Warszawskie zimne nóżki, jak z przedwojennego szynku. Przejrzyste i bez grama żelatyny. Dawni kucharze wrzucali do wywaru nieoczywisty dodatek
Dobrze przygotowane zimne nóżki, w przedwojennej Warszawie nazywane często „studzieniną” lub „galatem”, to absolutny fundament stołecznej sztuki zakąskowej. Współcześnie wiele osób idzie na skróty i ratuje wywar żelatyną z torebki, przez co galareta staje się twarda, gumowata i mętna. Tymczasem w dawnych warszawskich szynkach na Woli czy Pradze podawano nóżki, które trzęsły się na talerzyku jak delikatny mus, a sam wywar był przejrzysty niczym kryształ. Sekret tkwił w odpowiednim prowadzeniu ognia oraz 1 nieoczywistym dodatku wrzucanym do garnka pod sam koniec gotowania. Co dokładnie dodawali do wywaru przedwojenni kucharze, aby wyciągnąć z niego wszystkie męty i uzyskać naturalny klej z kości?
W historii warszawskiej gastronomii zimne nóżki zajmują miejsce szczególne. W latach 20. i 30. XX wieku słynęły z nich zarówno eleganckie restauracje w okolicach placu Teatralnego, jak i legendarne, gwarne knajpy przy ulicy Krochmalnej czy Rynkowej – na czele ze słynnym lokalem „U Grubego Joseka”. Później, w czasach PRL-u, galareta wieprzowa z obowiązkowym kieliszkiem czystej, skropiona obficie octem spirytusowym lub podana z ostrym, świeżo tartym chrzanem, była żelaznym punktem menu w lokalach takich jak Kameralna, Lotos czy Bar Praha.
Prawdziwa warszawska galareta mięsna nie uznaje proszku z torebki. Jeśli wywar jest ugotowany zgodnie z zasadami starej szkoły kulinarnej, naturalny kolagen zawarty w ścięgnach, skórze i chrząstkach wieprzowych sam zamienia się w najczystszą żelatynę. Problemem, z którym zmaga się większość domowych kucharzy, jest jednak kolor i przejrzystość płynu. Po kilku godzinach gotowania nóżek woda w garnku często przypomina szarą, zawiesistą mgłę. Okazuje się, że wystarczą 2 proste zabiegi chemiczne, by zamienić ten mętny bulion w lśniący, bursztynowy kryształ.
Sekret dawnych szynkarzy. Jak sklarować wywar i wyciągnąć 100% kolagenu bez chemii?
Aby galareta stężała na kamień w lodówce bez dodatku kupnej żelatyny, musimy najpierw pomóc kolagenowi wydostać się z twardych tkanek łącznych i kości do wody. Dawni stołeczni kucharze na samym początku właściwego gotowania wlewali do garnka 1 łyżkę stołową zwykłego octu spirytusowego 10% (lub soku z cytryny). W takiej ilości kwas jest całkowicie niewyczuwalny w smaku gotowego dania, ale w gorącej wodzie działa jak katalizator: lekko zakwasza środowisko, co drastycznie przyspiesza rozpad włókien kolagenowych i uwalnianie naturalnego kleju z chrząstek.
Drugim, jeszcze ważniejszym sekretem, który odpowiada za idealną przejrzystość galarety, jest tzw. klaryfikacja wywaru za pomocą surowego białka kurzego. To klasyczna technika stosowana w dawnych warszawskich kuchniach restauracyjnych przy robieniu wykwintnych bulionów (consommé). Jak to działa? Gdy po 4 godzinach gotowania wyjmiemy z garnka mięso i warzywa, do gorącego, ale już nie wrzącego wywaru wlewamy roztrzepane surowe białka jajek (czasem z dodatkiem pokruszonych skorupek). Białko jaja pod wpływem temperatury natychmiast się ścina, tworząc w garnku gęstą sieć, która wypływa na wierzch. Działa ona jak filtr i magnes jednocześnie – przyciąga do siebie wszystkie drobinki ściętego białka mięsnego, szumowiny oraz mikroskopijne cząsteczki tłuszczu, które powodowały zmętnienie. Po odcedzeniu takiego płynu przez płótno otrzymujemy wywar czysty jak łza.
