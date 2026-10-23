ZTM uruchamia linie cmentarne i zmienia wiele innych linii. Zobacz jakie zmiany czekają pasażerów komunikacji
Zbliża się święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Wiele osób odwiedza groby bliskich już w październiku, dlatego ZTM wcześniej zmienia kursowanie komunikacji miejskiej. Od soboty 17 października wybrane autobusy pojadą częściej lub inną trasą, a w weekend 24-25 października na ulice wyjadą pierwsze autobusowe i tramwajowe linie cmentarne.
Od poniedziałku do piątku, 19-23 października
Część zmian zostanie z nami także w tygodniu. Między 9:00 a 17:00 autobusy linii 250 nadal będą podjeżdżały nie tylko pod bramy główną i południową cmentarza, ale też pod bramę zachodnią. Dodatkowe kursy między Metrem Młociny a bramą główną sprawią, że na tym odcinku autobusy pojawia się na przystankach co 15 minut. Autobusy 212 będą miały stały przystanek Cm. Bródnowski (Balkonowa). Większe autobusy obsłużą linie 169, 181 i 303.
Weekend 24-25 października
W ostatni weekend przed Wszystkimi Świętymi na cmentarze wybierze się szczególnie dużo osób. Dlatego ZTM uruchomia pierwsze linie cmentarne, a niektóre autobusy i tramwaje będą kursowały częściej. Przez cały weekend w WTP będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Częściej pojadą tramwaje linii 3, a na linie 13 i 27 wyjadą dłuższe składy.
Na trasy w godz. 9:00–17:00 wyjadą autobusy linii cmentarnych:
- C09: Metro Młociny – Cmentarz Północny-Brama Gł. Kursowanie w sobotę co 7,5 minuty, w niedzielę co 5 minut.
- C13: Bródno Podgrodzie – Cmentarz Północny-Brama Gł. Kursowanie w sobotę co 15 minut, w niedzielę co 10 minut. Autobusy zatrzymają się m.in. na przystankach Cm. Bródnowski (Balkonowa) oraz przy rondzie Zgrupowania AK „Radosław”, czyli w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego.
- C40: Metro Młociny – Cmentarz Północny-Brama Zach. Kursowanie w sobotę co 15 minut, w niedzielę co 10 minut. Autobusy zatrzymają się m.in. przy bramie południowej Cmentarza Północnego.
Na trasy w godz. 8:00–17:00 wyjadą tramwaje linii cmentarnych kursujące co 15 minut:
- C1: Annopol – Cmentarz Wolski. Tramwaje zatrzymają się m.in. przy bramie Cmentarza Bródnowskiego i przy ulicy Powązkowskiej (czyli w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego).
- C4: Żerań Wschodni – Miasteczko Wilanów. Tramwaje zatrzymają się m.in. przy bramie Cmentarza Bródnowskiego.
- C6: Żerań Wschodni – Cmentarz Wolski. Tramwaje zatrzymają się m.in. przy bramie Cmentarza Bródnowskiego.
Inaczej będą kursowały także autobusy regularnych linii:
- 173 – w godz. 9:00–17:00 będą dodatkowe kursy na trasie Wiatraczna – Brata Alberta (dojazd od cmentarza przy ulicy Korkowej);
- 250 w godz. 9:00–17:00 podjadą także pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego;
- 409 zmiana trasy – na Bródnie autobusy pojadą ulicami Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką, zatrzymując się przy bramie Cmentarza Bródnowskiego, na Bielanach natomiast nie przejadą przez węzeł przesiadkowy Młociny i nie podjadą pod bramę północną Cmentarza Północnego;
- 500 pojadą dalej niż zwykle – do Powązek Wojskowych;
- 727 – trasa wydłużona do Cmentarza Południowego,
- 517 – przy cmentarzach we Włochach uruchomimy dodatkowe przystanki „na żądanie” Zapustna i Dojazdowa.
- Częściej niż zwykle pojadą autobusy linii: 169, 173, 180, 181, 183, 189, 409 i 500. Linie 110, 122, 169, 173, 181, 183, 250 będą obsługiwane przez pojemniejsze autobusy.
Od poniedziałku do piątku, 26-30 października
W tych dniach będą kursowały autobusy linii cmentarnej C40 – co 10 minut. Zatrzymają się przy trzech bramach Cmentarza Północnego: głównej, południowej i zachodniej.
Autobusy linii 409 będą jeździły zmienioną trasą co 30 minut i zatrzymają się także przy bramie Cmentarza Bródnowskiego przy ulicy Chodeckiej, 250 podjadą pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego.
Częściej pojadą autobusy linii 169, 180, 181 i 303. Linie 169, 181 i 303 będą mogły zabrać więcej pasażerów – na trasy wyruszą większe autobusy.
Źródło: ZTM.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.