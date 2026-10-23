ZUS wypłaci pieniądze jeszcze w październiku. Seniorzy zobaczą przelewy przed terminem. Jest jednak ważny haczyk
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspiesza wypłatę listopadowych emerytur i rent. Część seniorów otrzyma pieniądze jeszcze przed końcem października, choć zgodnie ze standardowym harmonogramem świadczenia powinny trafić do nich dopiero 1 listopada. Co więcej, ZUS zaplanował realizację przelewów już na 29 października. Dla niektórych emerytów oznacza to dwie wypłaty w jednym miesiącu. Jest jednak szczegół, o którym trzeba pamiętać — na kolejne pieniądze przyjdzie poczekać znacznie dłużej.
ZUS przyspiesza wypłaty. Pieniądze trafią do seniorów jeszcze w październiku
Końcówka października przyniesie zmianę w harmonogramie wypłat emerytur i rent. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosowuje terminy przekazywania świadczeń do układu kalendarza.
Powodem jest przypadająca w niedzielę uroczystość Wszystkich Świętych.
1 listopada 2026 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W takich sytuacjach ZUS realizuje wypłaty z wyprzedzeniem, aby emeryci i renciści nie musieli czekać na należne pieniądze.
Zmiana dotyczy osób, których standardowy termin otrzymywania świadczenia przypada pierwszego dnia miesiąca.
W praktyce oznacza to, że listopadowe pieniądze pojawią się jeszcze w październiku.
Przelewy już 29 października. ZUS podał szczegóły
Z informacji przekazanych przez Katarzynę Krupicką, regionalną rzeczniczkę prasową ZUS w województwie podlaskim, wynika, że listopadowe świadczenia z terminem płatności przypadającym 1 listopada zostaną przygotowane wcześniej.
Środki przeznaczone na wypłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej mają zostać przekazane operatorowi 27 października.
Z kolei przelewy na rachunki bankowe ZUS zaplanował na 29 października.
Dzięki temu uprawnieni powinni otrzymać pieniądze przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
W przypadku przelewów bankowych znaczenie ma również czas ich zaksięgowania przez bank.
Osoby otrzymujące emeryturę za pośrednictwem listonosza powinny pamiętać, że dzień przekazania pieniędzy Poczcie Polskiej nie musi być tym samym dniem, w którym gotówka zostanie doręczona do domu.
Dwie emerytury w październiku. Kto dostanie pieniądze dwukrotnie?
Szczególna sytuacja dotyczy seniorów, którzy mają wyznaczony termin wypłaty na pierwszy dzień każdego miesiąca.
Pierwszą emeryturę otrzymali oni zgodnie z harmonogramem 1 października.
Drugie świadczenie, należne za listopad, zostanie wypłacone jeszcze przed końcem października.
Oznacza to, że na rachunku bankowym mogą pojawić się dwa przelewy emerytalne w jednym miesiącu kalendarzowym.
Nie jest to jednak dodatkowa emerytura ani specjalna premia.
Druga wypłata stanowi zwykłe świadczenie za listopad, które ZUS przekazuje wcześniej ze względu na dzień wolny od pracy.
To bardzo ważne rozróżnienie, szczególnie dla osób planujących domowy budżet.
Jest haczyk. Na kolejne pieniądze trzeba będzie czekać ponad miesiąc
Wcześniejsza wypłata może początkowo wydawać się korzystna.
Seniorzy otrzymają bowiem listopadową emeryturę jeszcze przed rozpoczęciem miesiąca.
Problem może pojawić się później.
Kolejna standardowa wypłata dla osób z terminem pierwszego dnia miesiąca przypadnie dopiero 1 grudnia 2026 roku.
Jeżeli listopadowe świadczenie wpłynie na konto 29 października, do następnego terminu wypłaty upłyną 33 dni.
Jeśli pieniądze zostaną zaksięgowane 30 października, odstęp wyniesie 32 dni.
Oznacza to konieczność zaplanowania wydatków na dłuższy okres niż zwykle.
Seniorzy powinni uwzględnić przede wszystkim opłaty za mieszkanie, rachunki za energię, ogrzewanie, leki i codzienne zakupy.
Nie tylko 1 listopada. Kolejne przyspieszone wypłaty w połowie miesiąca
Listopadowy kalendarz przyniesie jeszcze jedną zmianę.
15 listopada 2026 roku również przypada w niedzielę.
Dlatego emerytury i renty, których termin płatności wyznaczono na ten dzień, powinny trafić do uprawnionych wcześniej, najpóźniej w piątek 13 listopada.
Pozostałe standardowe terminy nie wymagają przesunięcia z powodu weekendu lub święta.
ZUS wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.
Harmonogram wypłat emerytur w listopadzie 2026 roku
|Standardowy termin
|Termin wypłaty
|1 listopada
|Najpóźniej 30 października
|6 listopada
|6 listopada
|10 listopada
|10 listopada
|15 listopada
|Najpóźniej 13 listopada
|20 listopada
|20 listopada
|25 listopada
|25 listopada
Warto podkreślić, że wskazane terminy wcześniejszych wypłat wynikają z zasad stosowanych przez ZUS. Dokładna data otrzymania pieniędzy może zależeć od sposobu doręczenia świadczenia.
Czy emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze w listopadzie?
Wcześniejsza wypłata listopadowej emerytury nie oznacza przyznania dodatkowego świadczenia.
Trzynasta emerytura została wypłacona wiosną, natomiast czternasta — zasadniczo we wrześniu.
W listopadzie nie przewidziano powszechnej wypłaty kolejnego dodatkowego świadczenia emerytalnego.
Niektórzy seniorzy mogą jednak otrzymywać dodatki wynikające z indywidualnych uprawnień.
Przykładem jest dodatek pielęgnacyjny, który od 1 marca 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Osoby, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę, otrzymują go z urzędu, z uwzględnieniem ustawowych zasad.
Wcześniejsza wypłata emerytury nie zmienia wysokości przysługujących dodatków.
Seniorzy powinni sprawdzić swój termin wypłaty
Nie każdy emeryt otrzyma listopadowe pieniądze jeszcze w październiku.
Zmiana dotyczy przede wszystkim osób, które mają ustalony termin wypłaty na pierwszy dzień miesiąca.
Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają emerytury zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem ewentualnych przesunięć związanych z dniami wolnymi.
Informację o indywidualnym terminie wypłaty można znaleźć w decyzji przyznającej świadczenie.
W razie wątpliwości można skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub sprawdzić informacje na swoim koncie w systemie eZUS.
Ważna informacja przed końcem października
Dla wielu seniorów końcówka miesiąca będzie oznaczać wcześniejszy dostęp do pieniędzy.
Nie należy jednak traktować drugiej październikowej wypłaty jako dodatkowego dochodu.
To świadczenie należne za listopad, które zostanie przekazane wcześniej z powodu Wszystkich Świętych.
Najważniejsze: ZUS zaplanował przelewy na rachunki bankowe na 29 października dla osób, których listopadowy termin wypłaty przypada 1 listopada. Pieniądze mają dotrzeć przed świętem, ale kolejna standardowa wypłata nastąpi dopiero 1 grudnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.