W sobotę wielkie promocje w Biedronce! Mięso i wędliny nawet 70 proc. taniej, łosoś za 5,99 zł. Tylko do końca dnia!
Biedronka przygotowała kolejną serię mocnych obniżek cen. W sobotę 24 października klienci mają ostatnią szansę na skorzystanie z promocji obejmujących popularne wędliny, parówki, przetwory spożywcze oraz świeżego łososia. Niektóre produkty można kupić z rabatem sięgającym aż 70 proc. na drugi artykuł. Szczególną uwagę zwraca także łosoś atlantycki za 5,99 zł za 100 gramów. Jest jednak ważny warunek — część promocji wymaga karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Biedronka mocno obniża ceny. Sobota ostatnim dniem promocji
Weekendowe zakupy mogą okazać się wyjątkowo korzystne dla klientów Biedronki.
Sieć przygotowała ofertę obowiązującą od czwartku 22 października do soboty 24 października 2026 roku.
W gazetce znalazły się produkty, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin.
Promocje obejmują między innymi parówki Berlinki, kiełbasy marki Kraina Wędlin, przetwory Nasza Spiżarnia oraz świeżego łososia atlantyckiego.
Największe rabaty dotyczą zakupu dwóch produktów.
Klienci mogą zaoszczędzić nawet 70 proc. na drugim, tańszym artykule.
Wszystkie parówki Berlinki. Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Jedną z najmocniejszych ofert jest promocja na wszystkie parówki Berlinki.
Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy kosztuje aż o 70 proc. mniej.
Co ważne, produkty można mieszać dowolnie w ramach promocji.
Oznacza to, że klient nie musi wybierać dwóch identycznych opakowań.
Na zdjęciu gazetki widoczne są między innymi klasyczne Berlinki oraz warianty z szynki i z serem.
Promocja wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji.
To oferta, która może zainteresować rodziny przygotowujące śniadania, kolacje i szybkie posiłki.
Kiełbasy Kraina Wędlin także 70 proc. taniej
Biedronka przygotowała podobną promocję na wszystkie pakowane kiełbasy krakowskie i żywieckie marki Kraina Wędlin.
Drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem 70 proc.
Oferta obejmuje różne warianty kiełbas uczestniczące w akcji.
Produkty można mieszać dowolnie.
W praktyce oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań w tej samej cenie klient zapłaci za pierwsze pełną kwotę, a za drugie jedynie 30 proc. ceny.
Łączna oszczędność przy dwóch jednakowo wycenionych produktach wyniesie więc 35 proc.
To ważne rozróżnienie, ponieważ rabat 70 proc. nie dotyczy całych zakupów, lecz drugiego produktu.
Produkty Nasza Spiżarnia. Drugi aż 60 proc. taniej
Kolejna promocja obejmuje wszystkie produkty marki Nasza Spiżarnia.
Drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem 60 proc.
W ofercie znajdują się między innymi przetwory warzywne, konserwy i produkty w słoikach.
To artykuły, które można przechowywać przez dłuższy czas, dlatego promocja może zainteresować osoby planujące uzupełnienie domowych zapasów.
Również w tym przypadku produkty można mieszać dowolnie w ramach akcji.
Do skorzystania z obniżki potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Świeży łosoś atlantycki za 5,99 zł. Cena niższa o 25 proc.
Na uwagę zasługuje również promocja na świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero.
Cena została obniżona z 7,99 zł do 5,99 zł za 100 gramów.
To rabat wynoszący około 25 proc.
Oznacza to, że za kilogram ryby klient zapłaci 59,90 zł zamiast 79,90 zł.
Oszczędność przy zakupie jednego kilograma wynosi więc 20 zł.
Przykładowo za porcję o wadze 400 gramów trzeba zapłacić około 23,96 zł.
Łosoś może być wykorzystany do przygotowania pieczonej ryby, makaronu, sałatek lub weekendowego obiadu.
Promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Ile można zaoszczędzić? Przykładowe wyliczenia
Skala oszczędności zależy od rodzaju produktu oraz zasad konkretnej promocji.
Przy rabacie 70 proc. na drugi, tańszy produkt, dwa artykuły kosztujące standardowo po 10 zł będą kosztować łącznie 13 zł zamiast 20 zł.
Klient zaoszczędzi wówczas 7 zł.
Przy promocji 60 proc. na drugi produkt o tej samej cenie, dwa artykuły po 10 zł będą kosztować 14 zł zamiast 20 zł.
Oszczędność wyniesie 6 zł.
W przypadku łososia cena za kilogram spada natomiast o 20 zł.
To pokazuje, że największe korzyści można uzyskać wtedy, gdy zakupy są odpowiednio zaplanowane.
Karta Moja Biedronka jest kluczowa
Wszystkie cztery promocje przedstawione w tej części gazetki zostały oznaczone jako oferty dostępne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Oznacza to, że klient powinien zeskanować kartę lub aplikację przy kasie.
Bez tego rabaty mogą nie zostać naliczone.
Warto również sprawdzić limity zakupowe, które sieć określa w szczegółowych zasadach poszczególnych akcji.
Promocje mogą obejmować wyłącznie wskazane warianty i gramatury produktów.
Ostatnia szansa w sobotę 24 października
Przedstawione promocje obowiązują tylko do soboty 24 października.
Po tym terminie ceny mogą wrócić do standardowego poziomu lub zostać zastąpione kolejnymi ofertami.
Dostępność produktów zależy od zapasów poszczególnych sklepów.
Najważniejsze: w sobotę Biedronka oferuje drugi produkt Berlinki i wybranych kiełbas Kraina Wędlin z rabatem 70 proc., drugi produkt Nasza Spiżarnia 60 proc. taniej oraz świeżego łososia za 5,99 zł za 100 gramów. Wszystkie wskazane promocje wymagają karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.