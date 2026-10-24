Lidl rusza z wielkimi przecenami. Suszarka za 29,99 zł, golarka 100 zł taniej i hit dla dzieci
Od czwartku, 22 października, Lidl przygotował kolejną porcję promocji. Wśród przecenionych produktów znalazły się urządzenia do codziennej pielęgnacji, wyposażenie łazienki oraz artykuły dla najmłodszych. Szczególną uwagę zwracają suszarka do włosów za 29,99 zł i golarka elektryczna przeceniona o 100 zł. Niektóre produkty dostępne są również przez Internet.
Suszarka do włosów za 29,99 zł. Lidl obniża cenę
Jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert jest suszarka do włosów Cien Beauty o mocy 1800–2200 W. Urządzenie wyposażono w dwa poziomy temperatury i nadmuchu oraz funkcję chłodnego powietrza, która pomaga utrwalić fryzurę.
Promocja obowiązuje od czwartku 22 października do soboty 24 października.
Posiadacze aplikacji Lidl Plus mogą skorzystać z kuponu obniżającego cenę o 10 zł.
Cena promocyjna wynosi 29,99 zł zamiast 39,99 zł. Do skorzystania z rabatu konieczna jest aktywacja odpowiedniego kuponu.
Golarka elektryczna aż 100 zł taniej
Kolejna oferta dotyczy golarki elektrycznej marki Cien. Urządzenie przeznaczone jest do golenia na sucho i mokro, a jego wodoodporna konstrukcja ułatwia czyszczenie.
Producent przewidział trzy ostrza z podwójną linią golącą. W zestawie znajduje się również nasadka do strzyżenia, szczoteczka do czyszczenia i etui.
Golarka może pracować przez około 60 minut po pełnym naładowaniu.
Od czwartku 22 października jej cena wynosi 79,99 zł zamiast 179,99 zł. Oznacza to obniżkę o 100 zł.
Waga łazienkowa za 21,99 zł
W ofercie znalazła się również szklana waga łazienkowa Cien Beauty.
Urządzenie ma wymiary około 30 × 1,9 × 30 cm i zostało wyposażone w trzy wymienne baterie znajdujące się w zestawie.
Cena promocyjna wynosi 21,99 zł. Produkt ma być dostępny od czwartku 22 października.
Lidl przygotował również ofertę dla dzieci
Wśród nowości pojawiła się interaktywna zabawka Fisher-Price w postaci miękkiej, świecącej przytulanki.
Zabawka odtwarza kołysanki, dźwięki białego szumu oraz efekty przypominające rytmiczne oddychanie. Producent przewidział ją dla dzieci od urodzenia.
Cena wynosi 119 zł.
W gazetce znalazł się również zestaw magnesów do zabawy w litery i cyfry marki Lupilu. Dostępne są cztery warianty, a cena zestawu wynosi 9,99 zł.
Promocje tylko przez ograniczony czas
Najważniejsze przeceny urządzeń do pielęgnacji rozpoczynają się 22 października. W przypadku suszarki oferta kończy się 24 października, a uzyskanie ceny 29,99 zł wymaga kuponu Lidl Plus.
Przed zakupem warto sprawdzić dostępność produktów w wybranym sklepie. Artykuły z ofert specjalnych mogą wyprzedać się przed zakończeniem promocji, a część asortymentu jest oferowana także na lidl.pl.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.