Koniec anonimowego wyrzucania śmieci? Nowy system już działa w Polsce. Mieszkańcy bloków mogą być zaskoczeni
Wyrzucanie śmieci może wkrótce wyglądać zupełnie inaczej. W kolejnych polskich miastach pojawiają się inteligentne kontenery, które potrafią rejestrować korzystanie z pojemników, kontrolować ich zapełnienie, a w niektórych systemach nawet ważyć odpady. To oznacza, że mieszkańcy mogą stracić dotychczasową anonimowość podczas wyrzucania śmieci. Nowe rozwiązania są już testowane, a kolejne samorządy rozważają ich wprowadzenie.
Wielka zmiana w segregacji śmieci. Kontener może rozpoznać mieszkańca
Dotychczas wyrzucanie śmieci na wielu polskich osiedlach było całkowicie anonimowe. Mieszkańcy przynosili worki do wspólnych kontenerów, a ustalenie, kto nie przestrzega zasad segregacji, często było praktycznie niemożliwe.
Teraz może się to zmienić.
Coraz większe zainteresowanie samorządów budzą inteligentne systemy gospodarowania odpadami. Nowoczesne pojemniki mogą być wyposażone w elektroniczne zamki, identyfikatory użytkowników, czujniki zapełnienia oraz urządzenia umożliwiające pomiar ilości wyrzucanych śmieci.
W praktyce oznacza to, że przed otwarciem kontenera mieszkaniec może być zobowiązany do użycia specjalnej karty, breloka lub aplikacji.
System zapisuje wówczas informację o skorzystaniu z pojemnika.
Takie rozwiązanie ma przede wszystkim ograniczyć podrzucanie odpadów przez osoby spoza osiedla i ułatwić zarządzanie odbiorem śmieci.
System już testowany w Polsce. Kolejne miasta zainteresowane
Inteligentne rozwiązania w gospodarce odpadami nie są już wyłącznie pomysłem na przyszłość.
Podobne technologie pojawiały się między innymi w Kielcach, Rzeszowie i Świętochłowicach.
O wprowadzeniu takiego rozwiązania dyskutuje się również w Bielsku-Białej.
Jak poinformował lokalny portal bielsko.info, radny Roman Matyja zaproponował uruchomienie pilotażu inteligentnych śmietników na jednym z osiedli mieszkaniowych.
Nowe pojemniki miałyby umożliwiać identyfikację użytkowników oraz monitorowanie ilości odpadów.
Na razie nie zapadła jednak ostateczna decyzja o wdrożeniu tego rozwiązania w Bielsku-Białej. Samorząd musi przeanalizować koszty oraz możliwości finansowania inwestycji.
Wyrzucisz śmieci i system zapisze informację. Tak może wyglądać przyszłość osiedli
Największą zmianą byłoby odejście od całkowicie anonimowego korzystania ze wspólnych kontenerów.
W zależności od zastosowanej technologii inteligentny system może rejestrować:
- identyfikator osoby uprawnionej do korzystania z kontenera,
- datę i godzinę otwarcia pojemnika,
- częstotliwość korzystania z urządzenia,
- poziom zapełnienia kontenera,
- masę wyrzucanych odpadów, jeżeli pojemnik jest wyposażony w odpowiedni system ważenia.
Dzięki takim informacjom zarządcy osiedli mogliby skuteczniej ograniczać problem podrzucania śmieci przez osoby nieuprawnione.
Nie oznacza to jednak, że urządzenie automatycznie rozpozna każdy przedmiot znajdujący się w worku.
Samo zarejestrowanie otwarcia pojemnika nie jest dowodem na nieprawidłową segregację.
Jeden sąsiad źle segreguje, problem może mieć cały blok
W budynkach wielorodzinnych nieprawidłowa segregacja odpadów od lat pozostaje poważnym problemem.
Wystarczy, że część mieszkańców regularnie wrzuca śmieci do niewłaściwych kontenerów, aby cała wspólnota mogła ponieść finansowe konsekwencje.
Przepisy pozwalają gminom stosować podwyższone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnej zbiórki.
Podwyższona stawka wynosi od dwukrotności do czterokrotności podstawowej opłaty ustalonej przez gminę.
To właśnie dlatego samorządy szukają rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze kontrolowanie systemu odbioru śmieci.
Inteligentne kontenery mogą pomóc w ograniczeniu nieprawidłowości, ale nie oznaczają automatycznego przypisywania odpowiedzialności konkretnej osobie.
W jednym z miejscowości pojawiły się setki nowych deklaracji
Ciekawym przykładem działania elektronicznych rozwiązań jest Baranów.
Jak informował „Forsal”, po zastosowaniu inteligentnych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami w ciągu miesiąca pojawiło się tam blisko 800 nowych deklaracji odpadowych.
To pokazuje, że dokładniejsze monitorowanie systemu może pomóc samorządom wykrywać nieprawidłowości dotyczące rozliczania śmieci.
Dla gmin jest to szczególnie istotne, ponieważ koszty odbioru i zagospodarowania odpadów są pokrywane z opłat mieszkańców.
Jeżeli część osób nie jest prawidłowo ujęta w systemie, może to wpływać na jego finansowanie.
Czy wszyscy Polacy będą musieli korzystać z inteligentnych śmietników?
Na razie nie ma ogólnopolskiego obowiązku montowania inteligentnych kontenerów przy budynkach mieszkalnych.
Poszczególne samorządy mogą jednak podejmować decyzje o pilotażach i lokalnych inwestycjach.
Wprowadzenie takich rozwiązań wymaga nie tylko zakupu odpowiednich urządzeń, lecz także zapewnienia ich obsługi, konserwacji oraz właściwej ochrony danych użytkowników.
Istotne będzie również to, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują poprawę funkcjonowania systemu odbioru odpadów.
Inteligentne kontenery mogą ograniczać przepełnianie pojemników i podrzucanie śmieci, ale wiążą się także z dodatkowymi kosztami.
Segregacja śmieci w Polsce może się zmienić. Mieszkańcy powinni wiedzieć o tych planach
Zainteresowanie inteligentnymi pojemnikami pokazuje, że polskie samorządy coraz częściej poszukują nowych sposobów kontrolowania gospodarki odpadami.
W przyszłości na niektórych osiedlach zwykłe otwarcie śmietnika może wymagać użycia elektronicznego identyfikatora.
Dla mieszkańców oznaczałoby to zmianę codziennych przyzwyczajeń, a dla zarządców budynków możliwość uzyskania dokładniejszych informacji o korzystaniu z kontenerów.
Najważniejsze jest jednak to, że nie wprowadzono jeszcze takiego obowiązku w całej Polsce. Nowoczesne systemy są wdrażane lokalnie lub pozostają na etapie testów i propozycji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.