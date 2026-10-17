Mieszkasz w bloku? Wielkie kontrole w mieszkaniach. Kary, dodatkowe opłaty i nowe prawo. Zakręcone grzejniki mogą skończyć się srogą dopłatą
Pracownicy spółdzielni sprawdzają urządzenia grzewcze, a w niektórych przypadkach mierzą także temperaturę w mieszkaniach. W Warszawie są już również wyznaczone terminy kolejnych wizyt przy grzejnikach. Dla mieszkańców znaczenie ma zarówno wynik kontroli instalacji, jak i sposób późniejszego podziału rachunku za ciepło. Samo zakręcenie kaloryferów nie gwarantuje niskiej opłaty: mieszkanie może nadal ogrzewać się od sąsiednich lokali i pionów, a w rozliczeniu pozostają koszty wspólne oraz zasady dotyczące minimalnego obciążenia. Przed sezonowym rozliczeniem warto więc wiedzieć, co administracja rzeczywiście sprawdza i za co może pojawić się dopłata.
Temperatura w mieszkaniu też podlega sprawdzeniu
Konkretny przykład pochodzi z warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona”, której siedziba mieści się przy ul. Kinowej 19 na Pradze-Południe. W aktualnym ogłoszeniu rekrutacyjnym spółdzielnia wymienia pomiary temperatury w lokalach jako jedno z zadań pracownika zajmującego się rozliczaniem mediów. Mają one służyć rozpatrywaniu reklamacji mieszkańców. W tym samym zakresie obowiązków znalazły się kontrola działania urządzeń i plomb, analiza nietypowych odczytów oraz zestawienia zużycia ciepła. To pokazuje, że sprawdzanie ogrzewania obejmuje zarówno dane z urządzeń, jak i warunki panujące wewnątrz lokalu. Powodem pomiaru może być zatem także skarga osoby, której mieszkanie pozostaje zimne mimo odkręconych grzejników.
Przy takiej kontroli istotne jest ustalenie przyczyny problemu. Niska temperatura może wynikać z usterki zaworu, zapowietrzenia grzejnika, niewłaściwej pracy instalacji albo strat ciepła przez przegrody budynku. Sam chłodny kaloryfer nie przesądza, że mieszkaniec celowo nie ogrzewa lokalu. Warto zadbać, żeby w protokole znalazły się odczyt temperatury, godzina pomiaru, ustawienie zaworu i zauważone nieprawidłowości. Jeżeli kontrola dotyczy urządzenia rozliczeniowego, przydatne będą również jego numer i wskazanie. Takie informacje pozwalają później porównać wynik wizyty z rachunkiem i ustalić, czy potrzebna jest naprawa, ponowny pomiar czy wyjaśnienie naliczonej opłaty.
Zakręcony grzejnik nie odcina ciepła od sąsiadów
W bloku ciepło przepływa między mieszkaniami przez ściany i stropy. Jeżeli po jednej stronie przegrody jest wyraźnie chłodniej, lokal ten może przejmować część energii dostarczonej do mieszkania obok, nad nim lub pod nim. Sąsiedzi potrzebują wówczas więcej ogrzewania, żeby utrzymać swoją temperaturę. Wielkość tego przepływu zależy od konstrukcji budynku, izolacji i różnicy temperatur. Dodatkowo ciepło oddają przewody instalacji biegnące przez mieszkanie. Zerowe wskazania podzielników nie oznaczają więc, że lokal nie otrzymał żadnego ciepła. Jak wyjaśnia Główny Urząd Miar, podzielnik służy do podziału kosztów ogrzewania; nie jest licznikiem mierzącym całą energię dostarczoną do mieszkania.
Dlatego rachunek obejmuje więcej niż wskazania urządzeń na kaloryferach. Mieszkańcy uczestniczą również w kosztach stałych dostawy oraz ogrzewania części wspólnych. Przy metodzie rozliczenia opartej na podzielnikach znaczenie ma także wyznaczony dla lokalu minimalny koszt zmienny. W praktyce rozliczenie może uwzględnić kwotę wyższą od tej, która wynikałaby wyłącznie z bardzo niskich wskazań urządzeń. Konkretna suma zależy od wyliczeń i zasad obowiązujących w budynku. Żeby ocenić dopłatę, trzeba więc zobaczyć, z której pozycji pochodzi: kosztów wspólnych, zastosowanego minimum, odczytów czy zmiany całkowitego rachunku za ogrzanie nieruchomości.
