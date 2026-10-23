W sobotę gigantyczne promocje w Kauflandzie! Ludzie ruszą na zakupy. Tylko jeden dzień!
Kaufland przygotował prawdziwą ofensywę cenową na sobotę 24 października. W ramach jednodniowej akcji „Super Sobota” klienci będą mogli kupić masło za 2,49 zł, karkówkę wieprzową za 10,99 zł za kilogram oraz skrzydełka z polskiego kurczaka za 5,99 zł za kilogram. Do tego dochodzą promocje na owoce i warzywa oraz możliwość uzyskania dodatkowego rabatu 20 zł przy większych zakupach. Jest jednak ważny szczegół — niektóre okazje wymagają posiadania karty Kaufland Card XTRA lub aktywowania kuponu.
Kaufland ogłasza Super Sobotę. Takich cen nie warto przegapić
Sobota 24 października zapowiada się jako dzień dużych obniżek w Kauflandzie. Sieć przygotowała specjalną gazetkę promocyjną, której oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień.
Wśród produktów objętych akcją znalazły się artykuły pierwszej potrzeby: masło, mięso, owoce i warzywa.
Największe zainteresowanie mogą wzbudzić ceny produktów, które regularnie pojawiają się na listach zakupowych polskich rodzin.
To jednak nie wszystko. Kaufland przygotował również możliwość otrzymania dodatkowego rabatu przy większych zakupach.
Masło za 2,49 zł. Trzeba spełnić jeden warunek
Jedną z najciekawszych propozycji jest masło ekstra marki Stąd Takie Dobre! w opakowaniu 200 g.
W sobotę jego cena wyniesie zaledwie 2,49 zł.
To oferta szczególnie atrakcyjna dla osób, które regularnie kupują masło do kanapek, gotowania i pieczenia.
Jest jednak istotny warunek: cena promocyjna obowiązuje przy zakupie trzech opakowań z kartą Kaufland Card XTRA.
Za trzy kostki masła klient zapłaci więc łącznie 7,47 zł.
Przed zakupem warto sprawdzić szczegółowe zasady naliczania rabatu i ewentualne limity.
Karkówka za 10,99 zł za kilogram. Duża obniżka na mięso
Kolejnym mocnym punktem sobotniej oferty jest polska karkówka wieprzowa bez kości, sprzedawana w opakowaniu próżniowym.
Jej cena wyniesie 10,99 zł za kilogram.
Według informacji promocyjnych to obniżka o około 40 proc.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch kilogramów mięsa klient zapłaci 21,98 zł.
Karkówka nadaje się między innymi do pieczenia, duszenia i przygotowywania domowych obiadów.
Tak duża obniżka na popularny rodzaj mięsa może przyciągnąć osoby planujące zakupy na kilka kolejnych dni.
Skrzydełka z polskiego kurczaka za 5,99 zł
W ramach „Super Soboty” Kaufland przecenił również skrzydła z polskiego kurczaka.
Kilogram ma kosztować 5,99 zł.
To kolejna propozycja dla osób, które chcą ograniczyć wydatki na codzienne posiłki.
Skrzydełka można wykorzystać do przygotowania pieczonych dań, zup lub domowego bulionu.
Przy zakupie dwóch kilogramów cena wyniesie 11,98 zł.
Winogrona i pieczarki w specjalnych cenach
Na sobotniej liście promocji znalazły się również świeże owoce i warzywa.
Jasne winogrona bezpestkowe będą dostępne za 5,99 zł za opakowanie 500 g.
To równowartość 11,98 zł za kilogram.
Warto zwrócić uwagę na gramaturę, ponieważ cena 5,99 zł nie dotyczy całego kilograma.
Polskie pieczarki sprzedawane luzem będą kosztować 9,99 zł za kilogram.
To produkty, które można wykorzystać zarówno do codziennych posiłków, jak i weekendowego gotowania.
Dodatkowe 20 zł rabatu. Kaufland przygotował jeszcze jedną niespodziankę
Na tym promocje się nie kończą.
W sobotniej ofercie pojawiła się również możliwość uzyskania rabatu 20 zł przy zakupach za minimum 199 zł.
Warunkiem jest skorzystanie z odpowiedniego kuponu XTRA.
Przed zakupami trzeba sprawdzić jego dostępność, aktywować go zgodnie z zasadami akcji oraz zapoznać się z ewentualnymi wyłączeniami.
Rabat nie oznacza automatycznego obniżenia rachunku każdemu klientowi, który wyda co najmniej 199 zł.
Dla osób planujących większe zakupy spożywcze może to być jednak dodatkowa okazja do oszczędności.
Co kupimy taniej w sobotę 24 października?
|Produkt
|Cena promocyjna
|Masło ekstra Stąd Takie Dobre!, 200 g
|2,49 zł przy zakupie 3 szt. z Kaufland Card XTRA
|Karkówka wieprzowa bez kości, 1 kg
|10,99 zł
|Skrzydła z polskiego kurczaka, 1 kg
|5,99 zł
|Winogrona jasne bezpestkowe, 500 g
|5,99 zł
|Pieczarki polskie luzem, 1 kg
|9,99 zł
|Kupon XTRA
|20 zł rabatu przy zakupach za min. 199 zł
Klienci mają tylko jeden dzień. Potem oferta się kończy
Najważniejszym ograniczeniem promocji jest jej czas trwania.
Specjalna gazetka „Super Sobota” obowiązuje wyłącznie 24 października 2026 roku.
Część cen wymaga spełnienia dodatkowych warunków, w tym zakupu kilku sztuk produktu lub skorzystania z programu lojalnościowego.
Dostępność towarów może również różnić się pomiędzy poszczególnymi sklepami.
Najważniejsze: w sobotę Kaufland oferuje masło za 2,49 zł, karkówkę za 10,99 zł/kg, skrzydełka za 5,99 zł/kg oraz dodatkowy rabat 20 zł przy zakupach za minimum 199 zł z kuponem XTRA. Oferta jednodniowa kończy się 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.