Wspólnota lub spółdzielnia może wejść do twojego mieszkania, mimo, że jest własnościowe. Co ci grozi jeżeli nie otworzysz drzwi?
Własne mieszkanie nie oznacza, że w każdej sytuacji można odmówić wejścia administracji, zarządowi wspólnoty czy pracownikom spółdzielni. Jeżeli przez lokal przebiega część wspólnej instalacji, trzeba usunąć awarię albo wykonać konieczny remont, przepisy mogą zobowiązać właściciela lub osobę korzystającą z lokalu do jego udostępnienia. Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mają jednak w tej sprawie inne uprawnienia, a różnica jest bardzo ważna: spółdzielnia w sytuacji awaryjnej może wejść do mieszkania nawet mimo odmowy, ale nie robi tego po prostu z własnej decyzji.
Wspólnota może zażądać wejścia do mieszkania. Obowiązek wynika wprost z ustawy
Podstawą prawną w przypadku wspólnoty jest art. 13 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Przepis stanowi, że na żądanie zarządu właściciel jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej. Ten sam obowiązek może powstać również wtedy, gdy trzeba wyposażyć budynek, jego część lub inne lokale w dodatkowe instalacje. Nie chodzi więc o możliwość wejścia do mieszkania z dowolnego powodu, kontrolowanie sposobu życia właściciela czy oglądanie lokalu bez konkretnej potrzeby. Musi istnieć cel związany z nieruchomością wspólną lub instalacjami, których wykonanie wymaga dostępu przez prywatny lokal.
W praktyce dotyczy to sytuacji dobrze znanych mieszkańcom bloków: pion wodny albo kanalizacyjny przebiega za ścianą mieszkania, trzeba wymienić fragment wspólnej instalacji centralnego ogrzewania, przeciek z jednego miejsca powoduje szkody na niższych kondygnacjach albo ekipa remontowa nie ma innej technicznej możliwości dotarcia do elementu należącego do części wspólnej budynku. Właściciel może być przekonany, że skoro mieszkanie jest jego własnością, nikt bez jego zgody nie ma prawa przekroczyć progu. Art. 13 ust. 2 wprowadza jednak wyraźny wyjątek od takiego podejścia – własność lokalu nie może uniemożliwiać wykonania koniecznych prac przy nieruchomości wspólnej.
Odmowa nie daje wspólnocie prawa do wyważenia drzwi
Tu pojawia się bardzo ważne rozróżnienie. Ustawa o własności lokali nakazuje właścicielowi udostępnić mieszkanie w opisanych sytuacjach, ale nie daje wspólnocie automatycznego prawa do siłowego otwarcia drzwi, gdy właściciel odmawia. W takim sporze wspólnota może dochodzić wykonania obowiązku przed sądem i żądać nakazania udostępnienia lokalu. Taki sposób działania wynika również z orzecznictwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 3 września 2013 r., sygn. V ACa 290/13, wskazywał, że przy odmowie wykonania obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 2 wspólnocie przysługuje roszczenie o nakazanie przez sąd udostępnienia lokalu.
To oznacza, że zarząd wspólnoty nie może potraktować każdego sporu z właścicielem jako zgody na samodzielne wejście do mieszkania pod jego nieobecność. Obowiązek właściciela rzeczywiście istnieje, ale sposób jego wyegzekwowania jest czym innym. Jeżeli nie ma zgody i nie występują dodatkowe nadzwyczajne okoliczności wynikające z innych przepisów, wspólnota powinna skorzystać z drogi prawnej, a nie samodzielnie przełamywać zabezpieczenia mieszkania. To szczególnie istotne przy planowanych remontach, podczas których termin można wcześniej ustalić i nie występuje nagłe zagrożenie dla budynku lub sąsiadów.
