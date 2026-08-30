Pobierasz rentę wdowią? Od stycznia ZUS podniesie drugą część z 15 do 25 procent. Sprawdź, ile możesz zyskać
To będzie jedna z najważniejszych zmian dla wdów i wdowców pobierających świadczenia z ZUS. Obecnie renta wdowia pozwala otrzymywać 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. Dla części seniorów będzie to oznaczało kolejne kilkaset złotych miesięcznie.
Dzisiaj 15 procent, od stycznia 25 procent
Renta wdowia nie jest osobnym świadczeniem wypłacanym każdej osobie po śmierci współmałżonka.
Mechanizm pozwala połączyć własne świadczenie, na przykład emeryturę, z rentą rodzinną po zmarłym małżonku.
Obecnie osoba spełniająca warunki może wybrać:
100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia
albo
100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.
Od 1 stycznia 2027 roku 15 proc. zostanie zastąpione przez 25 proc.
Różnica może wynosić kilkaset złotych
Załóżmy, że seniorka pobiera własną emeryturę w wysokości 3000 zł, a przysługująca jej renta rodzinna wynosi 2500 zł.
Jeżeli korzystniejszym wariantem jest pobieranie całej własnej emerytury i części renty rodzinnej, obecnie 15 proc. z 2500 zł daje 375 zł.
Łącznie byłoby to 3375 zł przed uwzględnieniem innych elementów i ograniczeń.
Po zwiększeniu udziału do 25 proc. ta sama część renty rodzinnej wyniosłaby 625 zł.
Różnica to 250 zł miesięcznie, czyli 3000 zł w skali 12 miesięcy.
To przykład matematyczny. Faktyczna wypłata zależy od indywidualnej sytuacji i obowiązującego limitu.
Prawie milion osób już pobiera rentę wdowią
Skala programu jest ogromna.
Według danych ZUS w czerwcu 2026 roku świadczenia w ramach renty wdowiej pobierało 993,4 tys. osób. Od początku działania rozwiązania przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln osób.
Przeciętna wypłata w ramach renty wdowiej wyniosła w czerwcu 3949,43 zł, natomiast średnia dodatkowa kwota wynikająca z obecnego 15-procentowego udziału drugiego świadczenia wynosiła 379,10 zł miesięcznie.
Nie każda wdowa i każdy wdowiec spełniają warunki
Prawo do łączenia świadczeń nie wynika wyłącznie ze śmierci małżonka.
ZUS wskazuje cztery podstawowe warunki.
Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Małżonkowie musieli pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci. Prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku trzeba nabyć nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę albo 60 lat przez mężczyznę. Osoba korzystająca z renty wdowiej nie może również pozostawać obecnie w nowym związku małżeńskim.
Jest również górny limit
Nie można bez ograniczeń sumować bardzo wysokich świadczeń.
Obecnie łączna kwota wypłacana w ramach zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Przy obecnej minimalnej emeryturze daje to 5935,47 zł brutto. Jeżeli suma jest wyższa, wypłata zostaje odpowiednio ograniczona.
W 2027 roku kwotowy limit będzie zależał od obowiązującej wtedy wysokości najniższej emerytury.
Najważniejsza wiadomość dla obecnych beneficjentów jest jednak jasna: od stycznia udział drugiego świadczenia rośnie z 15 do 25 proc.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.