Warszawska drogówka zapowiada wzmożone kontrole. Dla tych kierowców nie będzie taryfy ulgowej
Końcówka wakacji to dla drogówki jeden z najintensywniejszych okresów w roku – tysiące kierowców wraca jednocześnie z urlopów, a na trasach robi się wyraźnie tłoczniej niż zwykle. Policjanci warszawskiej drogówki przypominają, że bezpieczny powrót powinien być ważniejszy niż czas dojazdu, i zapowiadają, że w tych dniach będą szczególnie uważnie przyglądać się temu, jak kierowcy zachowują się na drodze.
Na co dokładnie będą zwracać uwagę funkcjonariusze?
W ostatnich dniach wakacji warszawscy policjanci ruchu drogowego prowadzą działania skoncentrowane na kilku konkretnych obszarach: przestrzeganiu ograniczeń prędkości, trzeźwości kierujących, prawidłowym sposobie przewożenia pasażerów – w tym dzieci w odpowiednich fotelikach – korzystaniu z pasów bezpieczeństwa przez wszystkich w pojeździe, a także wszelkich zachowaniach mogących stwarzać zagrożenie na drodze. To nie jednorazowa akcja ograniczona do jednego dnia, tylko ciągłe działania prowadzone przez cały ten okres, tak jak – zapewnia policja – dzieje się to każdego dnia w roku.
Brak taryfy ulgowej dla nietrzeźwych kierowców
Dla nietrzeźwych kierowców prawo nie przewiduje taryfy ulgowej. Przy wymierzaniu kary kluczowe jest stężenie. Od 0,2 do 0,5 promila we krwi (0,1-0,25 mg alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza) mamy stan po użyciu alkoholu i wykroczenie. Kierowcy grozi areszt albo grzywna nie niższa niż 2500 zł, a sąd obowiązkowo orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów. Powyżej 0,5 promila zaczyna się stan nietrzeźwości, czyli już przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego.
Za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Przy co najmniej 1,5 promila sąd co do zasady orzeka również przepadek samochodu; przepisy przewidują wyjątek w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W przypadku recydywy odpowiedzialność jest jeszcze surowsza – kara może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
Statystyki, które stoją za apelem
Apel nie bierze się znikąd. Policja od ósmego roku prowadzi akcję „Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2026” – codziennie aktualizowaną mapę Polski, na której każdy punkt oznacza kolejną ofiarę na drodze. Licznik rósł przez całe lato: w połowie wakacji przekroczył 150 zdarzeń, na początku sierpnia sięgnął niemal 180, a w drugiej połowie miesiąca – ponad 220. Mapa ma zwrócić uwagę kierowców na realną skalę tragedii rozgrywających się na polskich drogach każdego wakacyjnego lata, a nie tylko straszyć statystyką bez pokrycia.
Rady drogówki przed długą trasą
Funkcjonariusze przypominają też o podstawowym przygotowaniu do podróży, o którym łatwo zapomnieć w pośpiechu przed powrotem do domu. Przed wyruszeniem w trasę liczącą nierzadko setki kilometrów warto sprawdzić stan techniczny samochodu – oświetlenie, ogumienie oraz poziom płynów eksploatacyjnych – a samemu kierowcy zadbać o odpoczynek przed jazdą i zachować pełną trzeźwość. Prędkość, obok zmęczenia, pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków, dlatego policja apeluje o dostosowywanie jej nie tylko do znaków, ale i do rzeczywistych warunków na drodze – ze szczególną ostrożnością na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach. Podczas dłuższej jazdy warto zachować cierpliwość zamiast gonić za czasem, a w razie zmęczenia po prostu się zatrzymać i odpocząć, zamiast liczyć na to, że „jeszcze trochę wytrzymam”. Policja przypomina wreszcie o szczególnej uwadze wobec motocyklistów i rowerzystów, najbardziej narażonych na skutki zdarzeń drogowych, zwłaszcza w momentach zmiany pasa, skręcania czy wyprzedzania.
Jak podsumowują sami funkcjonariusze – bezpieczny powrót to najlepsze możliwe zakończenie wakacyjnego wyjazdu, a przy tak dużym natężeniu ruchu w ostatnich dniach sierpnia odrobina cierpliwości na drodze może się okazać ważniejsza niż kilkanaście zaoszczędzonych minut.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.