Spółdzielnia ma dalej idące uprawnienia. Przy awarii może wejść z Policją
Inaczej wygląda sytuacja w budynku zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową. Obowiązująca ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera bardzo precyzyjny art. 61. Zgodnie z jego ust. 1, jeżeli doszło do awarii powodującej szkodę albo bezpośrednio grożącej jej powstaniem, osoba korzystająca z lokalu ma obowiązek niezwłocznie udostępnić mieszkanie w celu usunięcia awarii. Przepis nie ogranicza tego obowiązku wyłącznie do właściciela – mówi szerzej o osobie korzystającej z lokalu.
Najważniejsze jest jednak dalsze zdanie tego przepisu. Jeżeli osoba korzystająca z mieszkania jest nieobecna albo odmawia jego udostępnienia, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji. Gdy sytuacja wymaga pomocy straży pożarnej, wejście może odbyć się również przy jej udziale. Nie jest to zatem sytuacja, w której administrator pojawia się ze ślusarzem i sam uznaje, że może otworzyć cudze drzwi. Ustawodawca przewidział konkretną procedurę właśnie dlatego, że dochodzi tu do ingerencji w prywatny lokal.
Jeśli do otwarcia mieszkania dojdzie pod nieobecność pełnoletniej osoby, która z niego korzysta, spółdzielnia musi następnie zabezpieczyć lokal oraz znajdujące się w nim rzeczy do czasu jej przybycia. Z wykonanych czynności sporządza się protokół. Te zabezpieczenia mają ogromne znaczenie, bo przymusowe wejście jest dopuszczone w wyjątkowej sytuacji – awarii powodującej szkodę lub bezpośrednio nią grożącej – a nie dlatego, że zarządca chce przeprowadzić zwykłą kontrolę w dogodnym dla siebie terminie.
Przegląd, remont i konieczne prace też mogą wymagać udostępnienia lokalu
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie kończy się na awariach. Art. 6 ust. 3 przewiduje, że po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna udostępnić go spółdzielni także w celu przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu wyposażenia technicznego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również przeglądu doraźnego. Chodzi także o ustalenie zakresu niezbędnych prac i ich wykonanie. Przepis obejmuje ponadto zastępcze wykonanie przez spółdzielnię robót, które obciążają członka spółdzielni, osobę mającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo właściciela niebędącego członkiem spółdzielni.
Jeszcze osobno uregulowano remonty i przebudowy obciążające spółdzielnię. Jeżeli lokal albo cały budynek wymaga takich robót, spółdzielnia może żądać jego udostępnienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. To ważna różnica względem nagłej awarii. W przypadku planowanego przeglądu czy remontu przepis zakłada wcześniejsze ustalenie terminu, więc trudno byłoby uzasadnić pojawienie się ekipy bez zapowiedzi i żądanie natychmiastowego wejścia tylko dlatego, że administracja tak ustaliła.
Rura w mieszkaniu może być częścią wspólną budynku
Spory często zaczynają się od przekonania, że wszystko, co fizycznie znajduje się za drzwiami mieszkania, należy wyłącznie do właściciela. Tak nie jest. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspólną tworzą grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Dlatego fragment instalacji znajdujący się w mieszkaniu może nadal należeć do nieruchomości wspólnej, jeżeli obsługuje więcej lokali. Typowym przykładem są piony wodne i kanalizacyjne czy niektóre elementy instalacji centralnego ogrzewania.
To właśnie dlatego przy wymianie pionu może być konieczne wejście do kilku mieszkań znajdujących się jedno nad drugim. Właściciel lokalu na 5. piętrze nie może skutecznie zablokować remontu całej instalacji tylko dlatego, że jej fragment przebiega w zabudowanej części jego łazienki. Jednocześnie sam fakt, że pracownik administracji chce zobaczyć jakiś element wyposażenia, nie oznacza jeszcze automatycznie prawa wejścia. Musi istnieć rzeczywisty związek z zakresem przewidzianym w ustawie.
W Warszawie problem dotyczy tysięcy budynków zarządzanych na różnych zasadach
W Warszawie rozróżnienie między wspólnotą a spółdzielnią ma szczególne znaczenie ze względu na bardzo zróżnicowaną strukturę zasobu mieszkaniowego. W jednej części miasta dominują duże spółdzielnie obejmujące całe osiedla, w innych budynkach funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, a sposób zarządzania może różnić się nawet pomiędzy sąsiednimi blokami. Mieszkaniec nie powinien więc zakładać, że procedura stosowana w budynku znajomego na Ursynowie, Mokotowie czy Pradze-Południe będzie identyczna u niego.
