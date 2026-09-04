Komunikat policji dla mieszkańców Mazowsza. Sprawdź, czy zgubiłeś gotówkę
Nietypowy komunikat policji z Mazowsza. Na trasie Nowe Wymyśle–Gąbin znaleziono gotówkę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a funkcjonariusze próbują teraz odnaleźć osobę, która je zgubiła.
Policjanci z Komisariatu Policji w Gąbinie apelują do mieszkańców oraz osób, które w ostatnim czasie poruszały się wskazaną trasą, aby sprawdziły, czy to właśnie one nie utraciły pieniędzy.
Nie wystarczy powiedzieć, że gotówka należy do nas
Policja podkreśla, że pieniądze nie zostaną wydane przypadkowej osobie. Każdy, kto zgłosi się po gotówkę, będzie musiał podać szczegóły pozwalające funkcjonariuszom potwierdzić, że rzeczywiście jest jej właścicielem.
Chodzi między innymi o dokładną kwotę, przybliżony czas oraz okoliczności, w których pieniądze mogły zostać zgubione. Informacje przekazane przez zgłaszającą się osobę zostaną zweryfikowane.
Policja czeka na właściciela
Osoba, która podejrzewa, że odnaleziona gotówka może należeć właśnie do niej, powinna skontaktować się z Komisariatem Policji w Gąbinie przy ul. Tylnej 6. Kontakt telefoniczny z jednostką jest możliwy pod numerem 47 705 14 60.
Policjanci nie podają publicznie kwoty znalezionych pieniędzy. To celowe – jej znajomość może być jednym z elementów pozwalających ustalić prawowitego właściciela.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.