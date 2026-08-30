Tak robią miliony Polaków, a 300 tys. przekracza limit. Mają dokładnie 6 miesięcy
Sprzedaż własnych ubrań, telefonu, roweru, mebli czy elektroniki przez internet nie oznacza automatycznie podatku. Jest jednak jeden termin, który całkowicie zmienia sytuację podatkową sprzedającego. Ministerstwo Finansów potwierdziło tę zasadę w informacji zaktualizowanej 19 sierpnia 2026 r.: przy prywatnej sprzedaży rzeczy ruchomych liczy się pół roku od końca miesiąca, w którym rzecz została nabyta. Dotyczy to również mieszkańców Warszawy sprzedających na Vinted, OLX, Allegro i innych platformach.
Po upływie pół roku prywatnej sprzedaży rzeczy nie wykazuje się w PIT
Według danych Wyborcza.biz z platform zakupowych przy okazji sprzedażowych korzystają okazjonalnie miliony Polaków. Około 300 tysięcy z nich przekracza limit ustalony przez dyrektywę DAC-7. Zgodnie z nią, do fiskusa trafiają sprzedawcy przekraczający kwotę 2 tys. euro lub 30 transakcji w ciągu roku. Nie oznacza to automatycznej kontroli, ale trzeba być gotowym na wyjaśnienia.
Zasada wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, której aktualny tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2026 r. poz. 592. Jeżeli sprzedaż nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej, odpłatne zbycie rzeczy jest źródłem przychodu tylko wtedy, gdy nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Po przekroczeniu tego terminu prywatna sprzedaż rzeczy ruchomej nie podlega PIT i nie trzeba jej wykazywać w zeznaniu rocznym.
Nie chodzi przy tym o dokładnie 180 czy 183 dni od daty widocznej na paragonie. Ustawa nakazuje liczyć termin od końca miesiąca. Jeżeli ktoś kupił telefon 5 stycznia 2026 r., półroczny okres liczy się od końca stycznia. Mija on z końcem lipca, więc prywatna sprzedaż telefonu w sierpniu nie będzie już opodatkowana na podstawie tego przepisu. Tak samo działa to przy ubraniach, sprzęcie RTV, meblach, rowerach, konsolach, książkach i innych rzeczach należących do prywatnego majątku.
Sprzedaż przed upływem pół roku trzeba wykazać nawet wtedy, gdy rzecz sprzedano taniej
Tu pojawia się pułapka, o której wiele osób nie wie. Ministerstwo Finansów wskazuje obecnie wprost, że jeżeli prywatna rzecz została sprzedana przed upływem pół roku od końca miesiąca nabycia, transakcję trzeba wykazać w zeznaniu PIT-36 niezależnie od tego, czy powstał dochód, czy strata. Sam obowiązek wykazania sprzedaży nie oznacza jeszcze, że trzeba będzie zapłacić podatek.
Jeżeli kurtka została kupiona za 600 zł i po 3 miesiącach sprzedana na Vinted za 350 zł, nie powstał dochód. Przychód ze sprzedaży jest niższy niż koszt nabycia, więc występuje strata. Podobnie może być z telefonem kupionym za 4000 zł i sprzedanym po kilku miesiącach za 3000 zł. Taka transakcja, jeżeli nastąpiła przed upływem ustawowego półrocza, powinna znaleźć się w PIT-36, ale od samej straty podatku dochodowego się nie płaci.
Inaczej będzie, gdy rzecz zostanie sprzedana drożej, niż kosztowała. Jeśli ktoś kupił przedmiot za 1000 zł, a następnie przed upływem pół roku sprzedał go za 1500 zł, różnica może stanowić dochód do opodatkowania. Ministerstwo Finansów podaje prosty sposób liczenia: dochód to przychód pomniejszony o koszty nabycia, a jeżeli podczas posiadania rzeczy poniesiono nakłady zwiększające jej wartość, również mogą one wpływać na wynik rozliczenia. Dochód z takiej sprzedaży łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.
