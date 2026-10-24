W sobotę wielkie promocje w Biedronce! Cukier 5+5 gratis, kawa 1+1 gratis i olej za 1 zł. Ostatni dzień takich okazji!
Biedronka przygotowała kolejną serię dużych promocji na podstawowe produkty spożywcze. W sobotę 24 października klienci mogą kupić cukier w promocji 5+5 gratis, wszystkie mąki i skrobie w ofercie 2+1 gratis, a drugi olej Wyborny za symboliczną złotówkę. Na tym nie koniec. Sieć przeceniła także kawy Tchibo i Eduscho, słodycze oraz popularne czekolady Milka. Trzeba jednak pamiętać o ważnym warunku: część rabatów dostępna jest wyłącznie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Biedronka obniża ceny przed końcem tygodnia. Sobota ostatnim dniem
Sobota 24 października może być dobrą okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Biedronka przygotowała promocje obejmujące produkty, które znajdują się niemal w każdej polskiej kuchni.
Na liście znalazły się cukier, mąka, skrobia, olej, kawa i słodycze.
Największą uwagę przyciągają promocje wielosztukowe. W niektórych przypadkach można otrzymać tyle samo produktów gratis, ile się kupuje.
Oferty obowiązują od czwartku 22 października do soboty 24 października.
To oznacza, że sobota będzie ostatnim dniem skorzystania z przedstawionych rabatów.
Cukier 5+5 gratis. Dziesięć kilogramów w cenie pięciu
Jedną z najbardziej atrakcyjnych promocji jest oferta na biały cukier w opakowaniach kilogramowych.
Biedronka przygotowała mechanizm 5+5 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie dziesięciu opakowań klient płaci za pięć, a pozostałe pięć otrzymuje gratis.
W gazetce wskazano cenę 1,99 zł za kilogram przy zakupie dziesięciu opakowań objętych promocją.
Za dziesięć kilogramów cukru trzeba więc zapłacić łącznie 19,90 zł.
Oferta obejmuje wskazane w gazetce marki, między innymi Polski Cukier, Diamant i Sweet Family.
Obowiązuje limit dzienny dziesięciu sztuk, czyli pięciu gratis, na kartę Moja Biedronka.
To propozycja dla osób przygotowujących domowe wypieki, przetwory lub chcących uzupełnić zapasy na dłużej.
Olej Wyborny za 1 zł. Jest jeden ważny warunek
Kolejna promocja dotyczy wszystkich olejów marki Wyborny w butelkach jednolitrowych.
Drugi, tańszy produkt można kupić za symboliczną złotówkę.
Co ważne, oleje można mieszać dowolnie w ramach promocji.
Na zdjęciu gazetki widoczne są różne warianty oleju Wyborny.
Oferta jest dostępna z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Wprowadzono również limit dzienny czterech sztuk, w tym dwóch produktów w promocyjnej cenie 1 zł, na kartę Moja Biedronka.
To istotne, ponieważ nie każdy olej kosztuje złotówkę. Promocja dotyczy drugiego, tańszego produktu przy zakupie dwóch artykułów objętych akcją.
Wszystkie mąki i skrobie 2+1 gratis
Biedronka przygotowała także promocję na wszystkie mąki i skrobie.
W ramach akcji obowiązuje mechanizm 2+1 gratis.
Przy zakupie trzech produktów najtańszy z nich można otrzymać bez dodatkowej opłaty.
Produkty można mieszać dowolnie w ramach oferty.
Na gazetce widoczne są między innymi mąka tortowa, mąka luksusowa, mąka orkiszowa i skrobia ziemniaczana.
Obowiązuje limit dzienny sześciu sztuk, w tym dwóch gratis, na kartę Moja Biedronka.
To okazja szczególnie dla osób planujących pieczenie ciast, chleba lub przygotowywanie domowych potraw.
Kawa Tchibo i Eduscho 1+1 gratis. Można sporo zaoszczędzić
W sobotę warto zwrócić uwagę również na promocję obejmującą wszystkie kawy Tchibo i Eduscho.
Biedronka przygotowała mechanizm 1+1 gratis.
Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją tańszy z nich można otrzymać gratis.
Kawy można mieszać dowolnie.
Oferta obejmuje różne warianty produktów wskazanych marek.
Promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Wprowadzono limit dzienny czterech sztuk, w tym dwóch gratis, na kartę.
Przy zakupie dwóch kaw w tej samej cenie oszczędność wynosi 50 proc.
Ciastka Jeżyki 2+2 gratis. Cztery opakowania w cenie dwóch
Wśród weekendowych okazji znalazły się również ciastka Jeżyki o gramaturze 140 g.
Promocja obejmuje warianty Classic i Coconut.
Biedronka przygotowała mechanizm 2+2 gratis.
Przy zakupie czterech opakowań klient płaci za dwa, a pozostałe dwa otrzymuje gratis.
W gazetce wskazano cenę 6,99 zł za dwa opakowania, czyli 3,50 zł za sztukę w przeliczeniu.
Oferta obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Wprowadzono limit dzienny ośmiu sztuk, w tym czterech gratis, na kartę.
Słodycze Meltié. Drugi produkt 50 proc. taniej
Biedronka przygotowała także promocję na wszystkie słodycze Meltié.
Drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem 50 proc.
Produkty można mieszać dowolnie w ramach akcji.
Oznacza to, że klienci nie muszą wybierać dwóch identycznych opakowań.
Przy zakupie dwóch produktów w tej samej cenie łączna oszczędność wyniesie 25 proc.
Promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Czekolady Milka w specjalnej cenie. Dwie za 11,99 zł
Na liście znalazły się również popularne czekolady Milka o gramaturze od 250 do 300 g.
Przy zakupie dwóch opakowań cena wynosi 11,99 zł za sztukę.
W gazetce wskazano cenę regularną 17,99 zł za opakowanie.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch czekolad klient zapłaci łącznie 23,98 zł zamiast 35,98 zł.
Oszczędność wyniesie 12 zł.
Produkty można mieszać dowolnie w ramach promocji.
Oferta obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Największe promocje Biedronki na sobotę 24 października
|Produkt
|Promocja
|Cukier biały 1 kg
|5+5 gratis, 1,99 zł/kg przy zakupie 10 szt.
|Oleje Wyborny 1 l
|Drugi, tańszy za 1 zł
|Wszystkie mąki i skrobie
|2+1 gratis
|Wszystkie kawy Tchibo i Eduscho
|1+1 gratis
|Ciastka Jeżyki 140 g
|2+2 gratis
|Wszystkie słodycze Meltié
|Drugi, tańszy 50 proc. taniej
|Czekolady Milka 250–300 g
|11,99 zł/szt. przy zakupie dwóch
Sobota ostatnim dniem promocji. Trzeba pamiętać o limitach
Przedstawione oferty obowiązują tylko do soboty 24 października 2026 roku.
W przypadku wielu produktów obowiązują limity dzienne na kartę Moja Biedronka.
Niektóre rabaty naliczane są dopiero po zakupie odpowiedniej liczby artykułów.
Dlatego przed podejściem do kasy warto sprawdzić warunki promocji i upewnić się, że karta lub aplikacja zostały prawidłowo zeskanowane.
Dostępność produktów może różnić się w poszczególnych sklepach.
Najważniejsze: w sobotę Biedronka oferuje cukier 5+5 gratis, kawę 1+1 gratis, mąki 2+1 gratis, ciastka Jeżyki 2+2 gratis oraz drugi olej Wyborny za 1 zł. To ostatni dzień obowiązywania tych promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.