Przed odmową wpuszczenia administracji dobrze najpierw ustalić, kto formalnie zarządza budynkiem i dlaczego potrzebny jest dostęp do lokalu. Przy wspólnocie podstawą będzie przede wszystkim art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali. W przypadku spółdzielni znacznie dokładniejszą procedurę określa art. 61 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Właśnie ta druga regulacja pozwala w sytuacji awaryjnej wejść do lokalu mimo nieobecności lub odmowy osoby korzystającej z mieszkania, przy udziale Policji, a w razie potrzeby również straży pożarnej.
Nie każda „kontrola administracji” oznacza obowiązek wpuszczenia jej od razu
Przepisy nie tworzą ogólnego prawa zarządcy do oglądania prywatnego mieszkania według własnego uznania. Żądanie powinno mieć konkretną podstawę: awarię, konieczną konserwację lub remont części wspólnej, montaż dodatkowej instalacji albo – w przypadku spółdzielni – przewidziany ustawą przegląd czy wykonanie określonych prac. Przy czynnościach planowanych znaczenie ma również wcześniejsze uzgodnienie terminu. Mieszkaniec może więc zapytać, czego dokładnie dotyczą prace, jaki element instalacji ma być sprawdzany i kto będzie wykonywał czynności. Sama kartka na klatce z lakonicznym komunikatem nie zmienia zakresu uprawnień wynikających z ustawy.
Nie należy jednak ignorować informacji o awarii tylko dlatego, że problem nie jest jeszcze widoczny we własnym mieszkaniu. Pęknięty pion, nieszczelność albo uszkodzenie instalacji może powodować szkody kilka kondygnacji niżej lub dopiero grozić zalaniem. Szczególnie w budynkach wielorodzinnych odmowa dostępu potrafi uniemożliwić szybkie ustalenie miejsca awarii i zwiększyć jej skutki. W spółdzielni ustawodawca właśnie na taką sytuację przewidział możliwość wejścia z Policją.
Co zrobić, gdy zarząd albo spółdzielnia chce wejść do mieszkania?
- Ustal, kto zarządza budynkiem. Najpierw trzeba rozróżnić wspólnotę mieszkaniową od spółdzielni, ponieważ ich uprawnienia w razie odmowy nie są identyczne. Nazwa administratora widoczna na rachunku nie zawsze mówi jeszcze, jaki reżim prawny obowiązuje w nieruchomości.
- Zapytaj o przyczynę wejścia. Przy planowanych pracach można poprosić o informację, czego dotyczy przegląd albo remont i jaki element budynku wymaga dostępu przez mieszkanie. W razie nagłej awarii czas na takie ustalenia jest oczywiście znacznie krótszy, bo liczy się ograniczenie szkód.
- Przy planowanym przeglądzie uzgodnij termin. Szczególnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wprost przewiduje wcześniejsze uzgodnienie terminu przy okresowych przeglądach, ustalaniu zakresu prac oraz remontach obciążających spółdzielnię.
- Nie zakładaj, że własność mieszkania daje bezwzględne prawo odmowy. Jeżeli spełnione są ustawowe warunki, obowiązek udostępnienia lokalu wynika bezpośrednio z przepisów. We wspólnocie odmowa może zakończyć się sprawą sądową o nakazanie dostępu. W spółdzielni przy awarii grożącej szkodą możliwe jest wejście mimo odmowy w obecności Policji.
- Przy przymusowym wejściu spółdzielni sprawdź procedurę. Gdy mieszkanie zostaje otwarte pod nieobecność dorosłego użytkownika, lokal i znajdujące się w nim rzeczy muszą zostać zabezpieczone, a z czynności sporządza się protokół. To nie jest zwykłe wejście administracji, lecz wyjątkowa procedura przewidziana dla sytuacji awaryjnych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.