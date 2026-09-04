W sobotę ludzie ruszą do Lidla. Ogromne obniżki na całe serie produktów. Drugi nawet 60 proc. taniej
Sobota może być jednym z najlepszych momentów na większe zakupy w Lidlu. W sklepach obowiązują promocje obejmujące całe grupy produktów, a rabaty rosną przy zakupie większej liczby opakowań. Szczególnie mocno przeceniono kosmetyki marki Cien – drugi, tańszy produkt można kupić aż 60 proc. taniej.
Na sklepowych oznaczeniach widać również specjalną ofertę na pieluszki Lupilu Premium. W tym przypadku drugi, tańszy produkt jest przeceniony o 40 proc. Promocje obowiązują do soboty, 5 września, dlatego właśnie tego dnia klienci będą mieli ostatnią okazję, aby z nich skorzystać.
Wszystkie kosmetyki Cien. Drugi aż 60 proc. taniej
Jedna z najmocniejszych promocji obejmuje wszystkie kosmetyki marki Cien. Przy zakupie co najmniej dwóch produktów drugi, tańszy jest o 60 proc. tańszy.
Co ważne, kosmetyki można dowolnie mieszać. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań. Na półkach objętych akcją znajdują się między innymi produkty przeznaczone do codziennej pielęgnacji.
Na widocznym w sklepie przykładzie mydło Cien w piance do mycia rąk kosztuje 6,99 zł. Promocja wymaga zeskanowania aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje również limit 6 opakowań na ofertę.
Przy dwóch produktach kosztujących po 6,99 zł drugi po zastosowaniu 60-procentowego rabatu kosztowałby około 2,80 zł. Łącznie byłoby to około 9,79 zł zamiast 13,98 zł.
Rodzice również mogą sporo zaoszczędzić
Druga promocja może zainteresować przede wszystkim rodziców małych dzieci. Lidl przecenił wszystkie pieluszki Lupilu Premium.
Tutaj mechanizm jest podobny: drugi, tańszy produkt kosztuje 40 proc. mniej, a poszczególne warianty można dowolnie łączyć.
Zgodnie z informacją umieszczoną w sklepie promocja trwa od 3 do 5 września. Limit wynosi 10 opakowań na jeden paragon.
Sobota będzie ostatnim dniem
Warto zwrócić uwagę właśnie na datę. 5 września jest ostatnim dniem obu pokazanych promocji. Osoby, które regularnie kupują kosmetyki Cien lub pieluszki Lupilu, mogą więc wykorzystać końcówkę akcji do zrobienia większych zapasów.
Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku kosmetyków Cien rabat związany jest z Lidl Plus, a liczba produktów objętych ofertą jest ograniczona limitem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.