Sprzedaż wpisuje się do PIT-36. Termin upływa 30 kwietnia następnego roku
Ministerstwo Finansów wskazuje, że prywatne odpłatne zbycie rzeczy przed upływem pół roku wykazuje się w formularzu PIT-36 w części dotyczącej odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy. Zeznanie składa się od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Można zrobić to elektronicznie w usłudze Twój e-PIT, przez aplikację e-Urząd Skarbowy albo system e-Deklaracje, a zeznanie nadal można też złożyć w formie papierowej.
W praktyce oznacza to, że osoba, która w 2026 r. sprzedała prywatną rzecz przed upływem pół roku od jej zakupu, rozliczy tę transakcję w zeznaniu składanym w 2027 r. Jeżeli natomiast dokładnie ten sam przedmiot został sprzedany już po upływie ustawowego okresu, nie wykazuje się tej sprzedaży w PIT. Nie ma przy tym osobnego limitu kwotowego, po którego przekroczeniu nagle zaczyna działać półroczna zasada. Decydują przede wszystkim czas posiadania rzeczy oraz to, czy rzeczywiście mówimy o sprzedaży prywatnego majątku.
30 transakcji i 2000 euro to nie są limity podatku od sprzedaży używanych rzeczy
Spore zamieszanie wywołują przepisy DAC7 dotyczące raportowania sprzedaży przez operatorów platform internetowych. W internecie można natrafić na uproszczenie, że po wykonaniu 30 transakcji albo sprzedaży rzeczy za ponad 2000 euro powstaje podatek. Są to progi związane z obowiązkiem raportowania danych przez operatora platformy, a nie z powstaniem samego podatku dochodowego po stronie sprzedającego.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w przypadku sprzedaży towarów z raportowania wyłączony jest sprzedawca, który w ciągu roku na danej platformie wykonał mniej niż 30 transakcji i jednocześnie jego łączne wynagrodzenie nie przekroczyło równowartości 2000 euro. Jeżeli któryś z tych progów zostanie przekroczony, dane mogą podlegać raportowaniu zgodnie z regulacjami DAC7. Samo przekazanie informacji fiskusowi nie powoduje jednak automatycznie obowiązku zapłaty podatku.
Resort finansów podaje nawet bardzo czytelny przykład: możliwe jest wykonanie 100 transakcji i uzyskanie 10 000 zł ze sprzedaży, a mimo to brak podatku, jeżeli rzeczywiście była to prywatna wyprzedaż używanych rzeczy posiadanych dłużej niż 6 miesięcy i sprzedający potrafi to wykazać. To pokazuje, jak bardzo trzeba oddzielić raportowanie DAC7 od zasad opodatkowania. Operator może przekazać dane o sprzedawcy, ale urząd dopiero na podstawie przepisów podatkowych ocenia, czy powstał dochód podlegający opodatkowaniu.
Kupowanie rzeczy po to, żeby je odsprzedać, to już inna sytuacja
Półroczna zasada dotyczy sprzedaży prywatnego majątku, a nie handlu prowadzonego zarobkowo. Jeżeli ktoś kupuje rzeczy właśnie po to, aby następnie sprzedać je drożej, sytuacja podatkowa wygląda inaczej i samo odczekanie 6 miesięcy nie zamienia takiej aktywności w zwykłą wyprzedaż szafy. Ministerstwo Finansów w materiałach dotyczących DAC7 wyraźnie rozróżnia okazjonalną sprzedaż własnych używanych przedmiotów od kupowania i odsprzedawania towarów w celu zarobkowym.
Dlatego zupełnie inaczej należy patrzeć na osobę, która po kilku latach robi porządki i wystawia 40 własnych ubrań, a inaczej na kogoś, kto regularnie kupuje kilkanaście takich samych przedmiotów tylko po to, aby sprzedać je z marżą. Liczba ogłoszeń sama w sobie nie daje jeszcze pełnej odpowiedzi, ale sposób działania, źródło rzeczy oraz cel ich nabycia mogą mieć znaczenie dla kwalifikacji podatkowej. W takiej sytuacji nie należy automatycznie stosować prostej reguły dotyczącej prywatnego zbycia rzeczy po pół roku.
