W sobotę gigantyczne promocje w Biedronce! Produkty gratis, drugi za 1 zł i aż 60 zł na kolejne zakupy. Tylko jeden dzień!
Biedronka przygotowała potężną akcję promocyjną na zakończenie tygodnia. W sobotę 24 października klienci mogą skorzystać z kilkunastu ofert obejmujących żywność, słodycze, napoje, kosmetyki i artykuły dla dzieci. Sieć proponuje między innymi promocje 2+1 gratis, 3+3 gratis oraz drugi produkt za symboliczną złotówkę. Największą uwagę przyciąga jednak dodatkowa akcja: przy zakupach za minimum 349 zł można otrzymać aż 60 zł w voucherach. Jest jednak ważny haczyk — pieniędzy nie można wykorzystać od razu.
W sobotę wielkie promocje w Biedronce. Sieć przygotowała aż kilkanaście okazji
Sobota 24 października zapowiada się jako dzień wyjątkowo dużych obniżek w Biedronce.
Sieć przygotowała specjalną ofertę weekendową obowiązującą w piątek i sobotę, 23–24 października.
Na promocyjnej liście znalazły się zarówno produkty codziennego użytku, jak i artykuły, które wielu klientów kupuje z myślą o zrobieniu większych zapasów.
Biedronka stawia przede wszystkim na promocje wielosztukowe. Oznacza to, że największe rabaty otrzymają osoby kupujące kilka produktów jednocześnie.
Wśród okazji pojawiają się oferty 1+1 gratis, 2+1 gratis, 3+3 gratis, a nawet 8+8 gratis.
To jednak nie wszystko.
Zrób zakupy za 349 zł, odbierz 60 zł. Biedronka ujawnia warunki
Największą akcją weekendową jest promocja związana z wartością zakupów.
Klienci, którzy w dniach 23–24 października zrobią zakupy za minimum 349 zł, mogą otrzymać 60 zł w formie trzech voucherów.
Każdy voucher ma wartość 20 zł.
Nie jest to jednak natychmiastowa obniżka rachunku o 60 zł.
Vouchery będzie można wykorzystać w trzech kolejnych terminach:
- Pierwszy voucher 20 zł — 26 października, w poniedziałek.
- Drugi voucher 20 zł — 27 października, we wtorek.
- Trzeci voucher 20 zł — 28 października, w środę.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w gazetce obowiązuje limit trzech voucherów na transakcję.
Co istotne, każdy voucher można wykorzystać podczas kolejnych zakupów za minimum 49 zł.
Oznacza to, że aby wykorzystać wszystkie trzy vouchery, trzeba zrobić dodatkowe zakupy w wyznaczonych dniach.
Łączna minimalna wartość tych kolejnych zakupów wynosi 147 zł przed naliczeniem rabatów.
Dlatego promocję warto zaplanować wcześniej.
Kiełbasy Kraina Wędlin. Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Jedną z najmocniejszych promocji spożywczych jest oferta na kiełbasy śląskie marki Kraina Wędlin.
Drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem aż 70 proc.
To oznacza, że przy zakupie dwóch opakowań w tej samej cenie klient zapłaci pełną kwotę za pierwsze, a za drugie tylko 30 proc. jego ceny.
Oferta może zainteresować osoby planujące rodzinne obiady i weekendowe posiłki.
Warto jednak pamiętać, że 70-procentowy rabat dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całego koszyka.
Produkty Madero 2+1 gratis. Można uzupełnić domowe zapasy
Biedronka przygotowała również promocję na wszystkie produkty marki Madero.
W ramach oferty obowiązuje mechanizm 2+1 gratis.
Klient kupujący trzy produkty objęte akcją może otrzymać najtańszy z nich bez dodatkowej opłaty, zgodnie z zasadami promocji.
Na zdjęciu gazetki widoczne są między innymi sosy i majonezy.
To okazja szczególnie dla osób, które regularnie kupują te artykuły i chcą uzupełnić zapasy.
Produkty Vital Fresh również 2+1 gratis
Podobny mechanizm zastosowano w przypadku produktów marki Vital Fresh.
Przy zakupie trzech artykułów objętych promocją jeden z nich można otrzymać gratis.
Biedronka umożliwia w ten sposób połączenie zakupów różnych produktów w jednej akcji promocyjnej, zgodnie z jej szczegółowymi warunkami.
Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenia na półkach i ewentualne limity.
Słodycze z rabatem 50 proc. i żelki za złotówkę
W weekendowej ofercie znalazły się także promocje na słodycze.
Wybrane produkty marki Magnetic objęto rabatem 50 proc. na drugi, tańszy artykuł.
Z kolei w przypadku wybranych żelków i pianek marki Żelki Biedronka przygotowała promocję, w której drugi produkt kosztuje 1 zł.
To propozycja dla osób planujących zakup większej liczby słodkich przekąsek.
Trzeba jednak pamiętać, że cena 1 zł dotyczy drugiego produktu objętego ofertą, a nie wszystkich słodyczy dostępnych w sklepie.
Napoje 3+3 gratis. Duża oferta na weekend
Jedną z najbardziej efektownych promocji jest oferta na wybrane napoje energetyczne i gazowane.
Biedronka proponuje mechanizm 3+3 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie sześciu produktów objętych akcją trzy można otrzymać bez dodatkowej opłaty, zgodnie z zasadami promocji.
To oferta, która może zainteresować osoby organizujące spotkania lub planujące większe zakupy.
Przed skorzystaniem z promocji warto sprawdzić, które warianty napojów są nią objęte.
Pieluchy Dada za 1 zł. Promocja dla rodziców
Wśród weekendowych okazji znalazły się również pieluchy Dada Extra Care.
Biedronka przygotowała promocję, w której drugi produkt objęty akcją kosztuje 1 zł.
Dla rodzin regularnie kupujących pieluchy może to oznaczać znaczną oszczędność.
Oferta wymaga jednak zakupu odpowiedniej liczby produktów.
Przed zakupem warto sprawdzić, jakie rozmiary i opakowania biorą udział w promocji.
Kosmetyki, detergenty i karma dla zwierząt. Lista okazji jest dłuższa
Weekendowa oferta nie ogranicza się do produktów spożywczych.
Biedronka przygotowała również promocje 1+1 gratis na wybrane produkty do prania, kosmetyki oraz karmę dla kotów.
W gazetce widoczne są między innymi produkty marek Ultra, Lenor i Whiskas.
Dodatkowo wybrane świece objęto promocją 8+8 gratis.
To oznacza, że klienci planujący zakup większej liczby artykułów mogą skorzystać z kolejnych rabatów wielosztukowych.
Warto jednak zwracać uwagę na warunki każdej promocji, ponieważ nie wszystkie obejmują cały asortyment danej kategorii.
Wielka sobota w Biedronce. Klienci mają czas tylko do 24 października
Promocje obowiązują w piątek i sobotę, 23–24 października 2026 roku.
Oznacza to, że sobota będzie ostatnim dniem skorzystania z przedstawionej oferty.
Szczególnie ważne jest sprawdzenie zasad akcji voucherowej.
Aby otrzymać 60 zł w voucherach, trzeba spełnić warunek wartości zakupów, a następnie wykorzystać otrzymane kupony w określonych terminach.
Nie jest to więc bezwarunkowy prezent w gotówce.
Najważniejsze: w sobotę Biedronka oferuje promocje 2+1 gratis, 3+3 gratis, 1+1 gratis, drugi produkt za 1 zł oraz możliwość otrzymania trzech voucherów o łącznej wartości 60 zł przy zakupach za minimum 349 zł. Oferta kończy się 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.