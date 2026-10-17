Nawet 5000 zł kary za ten błąd na cmentarzu! Przed 1 listopada Polacy muszą uważać. Wprowadzono ważne zmiany
Zbliża się Wszystkich Świętych, a wraz z nim wielkie porządki na polskich cmentarzach. W tym roku odwiedzający groby bliskich mogą zauważyć istotne zmiany. W kolejnych miastach pojawiają się specjalne pojemniki na odpady, których nie wolno wyrzucać do zwykłych śmietników. Nie wszyscy wiedzą, że za nieprawidłowe pozbywanie się zużytego sprzętu elektronicznego może grozić grzywna sięgająca nawet 5000 zł.
Zmiany na cmentarzach przed 1 listopada. Warto wiedzieć, zanim zaczniemy sprzątanie
W najbliższych tygodniach miliony Polaków odwiedzą cmentarze, aby uporządkować groby swoich bliskich. Tradycyjnie pojawią się nowe kwiaty, wiązanki i znicze. Przy okazji z nekropolii znikną stare dekoracje, wypalone wkłady oraz zużyte lampki.
Problem polega na tym, że nie wszystkie odpady można wyrzucać do tych samych kontenerów.
Coraz większym wyzwaniem dla zarządców cmentarzy stają się znicze elektroniczne. Popularne lampki LED często zawierają baterie, akumulatory i niewielkie układy elektroniczne. Po zakończeniu użytkowania nie powinny trafiać do zwykłych śmieci.
W odpowiedzi na ten problem w niektórych miastach pojawiły się specjalne pojemniki umożliwiające oddawanie zużytych baterii.
Takie rozwiązania wprowadzono między innymi w Gliwicach, Legnicy i Nowej Soli.
Nawet 5000 zł grzywny. Przepisy są jednoznaczne
Nieprawidłowe pozbywanie się elektroodpadów może mieć poważne konsekwencje.
Zgodnie z art. 95 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, umieszczanie zużytego sprzętu razem z innymi odpadami stanowi wykroczenie zagrożone grzywną.
Na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu wykroczeń grzywna może wynieść nawet 5000 zł.
Oznacza to, że wyrzucenie całego zużytego znicza elektronicznego do niewłaściwego kontenera może stanowić naruszenie prawa.
Nie jest to jednak nowa kara wprowadzona specjalnie przed Wszystkimi Świętymi. Przepisy obowiązywały już wcześniej, a ich znaczenie rośnie wraz z popularnością elektronicznych dekoracji nagrobnych.
Warto również podkreślić, że 5000 zł to górna granica grzywny, a nie automatyczna wysokość mandatu za każdy przypadek niewłaściwej segregacji.
Na cmentarzach pojawiły się czerwone pojemniki. Do czego służą?
W niektórych miejscowościach zarządcy nekropolii zdecydowali się ułatwić mieszkańcom prawidłowe pozbywanie się baterii pochodzących ze zniczy.
Charakterystyczne czerwone pojemniki ustawiono między innymi na cmentarzach w Legnicy i Nowej Soli.
To właśnie do takich oznakowanych punktów można oddawać zużyte baterie, o ile odpowiadają one rodzajom odpadów przyjmowanych w danym pojemniku.
Trzeba jednak pamiętać o istotnej różnicy.
Sama bateria nie jest tym samym co kompletny znicz elektroniczny. Jeśli urządzenie zawiera układy elektryczne, należy potraktować je jako elektroodpad i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki.
Całych zniczy elektronicznych nie należy wrzucać do kontenerów przeznaczonych wyłącznie na baterie.
Wrocław również zmienia zasady. Kontenery przeniesiono w inne miejsca
Zmiany organizacyjne dotyczą także dużych polskich miast.
Na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu zmieniono rozmieszczenie pojemników na poszczególne rodzaje odpadów.
Kontenery przeznaczone na szkło i tworzywa sztuczne przeniesiono w okolice głównych wejść. Przy alejkach pozostawiono przede wszystkim pojemniki na odpady biodegradowalne oraz zmieszane.
Dla osób przyzwyczajonych do wcześniejszego rozmieszczenia śmietników może to oznaczać konieczność zmiany dotychczasowych nawyków.
Zarządcy cmentarzy chcą w ten sposób usprawnić segregację i ograniczyć przypadki wrzucania różnych rodzajów śmieci do jednego pojemnika.
Tych odpadów nie wolno wrzucać gdzie popadnie
Podczas sprzątania nagrobków warto zwrócić szczególną uwagę na kilka rodzajów przedmiotów.
Zużyte baterie powinny trafiać do specjalnych punktów zbiórki. Kompletne znicze elektroniczne należy oddawać jako elektroodpady.
Osobną kwestią są tradycyjne znicze szklane. Ich obudowy nie są zwykłymi opakowaniami szklanymi, dlatego nie należy automatycznie wyrzucać ich do zielonych pojemników na szkło.
Zwiędłe kwiaty i naturalne części roślin można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach na bioodpady, o ile lokalne zasady na to pozwalają.
Z kolei sztuczne wiązanki, plastikowe dekoracje i pozostałości wkładów należy segregować zgodnie z instrukcjami obowiązującymi na danym cmentarzu.
Przed 1 listopada warto sprawdzić oznaczenia kontenerów
Wszystkich Świętych przypada w tym roku w niedzielę, 1 listopada. Już teraz na cmentarzach rozpoczyna się okres wzmożonych porządków.
Warto więc przed wyrzuceniem starych zniczy i dekoracji sprawdzić, do jakiego pojemnika powinny trafić.
Najważniejsze jest to, że zużyte urządzenia elektroniczne nie mogą być traktowane jak zwykłe odpady komunalne. Niewłaściwe pozbywanie się takich przedmiotów może naruszać przepisy i skutkować odpowiedzialnością finansową.
Zmiany wprowadzane na polskich cmentarzach mają ułatwić segregację, ale oznaczają również, że odwiedzający groby powinni zwracać większą uwagę na oznaczenia pojemników.
Źródła: BiznesINFO, 13 października 2026 r.; ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, art. 95; Kodeks wykroczeń, art. 24; informacje o organizacji zbiórki odpadów na cmentarzach w Gliwicach, Legnicy, Nowej Soli i Wrocławiu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.