Paragon może po kilku miesiącach okazać się bardzo ważny
Problemem przy internetowej sprzedaży używanych rzeczy jest często nie sam przepis, lecz możliwość udowodnienia, kiedy i za ile przedmiot został kupiony. Po kilku latach mało kto przechowuje papierowy paragon za kurtkę, telefon albo konsolę. Przy droższych przedmiotach dobrze jednak zachować fakturę, potwierdzenie płatności kartą, wiadomość z potwierdzeniem zamówienia, historię zakupu w sklepie internetowym albo inny dokument pozwalający ustalić datę oraz cenę nabycia.
Ma to znaczenie z 2 powodów. Pierwszy to wykazanie, że od zakupu minęło już wymagane pół roku. Drugi pojawia się wtedy, gdy sprzedaż nastąpiła wcześniej i trzeba obliczyć dochód albo stratę. Bez informacji o koszcie nabycia znacznie trudniej prawidłowo rozliczyć transakcję. Szczególnie przy elektronice, markowych ubraniach, zegarkach, sprzęcie sportowym czy kolekcjonerskich przedmiotach różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży może wynosić setki lub tysiące złotych.
W Warszawie nie obowiązuje żaden dodatkowy podatek od sprzedaży na Vinted czy OLX
Mieszkańców Warszawy obowiązują dokładnie te same zasady PIT co mieszkańców pozostałej części Polski. Stolica nie wprowadza osobnego podatku od sprzedaży używanych rzeczy przez internet. Różnica praktyczna może dotyczyć jedynie właściwości urzędu skarbowego. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie publikuje aktualny wykaz ulic stolicy z przypisaniem ich do poszczególnych urzędów skarbowych. Obecna wersja wykazu na 2026 r. ma ponad 100 stron, ponieważ właściwość w Warszawie nie zawsze pokrywa się po prostu z nazwą dzielnicy.
Przy elektronicznym rozliczeniu PIT nie trzeba jednak chodzić z dokumentami do urzędu właściwego dla Mokotowa, Pragi, Woli, Ursynowa czy innej części miasta. Zeznanie można przesłać przez internet. To ma znaczenie zwłaszcza przy sprzedaży na platformach, gdzie cała historia transakcji już jest cyfrowa i łatwiej zachować potwierdzenia zakupu, płatności oraz sprzedaży razem z dokumentacją potrzebną do rozliczenia.
Jak sprawdzić, czy sprzedaż trzeba rozliczyć?
- Najpierw ustal datę nabycia rzeczy. Pół roku nie liczy się od dnia zakupu, ale od końca miesiąca, w którym przedmiot stał się własnością sprzedającego. Jeżeli od tego momentu minęło już pół roku i jest to prywatna rzecz, jej sprzedaży co do zasady nie wykazuje się w PIT.
- Jeżeli pół roku jeszcze nie minęło, sprawdź cenę zakupu i sprzedaży. Transakcję trzeba wykazać w PIT-36 nawet wtedy, gdy skończyła się stratą. Podatek pojawia się od dochodu, więc sprzedaż własnego używanego przedmiotu taniej niż został kupiony zwykle nie oznacza kwoty podatku do zapłaty, ale obowiązek rozliczenia samej transakcji może nadal istnieć.
- Oddziel prywatną wyprzedaż od handlu. Kupowanie rzeczy z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem nie powinno być automatycznie traktowane jak sprzedaż starej kurtki czy telefonu z domowej szuflady. W takim przypadku zasady dotyczące działalności mogą mieć znaczenie niezależnie od 6-miesięcznego okresu.
- Nie traktuj progów DAC7 jak progów podatkowych. 30 transakcji i równowartość 2000 euro dotyczą raportowania przez platformy. Przekroczenie tych wartości nie oznacza automatycznie podatku, a brak raportowania nie zwalnia z obowiązku rozliczenia sprzedaży, jeżeli obowiązek wynika z ustawy o PIT.
- Zachowuj dowody zakupu droższych rzeczy. Faktura, elektroniczny paragon, historia zamówienia czy potwierdzenie przelewu mogą później pozwolić wykazać zarówno datę nabycia, jak i rzeczywisty koszt. Przy sprzedaży przed upływem pół roku te informacje są potrzebne do prawidłowego ustalenia dochodu albo straty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.