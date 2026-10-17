Koniec tej sieci w Polsce! Tysiące telefonów straci internet, aplikacje bankowe i mapy
Dla setek tysięcy użytkowników starszych telefonów komórkowych nadchodzi technologiczne trzęsienie ziemi. W całej Polsce dobiega końca era sieci 3G, a operatorzy definitywnie wyłączają przestarzałe nadajniki, by zwolnić pasma radiowe dla szybszych standardów 4G/LTE oraz 5G. Urządzenia pozbawione obsługi nowszych technologii z dnia na dzień stracą dostęp do sieci, odcinając właścicieli od bankowości mobilnej, komunikatorów internetowych i nawigacji. Zobacz, którzy operatorzy już wygasili sygnał i jak sprawdzić, czy czeka cię wymiana telefonu!
Pasma dla 4G i 5G. Dlaczego technologia trzeciej generacji odchodzi do lamusa?
Wyłączenie sieci 3G to naturalny etap ewolucji infrastruktury telekomunikacyjnej. Technologia, która na początku XXI wieku zrewolucjonizowała korzystanie z internetu w telefonach, stała się wąskim gardłem współczesnych sieci bezprzewodowych. W dobie gigantycznego zapotrzebowania na transfer wideo w wysokiej rozdzielczości oraz pracę zdalną, częstotliwości radiowe zajmowane przez 3G są marnotrawione na rzecz przestarzałego i energochłonnego protokołu.
Telekomy odzyskują cenne pasma częstotliwości (tzw. refarming), aby przeznaczyć je na znacznie wydajniejsze protokoły 4G/LTE oraz superszybkie 5G. Nowe generacje gwarantują nie tylko wielokrotnie wyższą przepustowość, stabilność i krótsze czasy opóźnień, ale również znacznie lepszą jakość połączeń głosowych w technologii VoLTE. Ponadto nowoczesne stacje bazowe zużywają odczuwalnie mniej energii elektrycznej, co przy obecnych cenach prądu jest dla operatorów kwestią kluczową.
Stan wdrożenia u operatorów: T-Mobile i Orange wyłączone, Play wygasza, Plus daje czas
Tempo wycofywania sygnału 3G różni się diametralnie w zależności od wybranego dostawcy usług komórkowych. Najbardziej bezkompromisowo proces przeprowadził T-Mobile, który – zgodnie z oficjalnymi raportami publikowanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – całkowicie zakończył eksploatację sieci 3G na terenie całego kraju. To samo dotyczy klientów sieci Orange – tam również proces wygaszania został w 100 procentach sfinalizowany, a pasma przekierowano na obsługę LTE.
W fazie przejściowej znajduje się fioletowy operator – Play sukcesywnie, region po regionie, wygasza kolejne stacje bazowe, a obszary objęte sygnałem starej generacji kurczą się z każdym miesiącem. Najdłużej z decyzją wstrzymuje się sieć Plus. Zgodnie z zapowiedziami grupy Polsat Plus, sieć 3G funkcjonuje jeszcze w wielu rejonach Polski, a ostateczne wyłączenie nastąpi w późniejszym, wyznaczonym terminie. Oznacza to, że abonenci Plusa ze starszymi aparatami mają jeszcze chwilę na dostosowanie sprzętu do nowych realiów.
Bez internetu, aplikacji bankowych i nawigacji. Kto musi kupić nowy smartfon?
Wyłączenie 3G nie oznacza, że stary telefon natychmiast zamieni się w bezużyteczny przycisk do papieru. W przypadku połączeń głosowych i prostych SMS-ów aparaty bez problemu przełączą się na archaiczny standard 2G (GSM). Prawdziwy paraliż dotknie jednak transmisji danych. W sieci 2G prędkość internetu jest tak niska, że korzystanie ze współczesnych stron WWW, aplikacji bankowych, komunikatorów typu Messenger czy WhatsApp oraz map GPS w trybie online staje się technicznie niemożliwe.
Problem dotyczy w szczególności smartfonów wyprodukowanych przed 2012 rokiem (urządzenia z Androidem w wersji 4.0 i starszym, wczesne smartfony Apple do iPhone’a 4 włącznie), klasycznych telefonów z klawiaturą bez LTE oraz części modeli debiutujących na rynku przed 2016 rokiem. Operatorzy nie przewidują żadnych dopłat ani dotacji do zakupu nowych telefonów. Aby zachować dostęp do aplikacji, klienci muszą zainwestować we własnym zakresie – budżetowy smartfon z obsługą 4G/LTE to koszt około 400–500 zł, natomiast modele ze wsparciem technologii 5G zaczynają się od około 1000–1500 zł.
Jak sprawdzić telefon i kartę SIM przed zniknięciem sygnału?
Zanim zdecydujesz się na zakup nowego urządzenia, warto zweryfikować dwie podstawowe kwestie techniczne, które mogą uratować domowy budżet:
- Wymiana starej karty SIM – bardzo częstym źródłem problemu jest kilkunastoletnia karta SIM, która nie posiada profilu LTE, mimo że sam aparat obsługuje ten standard. W takim przypadku wystarczy udać się do salonu operatora, gdzie konsultant bezpłatnie wyda nową kartę SIM z zachowaniem dotychczasowego numeru.
- Weryfikacja parametrów w menu telefonu – w ustawieniach sieci komórkowej należy sprawdzić preferowany tryb pracy modemu. Jeśli widnieje tam opcja „LTE / 4G / 3G / 2G (auto)”, urządzenie automatycznie przełączy się na sieć LTE po zniknięciu sygnału 3G.
- Brak obsługi LTE to konieczność zakupu – jeśli w menu najwyższą dostępną opcją jest 3G/WCDMA, wymiana smartfona na nowszy model będzie jedynym sposobem na zachowanie mobilnego internetu.
Najważniejsze fakty o wyłączeniu sieci 3G w Polsce
Zobacz zestawienie kluczowych informacji o transformacji sieci komórkowych:
- Koniec ery 3G – częstotliwości są przejmowane przez szybsze, bezpieczniejsze i bardziej oszczędne technologie 4G/LTE oraz 5G.
- T-Mobile i Orange całkowicie bez 3G – obaj operatorzy definitywnie zakończyli wygaszanie starej technologii w skali kraju.
- Play i Plus w kolejce – Play wygasza nadajniki etapami, z kolei Plus pozostawił sygnał 3G w wybranych regionach najdłużej.
- Paraliż aplikacji online – na starych aparatach przestaną działać banki, komunikatory i nawigacja satelitarna z powodu zbyt wolnego 2G.
- Darmowa wymiana karty SIM w salonach – warto sprawdzić, czy za brak internetu nie odpowiada przestarzała karta SIM.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.