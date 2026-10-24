Rządowe instrukcje na wypadek ewakuacji. Tych rzeczy nie powinno zabraknąć w żadnym domu

24 października 2026 08:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pożar, powódź, awaria przemysłowa czy inne nagłe zagrożenie mogą sprawić, że mieszkańcy będą musieli opuścić swoje domy. W takiej sytuacji liczy się szybkie i bezpieczne działanie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o przygotowaniu plecaka ewakuacyjnego, a oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje, co zabrać i jak postępować po otrzymaniu polecenia od służb. Jedna z najważniejszych zasad dotyczy dokumentów, leków i możliwości kontaktu z bliskimi.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Ewakuacja może być konieczna z różnych powodów

Słowo „ewakuacja” wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z wojną. Tymczasem konieczność opuszczenia domu może pojawić się również w czasie powodzi, pożaru, wycieku niebezpiecznych substancji czy poważnej awarii technicznej.

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Dlatego służby zachęcają do wcześniejszego przygotowania podstawowego wyposażenia, które można szybko zabrać ze sobą.

W oficjalnym „Poradniku bezpieczeństwa” podkreślono, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia nie należy zwlekać z ewakuacją. Jeżeli odpowiednie polecenie wydadzą władze lub służby ratownicze, trzeba stosować się do przekazywanych instrukcji.

Dokumenty, gotówka i leki. Tego nie powinno zabraknąć

Jednym z podstawowych elementów przygotowań jest plecak ewakuacyjny.

Zgodnie z zaleceniami RCB i administracji rządowej powinny znaleźć się w nim przede wszystkim:

  • dokumenty tożsamości, ich kopie oraz gotówka w różnych nominałach;
  • leki przyjmowane na stałe, apteczka i podstawowe środki higieniczne;
  • woda pitna i żywność gotowa do spożycia;
  • latarka, radio na baterie lub korbkę oraz zapasowe baterie;
  • naładowany powerbank, ładowarka i przewody do telefonu;
  • ubranie na zmianę, odzież przeciwdeszczowa i folia termiczna;
  • papierowa mapa okolicy oraz podstawowe akcesoria wielofunkcyjne.

Zestaw powinien być dostosowany do potrzeb konkretnej osoby. Inne wyposażenie będzie potrzebne małemu dziecku, a inne seniorowi przyjmującemu regularnie leki.

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Rządowy poradnik zaleca przygotowanie osobnego plecaka dla każdego domownika, również dla dzieci, z uwzględnieniem ich wieku i możliwości.

Co zrobić z mieszkaniem przed wyjściem?

Jeśli sytuacja na to pozwala, przed opuszczeniem domu należy zabezpieczyć budynek.

Oficjalne zalecenia obejmują zamknięcie okien, odcięcie dopływu wody, wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazowych oraz wygaszenie źródeł ognia.

Nie wolno jednak narażać własnego bezpieczeństwa, próbując ratować przedmioty lub zabezpieczać mieszkanie w warunkach bezpośredniego zagrożenia.

Warto również sprawdzić, czy o alarmie wiedzą sąsiedzi, szczególnie osoby starsze i wymagające pomocy.

Ważne ostrzeżenie dotyczące dokumentów

W „Poradniku bezpieczeństwa” znalazła się także istotna wskazówka dla osób korzystających z pomocy podczas ewakuacji.

Nie należy przekazywać swoich dokumentów osobom oferującym transport lub pomoc.

Jeżeli ktoś korzysta z przewozu organizowanego przez nieznaną osobę, warto przekazać bliskim numer rejestracyjny pojazdu i informację o aktualnym miejscu pobytu.

Takie środki ostrożności mogą mieć znaczenie w sytuacji chaosu informacyjnego.

A co ze zwierzętami?

Planując ewakuację, trzeba uwzględnić również zwierzęta domowe.

Warto wcześniej przygotować transporter, smycz, zapas karmy, wody oraz niezbędne leki.

Rządowy poradnik przypomina, aby pamiętać o zwierzętach podczas opuszczania miejsca zamieszkania. Jeżeli ich ewakuacja nie jest możliwa, należy postępować zgodnie z warunkami bezpieczeństwa i instrukcjami służb.

Czy po usłyszeniu syreny trzeba natychmiast wyjść z domu?

Nie zawsze. Alarm nie jest automatycznie poleceniem ewakuacji.

W zależności od rodzaju zagrożenia bezpieczniejszym rozwiązaniem może być pozostanie w budynku lub udanie się do wyznaczonego miejsca schronienia.

Dlatego należy sprawdzać treść oficjalnych komunikatów, Alerty RCB oraz informacje przekazywane przez służby.

Przygotowanie plecaka i rodzinnego planu działania nie oznacza, że ewakuacja została zapowiedziana. To środek ostrożności na wypadek sytuacji, której nie da się przewidzieć.

Najważniejsza zasada jest prosta: przygotowania warto zrobić wcześniej, a w czasie rzeczywistego zagrożenia kierować się poleceniami odpowiednich służb.

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