oszczędność rzędu 60 zł.
Koszt dla budżetu jest realny. Ministerstwo Finansów szacuje, że obniżka VAT na paliwa w samym marcu i kwietniu kosztuje skarb państwa około 930 mln zł. Obniżka akcyzy w pierwszym półtora miesiąca – około 750 mln zł. W ujęciu kwartalnym całkowity koszt programu może sięgnąć 5 mld zł.
Komisja Europejska przyjęła polskie obniżki chłodno – i dała to jasno do zrozumienia. Bruksela ocenia, że sztuczne zbijanie cen paliw zachęca do zwiększonego zużycia w momencie, gdy Europa powinna ograniczać popyt, i grozi turystyką paliwową – czyli napływem nabywców z krajów, gdzie paliwo jest droższe. Premier Tusk sam przyznał, że będą chętni zza zachodniej granicy do kupowania tańszego paliwa w Polsce, „co uważa za najlepszą z możliwych recenzji działania rządu”. Bruksela widzi to inaczej: komisarz ds. energii Dan Joergensen wezwał Polskę i inne kraje do konsultowania wdrażanych rozwiązań z sąsiadami. Na razie Ministerstwo Energii podtrzymuje pakiet CPN. W komunikacie dla money.pl resort wyjaśnia, że decyzja o jego przedłużeniu lub wycofaniu zależy od rozwoju sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i stabilizacji cen ropy na rynkach światowych.
Warszawa: co kryzys paliwowy zmienia na co dzień i czego nie zmienia w dłuższej perspektywie
Dla Warszawy kryzys energetyczny ma dwa wymiary – bieżący i strukturalny. Wymiar bieżący to ceny na stacjach: dzięki pakietowi CPN benzyna 95 kosztuje dziś w stolicy nominalnie mniej niż przed wejściem regulacji – na większości stacji w granicach maksymalnej ceny wyznaczonej przez ministra. Ale Warszawa ma specyficzność: jest miastem z masową komunikacją publiczną, która przez kryzys paliwowy nie drożeje bezpośrednio, bo ZTM rozlicza się na zasadach umów z Zarządem Transportu Miejskiego. Kilkanaście milionów przejazdów rocznie metra, tramwajami i autobusami to realna osłona dla tych mieszkańców stolicy, którzy nie są skazani na samochód.
Wymiar strukturalny dotyczy rachunków za ogrzewanie. Warszawa ogrzewana jest w przeważającej części ciepłem sieciowym z miejskich elektrociepłowni – Veolii i PGNiG Termika. Dla mieszkańców bloków z centralnym ogrzewaniem sieciowym bieżący kryzys paliwowy nie przekłada się automatycznie na rachunek za ciepło tak jak wzrost cen gazu czy ropy dla ogrzewających się indywidualnie. Taryfy dostawców ciepła zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki i zmieniają się z inną częstotliwością niż ceny paliw na stacjach. To jednak nie oznacza braku ryzyka: jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie przedłuży się i utrzyma wysokie ceny paliw kopalnych, kolejne taryfy zatwierdzone przez URE mogą ten wzrost uwzględniać.
AccelerateEU ma dla Warszawy znaczenie przede wszystkim w perspektywie 3-5 lat. Zapowiadana przez KE elektryfikacja transportu, w połączeniu z polskim planem rozbudowy floty zeroemisyjnej komunikacji miejskiej (program zakupu 120 przegubowych autobusów elektrycznych i hybrydowych ZTM), wpisuje się dokładnie w kierunek, który Komisja chce narzucić całej Unii. Jeśli do 2030 roku sieć elektroenergetyczna w Polsce i Europie Środkowej zostanie zmodernizowana zgodnie z Grids Package, a ceny energii elektrycznej rzeczywiście zostaną obniżone przez lepsze wykorzystanie OZE – Warszawa jako miasto z jednym z najbardziej zelektryfikowanych systemów transportu publicznego w Polsce zyska proporcjonalnie więcej niż gminy oparte na autobusach dieselowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Kryzys nie minie jutro, a rachunki za paliwo zależą teraz od kalendarza politycznego
1. Pakiet CPN obowiązuje, ale nie jest bezterminowy. Obniżony VAT na paliwa (z 23 do 8 proc.) obowiązuje na razie do 30 kwietnia 2026 roku. Decyzja o przedłużeniu lub powrocie do normalnych stawek zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zablokowana, rząd będzie pod silną presją, by program utrzymać – za cenę dalszego obciążenia budżetu. Śledź komunikaty Ministerstwa Energii na przełomie kwietnia i maja.
2. Maksymalna cena paliwa jest publikowana codziennie w Monitorze Polskim. Algorytm oparty na cenach hurtowych oznacza, że pułap zmienia się każdego dnia roboczego. Stacje, które go przekraczają, naruszają przepisy. Jeśli cena na dystrybutorze przekracza ogłoszoną maksymalną stawkę – możesz to zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Inspekcji Handlowej.
3. Windfall tax może zmienić rachunek dla koncernów paliwowych. Jeśli KE i rząd zdecydują się na podatek od nadmiarowych zysków, środki z niego mają zasilić programy osłonowe dla obywateli. Historia z 2022-2023 pokazała, że taki mechanizm działa – ale wymaga kilku miesięcy od decyzji do pierwszych wpłat.
4. Komunikacja publiczna w Warszawie to teraz realna alternatywa kosztowa. Przy cenie paliwa powyżej 6 zł/litr i parkowaniu w strefie płatnego parkowania koszt dojazdu samochodem do centrum Warszawy rośnie nieproporcjonalnie szybko. Miesięczny bilet ZTM kosztuje 110 zł – dla porównania sam koszt paliwa w codziennym dojeździe samochodem 20 km w obie strony to przy obecnych cenach ponad 200-250 zł miesięcznie, bez kosztów parkowania.
5. AccelerateEU to plan na lata, nie na tygodnie. Pakiet KE nie obniży cen paliw z dnia na dzień. Elektryfikacja i rozbudowa sieci to inwestycje, które przekładają się na rachunki konsumentów w horyzoncie kilku lat. Na krótką metę jedynym instrumentem, który realnie wpływa na cenę na dystrybutorze, pozostaje krajowa polityka podatkowa – VAT, akcyza i cena maksymalna. I tu decyzje zapadają w Warszawie, a nie w Brukseli.