Niemal 500 zł dopłaty. Ta sprawa już wywołała spór
Skutki takich rozliczeń dobrze pokazuje sprawa opisana przez Trojmiasto.pl w październiku 2022 roku. Mieszkanka 80-metrowego lokalu w zasobach SM „Posejdon” w Gdyni otrzymała rozliczenie obejmujące 682,07 zł za zużycie według licznika oraz 496,18 zł dopłaty. Dodatkowa kwota przekraczała 70 proc. tej pierwszej pozycji. Mieszkanka przekonywała, że przykręcała ogrzewanie podczas nieobecności, ale temperatura nie spadała poniżej 19 stopni. Spółdzielnia zakwestionowała sposób przedstawienia sprawy i podkreśliła, że nie nakłada kar za oszczędzanie. To historyczny przykład sporu o rozliczenie ciepła, a jego kwota nie stanowi taryfikatora obowiązującego mieszkańców innych bloków. Pokazuje jednak, dlaczego niski odczyt może zakończyć się rachunkiem wyższym od oczekiwanego.
Kolejne montaże Warszawie mają już konkretne daty
W stolicy mieszkańcy powinni śledzić ogłoszenia administracji również z powodu wymiany urządzeń i sprawdzania grzejników. SM „Bródno” opublikowała harmonogram ostatniego bezpłatnego terminu wymiany podzielników, obejmujący 26–28 października 2026 roku. W wykazie znalazły się między innymi budynki przy Chodeckiej, Kondratowicza, Krasiczyńskiej, Turmonckiej, Suwalskiej i Łojewskiej. Spółdzielnia prosi o obecność w mieszkaniu oraz dostęp do grzejników, a prace mają prowadzić równolegle dwie ekipy. To zapowiedziane wizyty związane z wymianą urządzeń. Mieszkaniec powinien sprawdzić godzinę przypisaną do swojego adresu i wcześniej odsłonić kaloryfery, żeby wykonawca mógł przeprowadzić prace.
Znacznie większy zakres prac przewidziała WSM „Ochota” w przetargu ogłoszonym 11 września 2026 roku. Zamówienie dotyczy około 25 604 podzielników, a więc urządzeń, nie mieszkań. Obejmuje również inwentaryzację grzejników: ustalenie ich rodzaju, wielkości i parametrów potrzebnych do rozliczania ciepła. W opublikowanych wyjaśnieniach spółdzielnia zapowiedziała, że lokale nieudostępnione w terminach wymiany do końca 2026 roku będą rozliczane według obliczeniowego maksymalnego kosztu zmiennego określonego w jej regulaminie. Dla zainteresowanych mieszkańców to konkretna zapowiedź możliwego skutku finansowego. W dokumentacji wymagane jest też zachowanie odczytów ze starych urządzeń, żeby można było sprawdzić sposób połączenia obu części rocznego rozliczenia.
Wymiany przyspiesza zbliżający się 1 stycznia 2027 roku, czyli ustawowy termin zastąpienia starszych urządzeń objętych tym obowiązkiem sprzętem ze zdalnym odczytem. Dla mieszkańca oznacza to najpierw konieczność udostępnienia grzejników, a następnie możliwość zbierania danych bez każdorazowego wchodzenia do lokalu. Zakres przekazywanych informacji zależy od modelu urządzenia. Przykładowo WSM „Ochota” wymaga rejestrowania średniej i maksymalnej temperatury grzejnika. Dotyczy to samego kaloryfera; do ustalenia warunków w konkretnym pokoju nadal może być potrzebny osobny pomiar. Warto zachować protokół wymiany z numerami urządzeń i końcowym odczytem demontowanego podzielnika.
Jak przygotować się do kontroli i wyjaśnić dopłatę
Przy zapowiedzianej kontroli technicznej spółdzielnia powinna uzgodnić termin i określić cel wizyty. Mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal do przewidzianych prawem czynności, między innymi sprawdzenia instalacji oraz montażu, kontroli i odczytu urządzeń rozliczeniowych. Jeżeli podana godzina uniemożliwia obecność w domu, warto od razu skontaktować się z administracją i ustalić rozwiązanie. Zwykła wizyta serwisanta nie daje swobody wejścia siłą do mieszkania. Pilny dostęp, także z udziałem policji na zasadach określonych w ustawie, dotyczy awarii powodującej szkodę albo bezpośrednio nią grożącej. Przed wizytą można potwierdzić w administracji nazwę wykonawcy i zakres zapowiedzianych prac.
Jeżeli po kontroli lub rocznym rozliczeniu pojawi się dodatkowa opłata, najważniejsze są jej podstawa i wyliczenie. W pisemnym zgłoszeniu do administracji warto wskazać sporną pozycję oraz poprosić o odczyty, zastosowane współczynniki i wyjaśnienie, czy naliczono koszt minimalny albo szczególny sposób rozliczenia. Gdy problemem jest zimno mimo sprawnych i odkręconych grzejników, przydadzą się wcześniejsze zgłoszenia usterki oraz własne zapiski temperatur z datami i godzinami. Protokół kontroli i dane z urządzeń mają bezpośrednie znaczenie dla wyjaśnienia rachunku. W sezonie, w którym część mieszkań przechodzi wymianę podzielników, szczególnie ważne jest zachowanie dokumentów zarówno ze starego, jak i nowego systemu odczytu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.