Składniki na prawdziwe warszawskie zimne nóżki (porcja na 8-10 miseczek)
Sekretem najlepszego smaku jest połączenie dwóch rodzajów mięsa wieprzowego: surowych nóżek (które dają ogromną ilość kleju, ale mało mięsa) oraz mięsistej golonki (która zapewnia soczyste, delikatne włókna mięsne w każdej porcji).
Składniki mięsne (baza kolagenowa):
• 3 surowe nóżki wieprzowe (poproś rzeźnika w sklepie o przecięcie ich piłą wzdłuż na połówki – to kluczowe, aby kolagen ze środka kości przeszedł do wody)
• 1 duża, surowa golonka wieprzowa z kością i skórą (najlepiej tylna, o wadze około 1,2-1,5 kg)
• Opcjonalnie dla jeszcze mocniejszego kleju: 300 g kurzych łapek lub 1 lotka (skrzydło) z indyka
Włoszczyzna i przyprawy:
• 3 średnie marchewki
• 2 korzenie pietruszki
• 1 kawałek korzenia selera (około 100 g)
• 1 duża cebula (obrana z brudnych łupin i mocno opalona nad palnikiem gazowym lub na suchej patelni)
• 6 dużych ząbków polskiego czosnku
• 4 liście laurowe
• 10 ziaren ziela angielskiego
• 15-20 ziaren czarnego pieprzu
• 1 płaska łyżka stołowa octu spirytusowego 10% (do gotowania)
• 2 płaskie łyżki soli (plus dodatkowa sól do ostatecznego doprawienia na końcu)
Składniki do sklarowania wywaru i dekoracji:
• 2 surowe białka z dużych jajek (rozmiar L)
• 3 łyżki lodowatej wody (do roztrzepania białek)
• 2 jajka ugotowane na twardo, natka pietruszki lub garść zielonego groszku (do dekoracji na dnie miseczek)
Przygotowanie krok po kroku – technologia z przedwojennej kuchni
Krok 1: Moczenie i pierwsze obgotowanie (blanszowanie)
Przecięte na pół nóżki wieprzowe oraz golonkę dokładnie oskrob nożem ze wszelkich zanieczyszczeń na skórze i wymyj pod zimną wodą. Włóż mięso do dużej miski, zalej lodowatą wodą i odstaw na 2 godziny (w tym czasie 2 razy wymień wodę na świeżą). Zimna woda wyciągnie z przeciętych kości resztki krwi, która jest głównym winowajcą szarego koloru wywaru.
Następnie przełóż mięso do dużego garnka, zalej zimną wodą i postaw na dużym ogniu. Doprowadź do gwałtownego wrzenia i gotuj na dużym płomieniu przez dokładnie 10 minut. W tym czasie na powierzchni utworzy się gruba, bura piana. Zdejmij garnek z ognia, wylej całą tę pierwszą wodę do zlewu, wymyj dokładnie garnek, a sparzone mięso opłucz pod strumieniem zimnej wody z kranu. Dzięki temu zabiegowi pozbędziesz się 90% szumowin i zapachu charakterystycznego dla surowej wieprzowiny.
Krok 2: Wolne gotowanie z octem
Umyte po obgotowaniu nóżki i golonkę włóż z powrotem do czystego garnka. Zalej świeżą, zimną wodą tylko do takiego poziomu, aby woda przykrywała mięso na wysokość około 3-4 centymetrów ponad jego powierzchnię (około 3-3,5 litra wody – jeśli nalejesz za dużo wody, rozrzedzisz naturalny klej!). Dodaj liście laurowe, ziele angielskie, pieprz w ziarnach, 2 łyżki soli oraz 1 łyżkę octu spirytusowego.
