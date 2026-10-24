Pamiętaj o przestawieniu zegarków. Pociągi staną, niektórzy będą pracować dłużej, a ciemno zrobi się godzinę wcześniej
W nocy z soboty na niedzielę śpimy godzinę dłużej. Dla jednych to prezent, dla innych dłuższa nocna zmiana albo godzina spędzona w pociągu stojącym na stacji. PKP Intercity podało listę 14 składów, które tej nocy staną, a jeden z nich zatrzyma się w Warszawie.
W nocy z 24 na 25 października o 3:00 cofamy wskazówki
Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2026 r. O godzinie 3:00 zegarki cofamy na 2:00. Niedziela będzie miała 25 godzin.
Telefon, komputer i telewizor zrobią to same, o ile mają włączone automatyczne ustawianie czasu. W sobotę wieczorem warto przejść się po domu i przestawić to, co samo się nie przestawi: zegar w samochodzie, piekarniku i mikrofalówce, budzik na baterie, zegar ścienny. Łatwo zapomnieć o urządzeniach z timerem, takich jak sterownik pieca, ekspres do kawy czy automatyczny karmnik dla kota. Po zmianie będą działać godzinę za wcześnie.
14 pociągów stanie na godzinę. Jeden na Warszawie Wschodniej
Pociągi, które o 3:00 będą w trasie, dotarłyby na kolejne stacje godzinę przed rozkładem. PKP Intercity zatrzyma je więc na godzinny postój. Przewoźnik zapewnia, że godzinne postoje nie będą traktowane jako opóźnienia, a pasażerowie dojadą do celu o godzinach z rozkładu. Postój czeka na:
- TLK Ustronie (Kraków Główny – Kołobrzeg): Warszawa Wschodnia,
- TLK Ustronie (Kołobrzeg – Kraków Główny): Ciechanów,
- IC Karkonosze (Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna): Kalisz,
- IC Karkonosze (Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia): Sieradz,
- IC Uznam (Chełm – Świnoujście): Środa Wielkopolska,
- IC Uznam (Świnoujście – Chełm): Jarocin,
- IC Baltic Express (Gdynia Główna – Praga): Mogilno,
- IC Baltic Express (Praga – Gdynia Główna): Inowrocław,
- IC Ursa (Przemyśl Główny – Berlin Gesundbrunnen): Poznań Główny,
- IC Ursa (Berlin Gesundbrunnen – Przemyśl Główny): Leszno,
- IC Podhalanin (Świnoujście – Zakopane): Piotrków Trybunalski,
- IC Podhalanin (Zakopane – Świnoujście): Łódź Chojny,
- TLK Karpaty (Zakopane – Gdynia Główna): Częstochowa,
- TLK Karpaty (Gdynia Główna – Zakopane): Myszków.
W rozkładzie postój może wyglądać na kilkuminutowy, np. przyjazd o 2:26 i odjazd o 2:29. Pierwsza godzina jest jednak podana jeszcze według czasu letniego, druga już według zimowego, więc w rzeczywistości pociąg stoi ponad godzinę. Pasażerowie TLK Ustronie, którzy wsiadają na Warszawie Wschodniej, powinni to uwzględnić i nie przychodzić na peron według starego czasu.
Dla nocnej zmiany to 9 godzin w pracy
Kto w nocy z soboty na niedzielę pracuje w szpitalu, na pogotowiu, w ochronie, w piekarni, na stacji paliw czy w magazynie, spędzi w pracy godzinę więcej, niż przewiduje grafik. Zmiana od 22:00 do 6:00 potrwa tej nocy 9 godzin.
To realny czas pracy, który pracodawca musi wpisać do ewidencji. Jeśli dodatkowa godzina przekracza dobową normę, jest nadgodziną. Za nadgodziny w porze nocnej Kodeks pracy przewiduje dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, a obok niego należy się zwykły dodatek za pracę w nocy. Warto sprawdzić pasek wynagrodzenia za październik.
W Warszawie słońce zajdzie o 16:23. Pierwsze dni są najtrudniejsze
Najbardziej odczuwalny skutek zmiany przyjdzie po południu. W sobotę słońce zajdzie w Warszawie o 17:25, a w niedzielę już o 16:23. Za tydzień, w dniu Wszystkich Świętych, zrobi się ciemno o 16:09. Rano będzie za to jaśniej: w niedzielę słońce wzejdzie o 6:17 zamiast o 7:15.
Poniedziałek 26 października będzie pierwszym dniem, w którym większość warszawiaków wróci z pracy i ze szkoły po ciemku. Kierowcy nie są jeszcze przyzwyczajeni do mroku o tej porze, a jesienią dochodzą do tego deszcz, mgła i mokre liście. Pieszy w ciemnym płaszczu na nieoświetlonym przejściu jest wtedy prawie niewidoczny.
Organizm też potrzebuje czasy. Choć jesienna zmiana jest łagodniejsza od wiosennej, bo zyskujemy godzinę snu, rytm dobowy dostraja się przez kilka dni. Najbardziej odczuwają to małe dzieci, osoby starsze i zwierzęta domowe, które od niedzieli będą domagać się spaceru i jedzenia „za wcześnie”.
Lista na sobotni wieczór
- Przestaw zegary bez internetu: w aucie, piekarniku, mikrofalówce, budziku i na ścianie.
- Sprawdź urządzenia z timerem: sterownik ogrzewania, ekspres, karmnik, rejestrator kamery.
- Jedziesz nocnym pociągiem? Sprawdź, czy twój skład jest na liście, i weź pod uwagę godzinę postoju.
- Pracujesz na nocnej zmianie? Upewnij się, że dodatkowa godzina trafi do ewidencji czasu pracy.
- Od poniedziałku po zmroku noś odblask, a jako kierowca włącz tryb ostrożności przy przejściach dla pieszych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.