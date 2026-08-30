Kończysz 75 lat? ZUS może doliczyć 366,68 zł miesięcznie. W skali roku to ponad 4400 zł
75 urodziny mają szczególne znaczenie dla osób pobierających emeryturę lub rentę. Po osiągnięciu tego wieku można otrzymywać z ZUS dodatek pielęgnacyjny bez konieczności wykazywania niezdolności do samodzielnej egzystencji tylko ze względu na stan zdrowia. Od 1 marca 2026 roku dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie, czyli 4400,16 zł w ciągu pełnych 12 miesięcy.
366,68 zł co miesiąc
Kwota dodatku zmieniła się wraz z tegoroczną waloryzacją. Zgodnie z oficjalnym komunikatem ZUS od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie.
To świadczenie wypłacane obok emerytury lub renty osobom spełniającym ustawowe warunki. W przypadku seniorów szczególnie ważna jest granica 75 lat.
Po 75. roku życia sytuacja jest prostsza
Dodatek pielęgnacyjny może przysługiwać również młodszym osobom, ale wówczas znaczenie ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Po ukończeniu 75 lat podstawą jest natomiast sam wiek osoby pobierającej emeryturę lub rentę. ZUS przyznaje w takim przypadku dodatek z urzędu. Senior nie musi składać osobnego wniosku tylko dlatego, że osiągnął wymagany wiek. To jedna z tych sytuacji, w których warto odróżnić świadczenie automatyczne od wielu innych dodatków wymagających aktywności ze strony zainteresowanego.
Ile to daje przez cały rok?
Proste wyliczenie pokazuje skalę świadczenia: 366,68 zł × 12 miesięcy = 4400,16 zł.
Oczywiście osoba kończąca 75 lat w trakcie roku nie otrzyma automatycznie dwunastu miesięcy dodatku za okres sprzed nabycia uprawnienia. Wyliczenie 4400,16 zł pokazuje wartość pełnych 12 miesięcy pobierania dodatku według obecnej stawki. Kwota dodatku podlega waloryzacji, dlatego w kolejnych latach może się zmienić.
Nie myl dodatku z zasiłkiem pielęgnacyjnym
To bardzo częsty błąd. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS i zasiłek pielęgnacyjny to nie jest to samo świadczenie. Różnią się podstawą prawną, organem wypłacającym oraz zasadami przyznawania. Dlatego senior, który widzi informacje o „pielęgnacyjnym”, powinien zawsze sprawdzić, o które świadczenie chodzi.
Jest ważny wyjątek dotyczący placówek opiekuńczych
Przy dodatku pielęgnacyjnym istnieją również szczególne ograniczenia. Znaczenie może mieć pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Dlatego sytuację osoby przebywającej w takiej placówce należy oceniać według szczegółowych zasad, a nie tylko na podstawie ukończenia 75 lat.
Warto sprawdzić pierwszy przelew po 75. urodzinach
Senior nie powinien składać niepotrzebnego wniosku o świadczenie, które ZUS przyznaje mu z urzędu z racji wieku. Warto natomiast sprawdzić decyzję oraz wypłatę po osiągnięciu 75 lat.
Przy obecnej stawce 366,68 zł miesięcznie nie jest to symboliczna kwota. W pełnych 12 miesiącach daje ponad 4,4 tys. zł, a pieniądze są wypłacane obok podstawowego świadczenia emerytalno-rentowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.