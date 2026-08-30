Zacznie się w poniedziałek. Uwaga kierowcy i pasażerowie, będą spore utrudnienia w centrum Warszawy
Poniedziałek, 31 sierpnia, może przynieść poważne utrudnienia w jednym z najbardziej ruchliwych rejonów Warszawy. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zaplanowano zgromadzenie. Policja może zdecydować o zamknięciu części Alej Ujazdowskich, a wtedy kilka popularnych linii autobusowych zostanie skierowanych na objazdy. Warszawski Transport Publiczny przygotował już dwa warianty zmian.
Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej, którzy w poniedziałek będą przemieszczali się przez Śródmieście, powinni przygotować się na możliwe utrudnienia. Zgromadzenie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zostało zgłoszone na 31 sierpnia w godzinach 10:00–13:00.
Szczególnie istotna będzie sytuacja w Alejach Ujazdowskich oraz w rejonie Placu Na Rozdrożu. W zależności od decyzji policji ruch może zostać czasowo ograniczony.
Aleje Ujazdowskie mogą zostać zamknięte
Warszawski Transport Publiczny informuje, że policja może podjąć decyzję o zamknięciu Alej Ujazdowskich. Jeśli tak się stanie, zmiany odczują nie tylko kierowcy, ale również pasażerowie autobusów.
Na objazdy mogą zostać skierowane linie:
116, 166, 180 i 503.
W pierwszym przygotowanym wariancie autobusy ominą nieprzejezdny fragment trasą prowadzącą przez Aleję Jana Chrystiana Szucha, Plac Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Goworka i Spacerową.
Dla pasażerów oznacza to możliwość wydłużenia podróży. Sytuacja będzie zależała od bieżących decyzji służb zabezpieczających zgromadzenie.
Jest też drugi wariant. Wszystko zależy od Placu Na Rozdrożu
WTP przygotował również rozwiązanie na wypadek, gdyby zamknięty został Plac Na Rozdrożu.
W takiej sytuacji autobusy jadące w kierunku południowym będą musiały wcześniej opuścić Aleje Ujazdowskie. Skręcą w ulicę Piękną, a następnie pojadą przez Plac Konstytucji, Waryńskiego, Goworka i Spacerową.
Tymi samymi ulicami autobusy mają poruszać się również w przeciwnym kierunku.
Ostateczny przebieg objazdów będzie więc zależał od tego, które ulice zostaną zamknięte przez policję.
Kierowcy również powinni przygotować się na problemy
Możliwe zamknięcie Alej Ujazdowskich oznacza utrudnienia także dla kierowców. To jedna z ważniejszych arterii tej części miasta, a ograniczenie przejazdu może zwiększyć natężenie ruchu na sąsiednich ulicach.
Problemy mogą pojawić się m.in. w rejonie Placu Na Rozdrożu, ulicy Pięknej, Placu Konstytucji, Waryńskiego, Goworka, Spacerowej, Placu Unii Lubelskiej i Alei Szucha.
Osoby, które nie muszą w poniedziałek przejeżdżać przez ten fragment miasta, mogą rozważyć wybranie alternatywnej trasy.
Najtrudniej może być między 10:00 a 13:00
Zgromadzenie zostało zgłoszone na trzy godziny – od 10:00 do 13:00. Nie oznacza to jednak, że przez cały ten czas wszystkie wymienione ulice będą zamknięte. Decyzje dotyczące organizacji ruchu będą podejmowane w zależności od sytuacji.
Pasażerowie powinni więc przed podróżą sprawdzać aktualne komunikaty WTP. Trasy autobusów mogą zostać zmienione operacyjnie.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które mają w poniedziałek zaplanowaną podróż na konkretną godzinę. Przy ewentualnych objazdach warto założyć dodatkowy czas na dojazd.
Utrudnienia mogą rozpocząć się w poniedziałek 31 sierpnia w godzinach przedpołudniowych. Najważniejszy okres to 10:00–13:00, a kluczowe decyzje dotyczące zamknięcia ulic będą należały do policji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.