Doprowadź do wrzenia, po czym natychmiast zmniejsz ogień do absolutnego minimum. Wywar nie może bulgotać – ma jedynie „mrugać” (pojedyncze bąbelki powietrza powinny leniwie odrywać się od dna garnka w temperaturze około 85-90 stopni Celsjusza). Przykryj garnek pokrywką, zostawiając małą szczelinę, i gotuj tak przez 2,5 godziny. Po tym czasie dorzuć obraną włoszczyznę (marchew, pietruszkę, seler) oraz opaloną cebulę. Gotuj na minimalnym ogniu przez kolejne 1,5 do 2 godzin, aż mięso będzie samo odchodzić od kości, a kości w nóżkach dadzą się łatwo wyjąć palcami.
Krok 3: Klaryfikacja białkiem i czosnkowe uderzenie
Wyłącz palnik. Za pomocą łyżki cedzakowej ostrożnie wyjmij z garnka całe mięso oraz warzywa na dużą miskę. Odczekaj 10 minut, aby wywar w garnku lekko przestygł (powinien mieć około 75-80 stopni). W kubeczku roztrzep widelcem 2 surowe białka jajek z 3 łyżkami lodowatej wody, aż lekko się spienią. Wlej białka do garnka z gorącym wywarem, zamieszaj energicznie trzepaczką i ponownie włącz bardzo mały ogień na 10 minut (nie mieszaj już!). Białko zetnie się na powierzchni w biały kożuch („tratwę”), wchłaniając wszystkie zanieczyszczenia z dna.
Zdejmij garnek z ognia. Do gorącego wywaru wciśnij przez praskę 6 surowych ząbków czosnku, przykryj pokrywką i odstaw na 15 minut, aby bulion przeszedł intensywnym aromatem. Spróbuj wywaru łyżką – musi być bardzo wyrazisty, wręcz lekko przesolony i pieprzny, ponieważ mięso oraz niska temperatura w lodówce mocno „zjedzą” ostrość przypraw. W razie potrzeby dosól i dopieprz.
Krok 4: Przecedzanie i składanie galarety
Na dużym sitku rozłóż czystą gazę apteczną (złożoną na 4 warstwy) lub gęstą ściereczkę lnianą. Powoli przelej wywar przez płótno do czystego naczynia – na gazie zostanie ścięte białko, czosnek, przyprawy i nadmiar tłuszczu, a do miski spłynie idealnie przejrzysty, złocisty płyn.
Ostudzone mięso z golonki oraz nóżek dokładnie obierz z kości i chrząstek (uważaj na drobne kosteczki z nóżek!). Chude mięso oraz część miękkich skórek (jeśli je lubisz) pokrój nożem w drobną kostkę (około 1 cm). Nie miel mięsa w maszynce – w warszawskich nóżkach kawałki mięsa muszą być wyczuwalne pod zębem. Na dnie 8-10 miseczek lub filiżanek ułóż plasterek jajka na twardo, listek pietruszki i kilka plasterków ugotowanej marchewki. Nałóż do każdej miseczki porcję posiekanego mięsa (do połowy wysokości naczynia) i zalej powoli przejrzystym wywarem. Odstaw do ostygnięcia w temperaturze pokojowej, a następnie wstaw do lodówki na minimum 6-8 godzin.
Co to oznacza dla Ciebie? Praktyczne porady szefa kuchni i ratunek w kryzysowych sytuacjach
Gotowanie naturalnej galarety bez wspomagaczy z torebki wymaga wyczucia proporcji wody do ilości kolagenu w mięsie. Nawet doświadczonym kucharzom zdarza się trafić na surowiec o mniejszej zawartości kleju lub popełnić błąd przy regulacji palnika. Oto jak wyjść obronną ręką z każdej kuchennej opresji.
