Komunikat policji dla mieszkańców Mazowsza. Sprawdź, czy zgubiłeś gotówkę

4 września 2026 21:14 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nietypowy komunikat policji z Mazowsza. Na trasie Nowe Wymyśle–Gąbin znaleziono gotówkę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a funkcjonariusze próbują teraz odnaleźć osobę, która je zgubiła.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Policjanci z Komisariatu Policji w Gąbinie apelują do mieszkańców oraz osób, które w ostatnim czasie poruszały się wskazaną trasą, aby sprawdziły, czy to właśnie one nie utraciły pieniędzy.

Zobacz również:

Nie wystarczy powiedzieć, że gotówka należy do nas

Policja podkreśla, że pieniądze nie zostaną wydane przypadkowej osobie. Każdy, kto zgłosi się po gotówkę, będzie musiał podać szczegóły pozwalające funkcjonariuszom potwierdzić, że rzeczywiście jest jej właścicielem.

Chodzi między innymi o dokładną kwotę, przybliżony czas oraz okoliczności, w których pieniądze mogły zostać zgubione. Informacje przekazane przez zgłaszającą się osobę zostaną zweryfikowane.

Policja czeka na właściciela

Osoba, która podejrzewa, że odnaleziona gotówka może należeć właśnie do niej, powinna skontaktować się z Komisariatem Policji w Gąbinie przy ul. Tylnej 6. Kontakt telefoniczny z jednostką jest możliwy pod numerem 47 705 14 60.

Policjanci nie podają publicznie kwoty znalezionych pieniędzy. To celowe – jej znajomość może być jednym z elementów pozwalających ustalić prawowitego właściciela.

Zobacz również:

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna