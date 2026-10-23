W sobotę wielkie promocje w Netto! Mięso, awokado 58 proc. taniej i mleko 2+2 gratis. Ostatnia szansa na zakupy!
Netto przygotowało mocną ofertę na zakończenie tygodnia. W sobotę 24 października klienci mogą skorzystać z promocji na mięso, mleko, owoce, warzywa i produkty codziennego użytku. Wśród największych okazji znalazły się awokado za 2,99 zł, filet z piersi kurczaka za 15,99 zł za kilogram oraz mięso mielone wieprzowe w promocji 1+1 gratis. Sieć oferuje również cztery litry mleka w cenie dwóch. Trzeba się jednak pospieszyć — większość tych promocji kończy się właśnie w sobotę.
Netto mocno obniża ceny. Sobota ostatnim dniem promocji
Weekendowe zakupy w Netto mogą przynieść spore oszczędności. Sieć przygotowała promocje obowiązujące do 24 października 2026 roku, obejmujące zarówno podstawowe artykuły spożywcze, jak i produkty kupowane z myślą o większych rodzinnych zakupach.
Największą uwagę przyciągają obniżki na mięso oraz świeże owoce i warzywa.
Nie brakuje również promocji wielosztukowych, w których klient otrzymuje dodatkowe produkty gratis.
Mięso mielone 1+1 gratis. Dwa opakowania za 11,39 zł
Jedną z najciekawszych ofert jest promocja na mięso mielone wieprzowe z łopatki.
Netto przygotowało mechanizm 1+1 gratis.
Przy zakupie dwóch opakowań cena jednego wynosi w przeliczeniu około 5,70 zł.
Łącznie za dwa opakowania klient zapłaci 11,39 zł zamiast 22,78 zł.
To oszczędność wynosząca 50 proc. w porównaniu z zakupem dwóch produktów w cenie regularnej.
Mięso mielone można wykorzystać między innymi do kotletów, sosów do makaronu, zapiekanek i domowych pierogów.
Filet z piersi kurczaka za 15,99 zł. Cena spada o 38 proc.
Kolejna mocna oferta dotyczy filetu z piersi kurczaka w opakowaniu Mega Paka.
Cena promocyjna wynosi 15,99 zł za kilogram.
Wcześniejsza cena wskazana w zestawieniu wynosiła 25,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 10 zł na kilogramie, czyli około 38 proc.
Przy zakupie dwóch kilogramów mięsa klient może zaoszczędzić 20 zł w porównaniu z podaną ceną odniesienia.
To propozycja dla osób przygotowujących obiady na kilka dni.
Mleko 2+2 gratis. Cztery kartony w cenie dwóch
W aktualnej ofercie Netto znalazła się również promocja na wszystkie mleka UHT o zawartości tłuszczu 3,2 proc. w opakowaniach jednolitrowych.
Obowiązuje mechanizm 2+2 gratis.
Klient kupuje cztery produkty, ale płaci tylko za dwa. Dwa najtańsze otrzymuje gratis.
Produkty można mieszać w ramach akcji.
Przy zakupie czterech kartonów w jednakowej cenie oznacza to oszczędność 50 proc.
To jedna z ofert, które mogą szczególnie zainteresować rodziny regularnie kupujące mleko.
Awokado za 2,99 zł. Aż 58 proc. taniej
Netto przygotowało również atrakcyjne ceny owoców.
Awokado można kupić za 2,99 zł za sztukę.
Cena odniesienia wynosi 7,29 zł, co oznacza obniżkę o około 58 proc.
Przy zakupie czterech sztuk klient zapłaci 11,96 zł zamiast 29,16 zł.
Oszczędność wyniesie 17,20 zł.
Awokado można wykorzystać do kanapek, sałatek, past i śniadań.
Cytryny o połowę taniej. Mandarynki za 5,99 zł
Na liście weekendowych okazji znalazły się również cytryny.
Kilogram kosztuje 5,99 zł zamiast 11,99 zł.
To obniżka o 50 proc.
W tej samej cenie 5,99 zł za kilogram dostępne są mandarynki, przecenione o około 36 proc.
Dla osób planujących jesienne zakupy to okazja do uzupełnienia zapasów świeżych owoców.
Papryka czerwona za 7,99 zł. Cena spada niemal o połowę
W Netto przeceniono także słodką paprykę czerwoną.
Kilogram kosztuje 7,99 zł zamiast 14,99 zł.
To obniżka o około 46 proc.
Papryka może posłużyć do przygotowania sałatek, zup, sosów i dań obiadowych.
Wśród pozostałych promocji znalazły się także pieczarki, pomidory i inne świeże produkty.
Kawa i artykuły domowe również w promocji
Oferta obejmuje nie tylko mięso, nabiał i warzywa.
Kawa Dallmayr w opakowaniu 500 g kosztuje 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań, zgodnie z warunkami gazetki.
W sprzedaży promocyjnej znalazła się również kawa ziarnista Daily Cup Carousel w opakowaniu kilogramowym za 49,99 zł.
Z kolei papier toaletowy Samelle, 10 rolek, kosztuje 11,99 zł zamiast 16,69 zł.
Ręcznik kuchenny Samelle, objęty ofertą piątkowo-sobotnią, kosztuje 7,99 zł.
Największe promocje Netto na sobotę 24 października
|Produkt
|Cena lub promocja
|Mięso mielone wieprzowe z łopatki
|1+1 gratis
|Filet z piersi kurczaka Mega Paka
|15,99 zł/kg
|Mleko UHT 3,2%
|2+2 gratis
|Awokado
|2,99 zł/szt.
|Cytryny
|5,99 zł/kg
|Mandarynki
|5,99 zł/kg
|Papryka czerwona
|7,99 zł/kg
|Kawa Dallmayr 500 g
|29,99 zł/szt. przy zakupie dwóch
|Papier toaletowy Samelle, 10 rolek
|11,99 zł
|Ręcznik kuchenny Samelle
|7,99 zł
Ostatni dzień na zakupy. Potem oferta się kończy
Większość przedstawionych promocji obowiązuje do soboty 24 października 2026 roku.
Niektóre ceny wymagają zakupu określonej liczby produktów. W przypadku ofert wielosztukowych trzeba zwracać uwagę na zasady naliczania rabatów.
Dostępność towarów może różnić się między sklepami, a oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Najważniejsze: w sobotę Netto oferuje mięso mielone 1+1 gratis, mleko 2+2 gratis, filet z piersi kurczaka za 15,99 zł/kg oraz awokado za 2,99 zł. To ostatni dzień obowiązywania aktualnych promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.