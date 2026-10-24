Rządowe instrukcje na wypadek ewakuacji. Tych rzeczy nie powinno zabraknąć w żadnym domu
Pożar, powódź, awaria przemysłowa czy inne nagłe zagrożenie mogą sprawić, że mieszkańcy będą musieli opuścić swoje domy. W takiej sytuacji liczy się szybkie i bezpieczne działanie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o przygotowaniu plecaka ewakuacyjnego, a oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje, co zabrać i jak postępować po otrzymaniu polecenia od służb. Jedna z najważniejszych zasad dotyczy dokumentów, leków i możliwości kontaktu z bliskimi.
Ewakuacja może być konieczna z różnych powodów
Słowo „ewakuacja” wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z wojną. Tymczasem konieczność opuszczenia domu może pojawić się również w czasie powodzi, pożaru, wycieku niebezpiecznych substancji czy poważnej awarii technicznej.
Dlatego służby zachęcają do wcześniejszego przygotowania podstawowego wyposażenia, które można szybko zabrać ze sobą.
W oficjalnym „Poradniku bezpieczeństwa” podkreślono, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia nie należy zwlekać z ewakuacją. Jeżeli odpowiednie polecenie wydadzą władze lub służby ratownicze, trzeba stosować się do przekazywanych instrukcji.
Dokumenty, gotówka i leki. Tego nie powinno zabraknąć
Jednym z podstawowych elementów przygotowań jest plecak ewakuacyjny.
Zgodnie z zaleceniami RCB i administracji rządowej powinny znaleźć się w nim przede wszystkim:
- dokumenty tożsamości, ich kopie oraz gotówka w różnych nominałach;
- leki przyjmowane na stałe, apteczka i podstawowe środki higieniczne;
- woda pitna i żywność gotowa do spożycia;
- latarka, radio na baterie lub korbkę oraz zapasowe baterie;
- naładowany powerbank, ładowarka i przewody do telefonu;
- ubranie na zmianę, odzież przeciwdeszczowa i folia termiczna;
- papierowa mapa okolicy oraz podstawowe akcesoria wielofunkcyjne.
Zestaw powinien być dostosowany do potrzeb konkretnej osoby. Inne wyposażenie będzie potrzebne małemu dziecku, a inne seniorowi przyjmującemu regularnie leki.
Rządowy poradnik zaleca przygotowanie osobnego plecaka dla każdego domownika, również dla dzieci, z uwzględnieniem ich wieku i możliwości.
Co zrobić z mieszkaniem przed wyjściem?
Jeśli sytuacja na to pozwala, przed opuszczeniem domu należy zabezpieczyć budynek.
Oficjalne zalecenia obejmują zamknięcie okien, odcięcie dopływu wody, wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazowych oraz wygaszenie źródeł ognia.
Nie wolno jednak narażać własnego bezpieczeństwa, próbując ratować przedmioty lub zabezpieczać mieszkanie w warunkach bezpośredniego zagrożenia.
Warto również sprawdzić, czy o alarmie wiedzą sąsiedzi, szczególnie osoby starsze i wymagające pomocy.
Ważne ostrzeżenie dotyczące dokumentów
W „Poradniku bezpieczeństwa” znalazła się także istotna wskazówka dla osób korzystających z pomocy podczas ewakuacji.
Nie należy przekazywać swoich dokumentów osobom oferującym transport lub pomoc.
Jeżeli ktoś korzysta z przewozu organizowanego przez nieznaną osobę, warto przekazać bliskim numer rejestracyjny pojazdu i informację o aktualnym miejscu pobytu.
Takie środki ostrożności mogą mieć znaczenie w sytuacji chaosu informacyjnego.
A co ze zwierzętami?
Planując ewakuację, trzeba uwzględnić również zwierzęta domowe.
Warto wcześniej przygotować transporter, smycz, zapas karmy, wody oraz niezbędne leki.
Rządowy poradnik przypomina, aby pamiętać o zwierzętach podczas opuszczania miejsca zamieszkania. Jeżeli ich ewakuacja nie jest możliwa, należy postępować zgodnie z warunkami bezpieczeństwa i instrukcjami służb.
Czy po usłyszeniu syreny trzeba natychmiast wyjść z domu?
Nie zawsze. Alarm nie jest automatycznie poleceniem ewakuacji.
W zależności od rodzaju zagrożenia bezpieczniejszym rozwiązaniem może być pozostanie w budynku lub udanie się do wyznaczonego miejsca schronienia.
Dlatego należy sprawdzać treść oficjalnych komunikatów, Alerty RCB oraz informacje przekazywane przez służby.
Przygotowanie plecaka i rodzinnego planu działania nie oznacza, że ewakuacja została zapowiedziana. To środek ostrożności na wypadek sytuacji, której nie da się przewidzieć.
Najważniejsza zasada jest prosta: przygotowania warto zrobić wcześniej, a w czasie rzeczywistego zagrożenia kierować się poleceniami odpowiednich służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.