1. Co zrobić, gdy po nocy w lodówce zimne nóżki nie stężały i nadal są płynne?
Jeśli rano zaglądasz do lodówki, a w miseczkach zamiast sztywnej galarety pływa gęsty sos, przyczyną było nalanie zbyt dużej ilości wody na początku gotowania lub zbyt krótki czas obróbki termicznej. Co to oznacza dla Ciebie? Nie musisz wyrzucać jedzenia! Przełóż zawartość wszystkich miseczek z powrotem do garnka i postaw na małym ogniu. Masz teraz 2 wyjścia. Jeśli chcesz pozostać przy 100% naturalnej recepturze, gotuj całość bez przykrycia przez około 30-40 minut, aby odparować nadmiar wody i zagęścić naturalny kolagen. Jeśli się spieszysz, odlej 1 szklankę ciepłego wywaru, rozpuść w nim awaryjnie 3-4 łyżeczki zwykłej żelatyny spożywczej (w przeliczeniu 2 płaskie łyżeczki na 500 ml płynu), wlej do garnka, wymieszaj i ponownie rozlej do miseczek. Po 3 godzinach w lodówce galareta będzie idealnie sztywna.
2. Dlaczego wywar zrobił się biały jak mleko i jak temu zapobiec?
Największym grzechem przy gotowaniu zimnych nóżek oraz rosołu jest dopuszczenie do mocnego bulgotania wody pod przykryciem przez kilka godzin. Gdy wywar gwałtownie wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza, wytapiany ze skór i golonki tłuszcz rozbija się na mikroskopijne kropelki i łączy z wodą oraz białkiem. Zachodzi proces emulsyfikacji – dokładnie taki sam jak przy robieniu majonezu. Zmätnienia spowodowanego wrzeniem tłuszczu nie usunie nawet gaza apteczna. Dlatego pilnuj, aby przez całe 4 godziny gotowania wywar jedynie delikatnie falował na najmniejszym palniku kuchenki.
3. Dlaczego czosnek w galarecie czasami zmienia kolor na siny lub niebiesko-zielony?
Zdarza się, że ząbki czosnku wrzucone do wywaru (szczególnie tego zakwaszonego octem lub cytryną) po kilku godzinach przybierają dziwny, turkusowy lub zielonkawy odcień. Wygląda to nieapetycznie, ale z punktu widzenia technologii żywności jest w 100% bezpieczne dla zdrowia. Odpowiadają za to naturalne związki siarki (alliina) zawarte w młodym lub importowanym czosnku, które reagują z aminokwasami w kwaśnym środowisku. Aby uniknąć tego efektu wizualnego, nie zostawiaj kawałków czosnku w miseczkach z galaretą – wyciśnij go do gorącego wywaru w garnku na 15 minut przed końcem pracy, a następnie odcedź na gazie. Wywar przejmie cały aromat i ostrość, a w galarecie nie będzie ani jednego sinego kawałka.
4. Jak pozbyć się białego kożucha tłuszczu z wierzchu i ładnie wyłożyć galaretę na talerzyk?
Dawniej gruba warstwa białego smalcu na wierzchu miseczki była pożądana, ponieważ odcinała dostęp tlenu i pozwalała przechowywać zimne nóżki w chłodnej spiżarni przez tydzień. Dziś większość z nas woli czystą, chudą galaretę. Aby zebrać tłuszcz bez czekania, aż zastygnie, po przecedzeniu ciepłego wywaru do miski połóż na jego powierzchni 1 listek ręcznika papierowego na 2 sekundy i od razu go zdejmij – papier wciągnie cały pływający na wierzchu tłuszcz. Z kolei aby przed podaniem wyłożyć stężałą galaretę z filiżanki na płaski talerzyk bez jej pokruszenia, objedź najpierw brzegi mięsa cienkim nożem, a następnie zanurz dno miseczki na dokładnie 3 sekundy w naczyniu z gorącą wodą z kranu. Zewnętrzna, milimetrowa warstwa galarety puści i nóżki wysuną się na talerz w idealnym kształcie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.